Любовь Степушова

Индийско-китайский реверанс: Вашингтон в шоке – что задумали азиатские гиганты?

Индия уходит от США, сдерживание Китая больше не входит в планы Нью-Дели
3:40
Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Пока Трамп упивается "победой" на европейском театре военных действий, Индия стремительно уходит от США, налаживая отношения с Китаем.

Ван И и Нареандра Моди
Фото: https://www.pib.gov.in/ by правительство Индии
Ван И и Нареандра Моди

Индия уходит от США, налаживая отношения с Китаем

Индия 25 лет использовалась Вашингтоном для "сдерживания Китая" через систему торговых, инвестиционных и технологических преференций. Но введение 50% пошлин на импорт Индии в США за покупку российской нефти имело эффект, которого, возможно, не ожидал президент США. Отношения между Индией и Китаем начали стремительно оттаивать.

Министр иностранных дел КНР Ван И в впервые за три года посетил Индию с официальным визитом 18-19 августа, где он встретился со своим коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, а также с премьер-министром Нарендрой Моди.

В марте Ван заявил, что "заставить "слона" и "дракона" танцевать вместе — единственно правильный выбор". Прошло пять-шесть месяцев — и видно, что совместный танец уже создан, хотя хореография пока не отработана.

Перезагрузка отношений между Индией и Китаем началась

Для перезагрузки отношений Нью-Дели и Пекину необходимо решить две важные проблемы: территориальный пограничный спор в горной части западных Гималаев и проблему терроризма из Пакистана в Джамму и Кашмир, которую Китай отрицает. В ходе визита Вана стороны достигли соглашения о создании экспертной группы для завершения делимитации границы и повышения эффективности пограничного контроля. Согласовано "использование дипломатических и военных механизмов контроля для продвижения процесса деэскалации". Возобновляется приграничная торговля через перевалы Липулех, Шипки-Ла и Нату-Ла.

Важным моментом станет возобновление прямого авиасообщения, прерванного после столкновений пограничников в Ладакхе в мае 2020 года. Также стороны договорились об упрощении визового режима для туристов, представителей бизнеса, СМИ и других категорий граждан.

Индийское издание Economic Times со ссылкой на источники сообщило, что Китай пообещал решить три проблемы Индии, а именно: "редкоземельные металлы, удобрения и тоннелепроходческие машины".

Китай также пошёл навстречу желанию Индии расширить паломничество индийцев в Тибет с 2026 года.

Прорывом в "пакистанском вопросе" станет, вероятно, первый за семь лет визит Моди в Китай участия в саммите лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Ожидается, что на полях встречи он встретится с председателем Госсовета КНР Си Цзиньпином.

Индия снимет возражения по укреплению финансовой системы БРИКС

Укрепление отношений между Китаем и Индией — это очень важная тенденция, которая сплотит БРИКС. Индия, наконец, снимет свои возражения на разработку группой собственной валюты и системы трансграничных обменов. И первый шаг уже сделан. Нью-Дели разрешил странам БРИКС (и не только) открывать спецсчета в банках, чтобы вести 100% торговли в индийских рупиях. Таким образом, отменяется ранее обязательная конвертация валюты торгового партнёра в доллары, а потом в рупии, чтобы купить индийские товары. Как отмечают аналитики, этот шаг будет способствовать снижению гегемонии доллара на мировых торговых площадках.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
