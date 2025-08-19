Финны скучают по дешёвому российскому бензину

Простые жители Финляндии всё чаще высказывают сожаление по поводу закрытых пограничных переходов с Россией, которые были остановлены в 2023 году.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Для многих финнов это решение властей оказалось не только политическим, но и экономическим ударом: исчезла возможность покупать в соседней стране дешёвый бензин, что помогало экономить семейный бюджет.

Несмотря на то что КПП остаются закрытыми уже почти два года, тема доступности российского топлива продолжает активно обсуждаться в социальных сетях. Финские автомобилисты пристально следят за ситуацией за восточной границей, сравнивают цены и делают грустные выводы о том, сколько денег они могли бы сберечь.

Вот, что пишут сами финны в комментариях (их цитирует издание "Нефть и капитал"):

"И цена бензина там не сильно меняется. Бензин в России — как кофе в Финляндии, если стоимость вырастет слишком сильно, это не понравится ни властям, ни людям"…

"Похоже, цена не сильно изменилась с тех пор, как я в последний раз бывал там в 2023 году, с поправкой на обменный курс"…

"Это всё за восточной границей, куда нам не попасть — не пускают. И вряд ли пустят в обозримом будущем… Там хорошо, где нас нет".

Эти реплики наглядно показывают, что для многих финнов поездки в Россию были не просто возможностью культурного обмена или шопинга, а вполне рациональным способом экономии.

Разница в цене топлива была ощутимой: средняя стоимость бензина в Финляндии в 2024–2025 годах держится на уровне 1,77 евро за литр, тогда как в России он стоит почти вдвое дешевле. Даже с учетом колебаний рубля и расходов на дорогу выгода оставалась очевидной.

Закрытая граница фактически лишила жителей приграничных районов возможности пользоваться так называемым "топливным туризмом". Причем это касается не только Финляндии.

Аналогичная ситуация сложилась и с Норвегией: границы перекрыты, и норвежцы, которые раньше регулярно приезжали в российские города за бензином, тоже вынуждены переплачивать на своей родине.

В Норвегии цены держатся на уровне 1,74-1,8 евро за литр, что даже для обеспеченного населения страны становится заметной статьей расходов.

Экономисты отмечают, что топливный туризм играл важную роль в приграничной торговле. Он стимулировал малый бизнес, гостиницы, кафе и магазины в российских регионах, расположенных рядом с Финляндией и Норвегией. Для жителей Карелии или Ленинградской области визиты соседей были ощутимым источником дохода. Теперь же этот сегмент фактически исчез.

Для самих финнов ситуация осложняется ещё и тем, что цены на энергоносители в Европе имеют тенденцию к росту. Это связано как с переходом к "зелёной! энергетике, так и с введением дополнительных налогов и пошлин. В условиях, когда инфляция бьёт по потребительскому рынку, любые способы сэкономить становятся особенно востребованными.

Именно поэтому закрытые КПП воспринимаются в общественном мнении не только как ограничение свободы передвижения, но и как прямое вмешательство в повседневную жизнь.

При этом власти Финляндии продолжают занимать жёсткую позицию, апеллируя к вопросам безопасности. В Хельсинки подчеркивают, что решение о закрытии границы принято на неопределенный срок и открывать переходы в обозримом будущем не планируется.

Однако в обществе звучат и скептические голоса: люди указывают, что политические разногласия оплачиваются из их собственного кармана.

Показательно, что в социальных сетях финны чаще всего сравнивают бензин именно с продуктами повседневного спроса. Фраза "бензин в России — как кофе в Финляндии" стала своеобразным мемом: топливо для многих — не роскошь, а ежедневная необходимость, и его подорожание ощущается так же, как рост цен на еду или коммунальные услуги.

В итоге складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, государство декларирует заботу о национальной безопасности, с другой — граждане чувствуют, что вынуждены платить больше из-за решений, на которые они никак не могут повлиять.

Так формируется социальное напряжение, которое проявляется в простых, на первый взгляд, жалобах на стоимость бензина. Но за этими жалобами стоит более глубокое недовольство ограничением привычных свобод и ростом расходов на жизнь.

Таким образом, история с закрытой границей и "дорогим бензином" — это не просто вопрос ценников на заправках. Это показатель того, как политические конфликты напрямую отражаются на бытовых интересах простых людей.

И пока ситуация не изменится, подобные комментарии финских граждан будут множиться, превращаясь в тихий, но упорный голос недовольства.