Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Финны скучают по дешёвому российскому бензину

Экономика

Простые жители Финляндии всё чаще высказывают сожаление по поводу закрытых пограничных переходов с Россией, которые были остановлены в 2023 году.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Для многих финнов это решение властей оказалось не только политическим, но и экономическим ударом: исчезла возможность покупать в соседней стране дешёвый бензин, что помогало экономить семейный бюджет.

Несмотря на то что КПП остаются закрытыми уже почти два года, тема доступности российского топлива продолжает активно обсуждаться в социальных сетях. Финские автомобилисты пристально следят за ситуацией за восточной границей, сравнивают цены и делают грустные выводы о том, сколько денег они могли бы сберечь.

Вот, что пишут сами финны в комментариях (их цитирует издание "Нефть и капитал"):

"И цена бензина там не сильно меняется. Бензин в России — как кофе в Финляндии, если стоимость вырастет слишком сильно, это не понравится ни властям, ни людям"…

"Похоже, цена не сильно изменилась с тех пор, как я в последний раз бывал там в 2023 году, с поправкой на обменный курс"…

"Это всё за восточной границей, куда нам не попасть — не пускают. И вряд ли пустят в обозримом будущем… Там хорошо, где нас нет".

Эти реплики наглядно показывают, что для многих финнов поездки в Россию были не просто возможностью культурного обмена или шопинга, а вполне рациональным способом экономии.

Разница в цене топлива была ощутимой: средняя стоимость бензина в Финляндии в 2024–2025 годах держится на уровне 1,77 евро за литр, тогда как в России он стоит почти вдвое дешевле. Даже с учетом колебаний рубля и расходов на дорогу выгода оставалась очевидной.

Закрытая граница фактически лишила жителей приграничных районов возможности пользоваться так называемым "топливным туризмом". Причем это касается не только Финляндии.

Аналогичная ситуация сложилась и с Норвегией: границы перекрыты, и норвежцы, которые раньше регулярно приезжали в российские города за бензином, тоже вынуждены переплачивать на своей родине.

В Норвегии цены держатся на уровне 1,74-1,8 евро за литр, что даже для обеспеченного населения страны становится заметной статьей расходов.

Экономисты отмечают, что топливный туризм играл важную роль в приграничной торговле. Он стимулировал малый бизнес, гостиницы, кафе и магазины в российских регионах, расположенных рядом с Финляндией и Норвегией. Для жителей Карелии или Ленинградской области визиты соседей были ощутимым источником дохода. Теперь же этот сегмент фактически исчез.

Для самих финнов ситуация осложняется ещё и тем, что цены на энергоносители в Европе имеют тенденцию к росту. Это связано как с переходом к "зелёной! энергетике, так и с введением дополнительных налогов и пошлин. В условиях, когда инфляция бьёт по потребительскому рынку, любые способы сэкономить становятся особенно востребованными.

Именно поэтому закрытые КПП воспринимаются в общественном мнении не только как ограничение свободы передвижения, но и как прямое вмешательство в повседневную жизнь.

При этом власти Финляндии продолжают занимать жёсткую позицию, апеллируя к вопросам безопасности. В Хельсинки подчеркивают, что решение о закрытии границы принято на неопределенный срок и открывать переходы в обозримом будущем не планируется.

Однако в обществе звучат и скептические голоса: люди указывают, что политические разногласия оплачиваются из их собственного кармана.

Показательно, что в социальных сетях финны чаще всего сравнивают бензин именно с продуктами повседневного спроса. Фраза "бензин в России — как кофе в Финляндии" стала своеобразным мемом: топливо для многих — не роскошь, а ежедневная необходимость, и его подорожание ощущается так же, как рост цен на еду или коммунальные услуги.

В итоге складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, государство декларирует заботу о национальной безопасности, с другой — граждане чувствуют, что вынуждены платить больше из-за решений, на которые они никак не могут повлиять.

Так формируется социальное напряжение, которое проявляется в простых, на первый взгляд, жалобах на стоимость бензина. Но за этими жалобами стоит более глубокое недовольство ограничением привычных свобод и ростом расходов на жизнь.

Таким образом, история с закрытой границей и "дорогим бензином" — это не просто вопрос ценников на заправках. Это показатель того, как политические конфликты напрямую отражаются на бытовых интересах простых людей.

И пока ситуация не изменится, подобные комментарии финских граждан будут множиться, превращаясь в тихий, но упорный голос недовольства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы бензин финляндия
Новости Все >
Росреестр уточнил критерии для изъятия неосвоенных участков с сентября 2025 года
Актёры Солдат договорились о возобновлении сериала спустя 15 лет
Сон на левом боку активизирует лимфатическую систему для вывода токсинов — данные врачей
Оборонным предприятиям Перми выделят землю под жильё на особых условиях
ВОЗ: в домах уровни загрязнения от дровяных печей превышают рекомендации
Распашные шкафы признаны более практичными и долговечными по сравнению с купе
Дубай без переплат: где провести день в Дубае как миллионер, но за копейки
Приложения для тренировок поощряют спортсменов скидками за пройденные километры
ТОП-6 опасных ингредиентов в шампунях: защитите свои волосы и кожу головы — биолог Дробышева
Адвокат напомнил о штрафах за публикацию шуток про автомобильные номера
Сейчас читают
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L
Авто
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L Аудио 
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Новости спорта
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс Аудио 
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Экономика и бизнес
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Последние материалы
Росреестр уточнил критерии для изъятия неосвоенных участков с сентября 2025 года
Актёры Солдат договорились о возобновлении сериала спустя 15 лет
Сон на левом боку активизирует лимфатическую систему для вывода токсинов — данные врачей
Оборонным предприятиям Перми выделят землю под жильё на особых условиях
ВОЗ: в домах уровни загрязнения от дровяных печей превышают рекомендации
Распашные шкафы признаны более практичными и долговечными по сравнению с купе
Дубай без переплат: где провести день в Дубае как миллионер, но за копейки
Приложения для тренировок поощряют спортсменов скидками за пройденные километры
ТОП-6 опасных ингредиентов в шампунях: защитите свои волосы и кожу головы — биолог Дробышева
Адвокат напомнил о штрафах за публикацию шуток про автомобильные номера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.