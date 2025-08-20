Госкомпании Индии возобновили закупки российской нефти

Индия возобновила закупки российской нефти после некоторого перерыва, вызванного изменением рыночных условий и геополитическим давлением.

Ключевым фактором возвращения индийских нефтеперерабатывающих компаний к российскому сырью стали более выгодные финансовые условия, которые предложили поставщики из России.

Государственные корпорации Indian Oil Corporation (IOC) и Bharat Petroleum Corporation (BPCL) заключили новые контракты на импорт в сентябре и октябре 2025 года. Эти сделки свидетельствуют о прагматичном подходе индийской стороны, ориентированной на поиск оптимального баланса между ценой, качеством сырья и политическими рисками.

Ещё в июле индийские НПЗ фактически остановили закупки российской нефти. Причины заключались в двух аспектах.

Во-первых, на тот момент резко сократились скидки на сорт Urals, который является основным экспортным продуктом России в направлении Азии. Снижение ценового преимущества сделало поставки менее привлекательными, особенно на фоне доступности ближневосточной нефти, которая традиционно занимает значительную долю в структуре индийского импорта.

Во-вторых, на решение повлияло политическое давление: американская администрация заявила введении 25-процентных дополнительных пошлин на индийские товары.

Ситуация изменилась уже к осени. Российские поставщики увеличили ценовые скидки, которые достигли уровня около трёх долларов за баррель для сорта Urals. Несмотря на то что такие скидки выглядят относительно скромно по сравнению с периодом 2022-2023 годов, когда разница могла составлять 15-20 долларов, для индийских НПЗ это вновь сделало российскую нефть конкурентоспособной.

Стоимость сырья имеет критическое значение, учитывая, что Индия импортирует более 85 процентов своих потребностей в нефти, а любая экономия на закупках позволяет удерживать цены на топливо внутри страны на более стабильном уровне.

Ещё одним фактором стало усиление конкуренции за российскую нефть со стороны Китая. Китайские компании активно расширяют закупки, стремясь зафиксировать долгосрочные поставки по выгодным контрактам. Это вынуждает индийские корпорации действовать гибко и оперативно, чтобы не потерять доступ к сырью, особенно учитывая рост внутреннего спроса на топливо.

По данным Международного энергетического агентства, Индия в последние годы стабильно демонстрирует рост потребления нефти более чем на четыре процента ежегодно, и эта тенденция, как ожидается, сохранится на протяжении ближайшего десятилетия.

Кроме традиционного сорта Urals, индийские компании стали проявлять интерес и к другим видам российской нефти, таким как Varandey и Siberian Light. Эти сорта отличаются более высоким качеством и низким содержанием серы, что делает их привлекательными для переработки на современных индийских НПЗ.

Такая диверсификация закупок также свидетельствует о стремлении Индии снизить риски, связанные с возможными колебаниями цен или санкционными ограничениями на отдельные виды продукции.

Indian Oil Corporation, являющаяся крупнейшим нефтепереработчиком страны, подтверждает, что и в дальнейшем будет рассматривать поставки из России исключительно через призму экономической выгоды.

Такой подход отражает стратегию правительства Индии, которое стремится обеспечить энергетическую безопасность, минимизировать расходы на импорт и одновременно лавировать между интересами ключевых геополитических партнёров.

В то же время индийские компании традиционно избегают публичных комментариев по конкретным сделкам импорта. Это объясняется как коммерческой тайной, так и желанием снизить политические риски: громкие заявления о масштабах закупок российской нефти могли бы вызвать негативную реакцию со стороны США и европейских стран, активно выступающих за ограничение экспорта российских энергоресурсов.

Аналитики отмечают, что Индия продолжает придерживаться прагматичной линии в энергетической политике. С одной стороны, страна не намерена отказываться от выгодных поставок российской нефти, так как это даёт ощутимое экономическое преимущество.

С другой стороны, Нью-Дели стремится избегать открытой конфронтации с Вашингтоном, который остается важным партнёром не только в торговле, но и в области технологий, инвестиций и военного сотрудничества. Такая двойственная позиция позволяет Индии сохранять гибкость и использовать текущую ситуацию в своих интересах.

Таким образом, возвращение Индии к закупкам российской нефти осенью 2025 года можно рассматривать как показатель адаптивности энергетической стратегии страны. Решение было продиктовано не только ценовыми факторами, но и более широким контекстом глобальной конкуренции за энергоресурсы.

В условиях, когда мировая энергетика переживает период нестабильности, а переход к возобновляемым источникам энергии остается делом отдалённого будущего, для Индии особенно важно обеспечивать доступ к недорогой нефти, способной удовлетворить растущий внутренний спрос и поддерживать устойчивость экономики.