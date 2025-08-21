В США спрогнозировали значительный рост цен на золото

UBS Global Wealth Management опубликовал прогноз по рынку золота, согласно которому стоимость драгметалла может достичь 3500 долларов за тройскую унцию уже к концу текущего года. Эта структура управляет активами на сумму более шести триллионов долларов.

В дальнейшем аналитики ожидают продолжения роста: в первом квартале 2026 года котировки, по их расчетам, выйдут на уровень 3600 долларов, а во втором квартале — на 3700 за унцию.

При этом к концу третьего квартала 2026 года золото, по прогнозам, закрепится на отметке 3700, что станет новым историческим максимумом.

Такой прогноз объясняется несколькими факторами, среди которых ключевыми являются геополитическая нестабильность, структурные проблемы американской экономики и глобальный тренд на дедолларизацию.

При этом основной риск для рынка, как отмечают в UBS, связан с денежно-кредитной политикой США: если Федеральная резервная система будет вынуждена вновь повысить процентные ставки, это может временно охладить интерес инвесторов к золоту.

С начала года цена золота уже выросла примерно на 27 процентов. Это впечатляющая динамика даже для актива, традиционно считающегося "тихой гаванью". Рост связан не только с защитным спросом на фоне глобальных экономических рисков, но и с масштабными покупками золота со стороны центральных банков крупнейших стран.

В условиях ослабления доверия к доллару и роста геополитической напряженности многие регуляторы предпочитают диверсифицировать резервы, увеличивая долю драгметаллов.

UBS подчёркивает, что долгосрочные драйверы спроса на золото сохраняются. Помимо центробанков, растёт интерес со стороны институциональных инвесторов и частных лиц, которые рассматривают металл как надёжный способ защиты капитала от инфляции и валютных колебаний.

В аналитическом отчете стратеги UBS отдельно указывают на факторы, способные подталкивать золото вверх. Среди них неопределённость вокруг бюджетной политики США и растущего государственного долга, снижение доверия к независимости ФРС, структурные риски, связанные с торговыми войнами и протекционистскими мерами, продолжающийся процесс дедолларизации мировой экономики, а также сохраняющийся спрос со стороны центробанков.

Кроме того, так называемая "липкая инфляция" в США — вызванная тарифной политикой и внутренними социальными проблемами, включая борьбу с нелегальной иммиграцией, — пока ещё не проявила себя в полной мере. Однако именно она может в ближайшие годы стать одним из ключевых аргументов в пользу золота как актива, способного защитить от обесценивания денег.

Ещё одним важным аспектом является слабый рост американской экономики. Согласно прогнозам, он будет ниже долгосрочного тренда, что приведет к снижению реальных процентных ставок.

А именно реальные ставки (с учётом инфляции) являются критическим фактором для рынка золота: чем они ниже, тем привлекательнее становится драгметалл, не приносящий процентного дохода. В условиях, когда облигации и депозиты перестают обеспечивать достойную доходность, золото воспринимается инвесторами как более выгодная альтернатива.

UBS повысил прогноз по мировому спросу на золото в 2025 году на три процента, до 4760 метрических тонн. Это станет рекордным показателем с 2011 года, когда золото также находилось на пике интереса в условиях глобального долгового кризиса.

Если прогноз реализуется, спрос достигнет уровней, сопоставимых с периодами максимальной турбулентности на мировых рынках. Основной рост ожидается со стороны азиатских стран — Китая и Индии, где золото традиционно выполняет функцию не только инвестиционного, но и культурного актива.

Китайские инвесторы в условиях ограниченных возможностей для вложений внутри страны активно покупают золото, а индийский рынок стабильно поддерживается высоким потреблением в ювелирном секторе.

Несмотря на благоприятную картину, эксперты UBS предупреждают, что ключевой риск для драгметалла связан с политикой ФРС. Если регулятор решит вновь повысить процентные ставки для сдерживания инфляции, это усилит доллар и сделает золото менее привлекательным в краткосрочной перспективе.

Тем не менее в долгосрочном горизонте аналитики считают этот риск ограниченным, так как рост ставок в условиях слабой экономики может усилить рецессионные ожидания и, наоборот, повысить интерес к защитным активам.

Таким образом, перспективы золота выглядят позитивно: металл получает поддержку сразу по нескольким направлениям — от геополитической неопределённости до макроэкономических факторов и изменения глобальной финансовой архитектуры.

Для инвесторов это означает, что золото остается одним из наиболее надёжных инструментов сохранения и приумножения капитала в условиях нестабильности, а мировой рынок драгметаллов вступает в фазу нового долгосрочного роста.