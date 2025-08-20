Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В Финляндии завили, что сильнее всех в Европе пострадали от разрыва с Россией

3:36
Экономика

Финляндия оказалась в числе наиболее пострадавших европейских стран после прекращения экономических связей с Россией. Об этом свидетельствуют оценки Центральной торговой палаты страны.

Парламент Финляндии
Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/people/wstryder/, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Парламент Финляндии

По мнению её директора Юхо Ромакканиеми, именно финская экономика ощутила последствия украинского конфликта и сопутствующих санкций особенно остро.

Такая ситуация объясняется тем, что на протяжении многих десятилетий Финляндия имела тесные торговые и производственные связи с Россией, и эти связи занимали значительную долю в национальной экономике.

Экономическая модель Финляндии во многом строилась на экспорте и кооперации с восточным соседом. Россия была одним из ключевых направлений сбыта для финской промышленности и энергетики, а также важным поставщиком сырья.

Резкое прекращение торговли стало ударом для целых отраслей: от машиностроения и деревообработки до транспортной и логистической сфер. Многие компании, ориентированные на российский рынок, потеряли привычные каналы продаж и были вынуждены искать новые рынки сбыта, что оказалось крайне непросто в условиях глобальной турбулентности.

Финская торговая палата указывает, что ущерб от утраты экономических контактов проявился не только на уровне государственных показателей, но и в повседневной жизни бизнеса.

Сокращение экспортных возможностей, рост себестоимости продукции и перебои в логистике повлекли за собой закрытие некоторых предприятий, заморозку инвестиционных проектов и сокращение рабочих мест. Это, в свою очередь, сказалось на уровне занятости и доходов населения, что усилило социальное напряжение.

Аналитики отмечают, что в отличие от многих других стран Евросоюза, зависимость Финляндии от России была особенно глубокой и многослойной. К примеру, значительная часть финской энергетической системы была связана с поставками российского газа и нефти.

Кроме того, географическая близость и общая история формировали долгосрочные деловые связи, разрушение которых оказалось болезненным и для бизнеса, и для государства.

Важным аспектом стало то, что прекращение экономического сотрудничества совпало с другими глобальными вызовами — ростом инфляции, энергетическим кризисом и нестабильностью на мировых рынках.

В результате Финляндия оказалась в положении, когда адаптация к новым условиям требовала колоссальных усилий и значительных финансовых ресурсов. Перенаправление экспортных потоков в сторону других стран оказалось трудоёмким процессом, ведь далеко не все рынки готовы заменить Россию в качестве потребителя финской продукции.

Экономисты отмечают, что поиск новых торговых партнёров требует времени, инвестиций и политической воли. Для многих предприятий быстрый разворот на новые рынки невозможен без поддержки со стороны государства — будь то через субсидии, налоговые льготы или программы стимулирования экспорта.

Кроме того, остаётся открытым вопрос о том, насколько успешно Финляндия сможет компенсировать утрату российского направления в долгосрочной перспективе.

Таким образом, нынешняя экономическая ситуация в Финляндии во многом иллюстрирует более широкий процесс трансформации в Европе. Хотя от сотрудничества с Россией стал испытанием для всего региона.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы торговля финляндия
Новости Все >
Грибы, орехи и злаки улучшают внешность за счёт витамина B7 — мнение экспертов
Мопсы, бульдоги и ши-тцу живут меньше и чаще страдают от болезней — данные ветеринаров
The Guardian: Зеленский едва не разозлил Трампа длинной речью в Белом доме
Жареный лук заменяет сырой и делает винегрет более насыщенным
Тренер рассказал, что отжимания помогают избавиться от дряблости рук
Высокие двери визуально увеличивают пространство даже при потолках 260 см
Вероника Степанова предрекла Полине Дибровой невесёлую жизнь с семью чужими детьми
Калибровочные кривые по годичным кольцам деревьев повышают точность радиоуглеродного анализа
Инженеры: включённый кондиционер при глушении двигателя ускоряет износ системы
Запасы сырой нефти в США резко упали на 2,4 млн баррелей — мнение экспертов
Сейчас читают
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
Хлеб останется свежим на неделю: хитрый способ хранения в холодильнике
Еда и рецепты
Хлеб останется свежим на неделю: хитрый способ хранения в холодильнике Аудио 
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Еда и рецепты
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении Аудио 
Популярное
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.

Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Последние материалы
Екатерина Гордон заявила о постановочном характере развода Дибровых
Особенности эксплуатации автомобилей с вариатором в России
Нацбанк Украины заявил о невозможности оплатить пакет оружия США за $90 млрд
В Италии снова открыли знаменитую тропу любви
Опасные ингредиенты в лаке для ногтей, которые вызывают гормональные нарушения
Кэтрин Белл: почти каждое глубоководное погружение приносит новые виды
Тренер по силовой подготовке назвал вис на перекладине лучшим упражнением на пресс
Руколу, шпинат и укроп высевают в августе для сбора зелени осенью — совет агрономов
Виктория Боня заявила, что её обидчики могут закончить как Лена Миро
Чай с мятой расширяет сосуды и улучшает сон — рекомендация диетолога
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.