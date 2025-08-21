ЦБ определил признаки мошенничества при снятии наличных в банкоматах

Банк России сформировал перечень из девяти признаков, по которым кредитные организации обязаны определять возможные мошеннические операции при снятии наличных через банкоматы.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года и станут частью масштабной программы по усилению защиты граждан от социальной инженерии, которая остаётся одной из главных угроз финансовой безопасности жителей нашей страны.

С указанной даты банки, выпустившие клиенту карту, будут обязаны проверять каждую операцию по снятию наличных в банкомате на предмет возможного влияния мошенников или действий злоумышленников от имени владельца счета. Основанием для проверки станут девять критериев, которые регулятор определил как наиболее характерные для случаев обмана.

Если операция будет соответствовать хотя бы одному из этих признаков, банк обязан уведомить клиента о возможной подозрительной активности и временно ограничить выдачу наличных. В течение 48 часов после выявления подозрительной операции действует лимит в 50 тысяч рублей в сутки.

Получить сумму выше установленного ограничения можно будет только в офисе банка при личном обращении. Таким образом, вводится дополнительный барьер, который позволяет выиграть время и снизить вероятность кражи крупных сумм, поскольку именно оперативное снятие наличных злоумышленниками считается одной из самых распространенных схем.

Информирование клиентов будет осуществляться через каналы связи, указанные в договоре банковского обслуживания. В большинстве случаев это SMS-сообщение или push-уведомление в мобильном приложении. При этом гражданину предоставляется возможность самостоятельно подтвердить или опровергнуть операцию, что позволит избежать излишних неудобств.

Одним из ключевых признаков мошенничества считается нетипичное поведение клиента при снятии средств. Например, попытка обналичивания в ночное время, если ранее клиент обычно совершал операции днем, может быть воспринята как сигнал тревоги.

Также под подозрение попадут необычные суммы, отличающиеся от привычных расходов человека, или использование банкомата в нетипичной локации, например в другом регионе. Дополнительным фактором риска станет выбор непривычного способа получения наличных — не с банковской карты, а через QR-код или виртуальную карту.

Еще один критерий касается частых ошибок при снятии наличных. Если в течение суток зафиксировано пять и более отказов по операциям, в том числе связанных с неверным вводом PIN-кода или превышением кредитного лимита, система автоматически классифицирует действия как подозрительные. Подобные ситуации нередко свидетельствуют о том, что мошенник пытается подобрать код доступа к счету.

Регулятор также предписал учитывать изменения в коммуникационном поведении клиента. Если за несколько часов до снятия наличных наблюдается резкий рост телефонных звонков, особенно с неизвестных номеров, или увеличивается количество сообщений в мессенджерах, это может указывать на попытку злоумышленников психологически воздействовать на человека и убедить его снять деньги. Минимальный период, в который учитывается такая аномалия, составляет шесть часов до предполагаемой операции.

Подозрение у банка вызовет и ситуация, когда клиент снимает средства в течение суток после оформления кредита или займа. Известно, что подобная практика широко используется мошенниками: они убеждают жертву взять кредит и передать деньги якобы для "защиты" или "проверки" счета.

Аналогично, риском считается увеличение лимита на выдачу наличных или перевод по Системе быстрых платежей более 200 тысяч рублей со счета в другом банке. Критерием также станет досрочное закрытие вклада на аналогичную сумму, что может указывать на попытку жертвы спешно передать свои сбережения злоумышленникам.

Отдельная группа признаков касается авторизации и использования технических средств. Если клиент сменил номер телефона для входа в интернет-банк или у банка есть данные от операторов связи об изменении характеристик устройства, с которого производится операция, такие действия будут расценены как потенциально мошеннические.

Кредитные организации также обязаны учитывать наличие вредоносных программ на смартфоне или компьютере, через которые осуществляется доступ к счету.

Таким образом, система комплексной проверки операций при снятии наличных направлена на то, чтобы максимально усложнить мошенникам процесс вывода денег и при этом минимизировать риск для добросовестных клиентов.

Временный лимит в 50 тысяч рублей в сутки позволяет владельцам карт продолжать пользоваться средствами в пределах бытовых расходов, а для получения более крупных сумм потребуется дополнительное подтверждение личности.

Новые правила являются частью масштабной стратегии Банка России по борьбе с социальной инженерией. С каждым годом злоумышленники совершенствуют свои методы, маскируясь под сотрудников банков, полиции или государственных органов, и все чаще воздействуют на граждан именно психологически.

Применение цифровых технологий, анализа поведенческих данных и дополнительных фильтров должно стать эффективным инструментом для снижения числа успешных атак.

По оценкам экспертов, введение таких ограничений способно существенно уменьшить объём похищенных средств. Несмотря на возможные неудобства, меры регулятора направлены прежде всего на сохранность личных сбережений граждан и укрепление доверия к банковской системе в целом.