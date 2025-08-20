В Финляндии завили, что сильнее всех в Европе пострадали от разрыва с Россией

Финляндия оказалась в числе наиболее пострадавших европейских стран после прекращения экономических связей с Россией. Об этом свидетельствуют оценки Центральной торговой палаты страны.

По мнению её директора Юхо Ромакканиеми, именно финская экономика ощутила последствия украинского конфликта и сопутствующих санкций особенно остро.

Такая ситуация объясняется тем, что на протяжении многих десятилетий Финляндия имела тесные торговые и производственные связи с Россией, и эти связи занимали значительную долю в национальной экономике.

Экономическая модель Финляндии во многом строилась на экспорте и кооперации с восточным соседом. Россия была одним из ключевых направлений сбыта для финской промышленности и энергетики, а также важным поставщиком сырья.

Резкое прекращение торговли стало ударом для целых отраслей: от машиностроения и деревообработки до транспортной и логистической сфер. Многие компании, ориентированные на российский рынок, потеряли привычные каналы продаж и были вынуждены искать новые рынки сбыта, что оказалось крайне непросто в условиях глобальной турбулентности.

Финская торговая палата указывает, что ущерб от утраты экономических контактов проявился не только на уровне государственных показателей, но и в повседневной жизни бизнеса.

Сокращение экспортных возможностей, рост себестоимости продукции и перебои в логистике повлекли за собой закрытие некоторых предприятий, заморозку инвестиционных проектов и сокращение рабочих мест. Это, в свою очередь, сказалось на уровне занятости и доходов населения, что усилило социальное напряжение.

Аналитики отмечают, что в отличие от многих других стран Евросоюза, зависимость Финляндии от России была особенно глубокой и многослойной. К примеру, значительная часть финской энергетической системы была связана с поставками российского газа и нефти.

Кроме того, географическая близость и общая история формировали долгосрочные деловые связи, разрушение которых оказалось болезненным и для бизнеса, и для государства.

Важным аспектом стало то, что прекращение экономического сотрудничества совпало с другими глобальными вызовами — ростом инфляции, энергетическим кризисом и нестабильностью на мировых рынках.

В результате Финляндия оказалась в положении, когда адаптация к новым условиям требовала колоссальных усилий и значительных финансовых ресурсов. Перенаправление экспортных потоков в сторону других стран оказалось трудоёмким процессом, ведь далеко не все рынки готовы заменить Россию в качестве потребителя финской продукции.

Экономисты отмечают, что поиск новых торговых партнёров требует времени, инвестиций и политической воли. Для многих предприятий быстрый разворот на новые рынки невозможен без поддержки со стороны государства — будь то через субсидии, налоговые льготы или программы стимулирования экспорта.

Кроме того, остаётся открытым вопрос о том, насколько успешно Финляндия сможет компенсировать утрату российского направления в долгосрочной перспективе.

Таким образом, нынешняя экономическая ситуация в Финляндии во многом иллюстрирует более широкий процесс трансформации в Европе. Хотя от сотрудничества с Россией стал испытанием для всего региона.