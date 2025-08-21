Премьер Саксонии назвал ошибкой Европы отказ от российских энергоресурсов

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью немецкому журналу Der Spiegel заявил, что санкции Евросоюза против российской нефти и газа стали серьёзной стратегической ошибкой.

По его словам, он ещё на ранних этапах дискуссий предостерегал от мер, которые могли бы в первую очередь ударить не по России, а по самим европейским странам.

Кречмер отметил, что рост цен на энергоносители оказал крайне негативное воздействие на промышленность Германии.

По его убеждению, возможность инвестировать в национальную безопасность и укреплять обороноспособность появляется только тогда, когда экономика остается устойчивой и конкурентоспособной. Именно поэтому он расценил энергетические санкции как неверное решение, которое принесло значительный вред в первую очередь европейской экономике.

Вместе с тем, саксонский премьер подчеркнул, что в принципе не выступает против санкций как инструмента внешней политики. Он признал их эффективность в ряде случаев и назвал оправданными меры, направленные на представителей российского крупного капитала.

В частности, он отметил, что поддерживает замораживание и конфискацию активов, принадлежащих олигархам, поскольку такие шаги, по его мнению, действительно способны оказывать давление на российскую политическую элиту. Кречмер также согласился с точкой зрения, согласно которой санкции определённым образом ослабили экономику России.

Однако он добавил, что исторический опыт свидетельствует о высокой устойчивости российского общества, а также о способности населения страны переносить экономические и социальные трудности гораздо дольше, чем многие западные эксперты предполагают.

Между тем, в совместном заявлении, принятом Брюсселем и Вашингтоном, подтверждено намерение Евросоюза в ближайшие годы нарастить импорт американских энергоносителей на общую сумму порядка 750 миллиардов долларов.

Кроме того, европейские компании планируют инвестировать в экономику США ещё около 600 миллиардов долларов. Об этом сообщил американский министр торговли Говард Латник.

Он уточнил, что договорённости рассчитаны на срок президентства Дональда Трампа, и именно в этот период будет гарантирован спрос на американскую энергию со стороны Европы.

До 2028 года страны Евросоюза намерены закупать у США сжиженный природный газ, нефть, а также продукцию, связанную с ядерной энергетикой.

Помимо этого, стороны договорились о масштабных поставках полупроводников и чипов, необходимых для центров обработки данных и технологий искусственного интеллекта. Общая стоимость данного сегмента контракта оценивается в 40 миллиардов долларов.

В заявлении подчёркнуто, что Евросоюз обязуется предпринимать дополнительные меры для защиты собственных технологических разработок от утечки за пределы региона и в то же время расширять закупки американской военной техники.

Отдельные договоренности касались сферы продовольствия и аграрной продукции. Евросоюз предоставит США преференциальные условия для экспорта американской рыбы, овощей, фруктов, орехов и другой сельскохозяйственной продукции на европейский рынок.

В ответ США гарантировали режим наибольшего благоприятствования для поставок в Америку европейских товаров. В список вошла авиационная техника, запчасти к ней, а также фармацевтическая продукция — в частности, дженерики, их ингредиенты и прекурсоры.

Кроме того, в совместном заявлении было зафиксировано намерение обеих сторон действовать сообща в случае введения третьими странами ограничительных мер на поставки так называемых критически важных минеральных ресурсов. Подобные ресурсы имеют ключевое значение для высокотехнологичных отраслей промышленности, включая энергетику, электронику и оборонный сектор.

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, отметил ещё один важный момент соглашения. Он сообщил, что США взяли на себя обязательство не повышать пошлины на европейские товары выше уровня в 15 процентов.

Более того, Вашингтон заявил о намерении стремиться к их поэтапному снижению в перспективе. По словам Шефчовича, данный пункт стал ключевым для европейской стороны, так как он открывает новые возможности для экспорта и укрепляет взаимную торговлю.

Таким образом, складывающаяся ситуация показывает, что в Европе продолжает усиливаться дискуссия о целесообразности антироссийских санкций, особенно в энергетическом секторе. Политики, подобные Михаэлю Кречмеру, акцентируют внимание на том, что меры против российских энергоресурсов привели к росту издержек и снижению конкурентоспособности европейской промышленности.

Одновременно Брюссель усиливает сотрудничество с США, что выражается в подписании многомиллиардных соглашений по поставкам энергоресурсов, технологий и военной продукции.

С одной стороны, это позволяет диверсифицировать источники поставок, а с другой — создаёт новые обязательства перед американскими партнёрами и меняет баланс экономических интересов внутри самого Евросоюза.