Плагиат в мире моды — как выживать, когда идеи воруют

Что делать дизайнерам в условиях плагиата в модной индустрии? Ответы от основателя бренда LOUVE Елены Тодоровой.

Фото: Фото из личного архива Елены Тодоровой Основатель бренда LOUVE Елена Тодорова

— Елена, насколько остро сейчас стоит вопрос плагиата в модной индустрии?

— Очень остро. Каждый дизайнер, как и любой творческий человек, мечтает однажды проснуться знаменитым. В модной индустрии это особенно чувствительно, ведь она строится на предложении новизны, оригинальности, способности выделиться. Но, к сожалению, иногда такое пробуждение оказывается неприятным: за чашкой утреннего кофе ты узнаёшь, что твоя работа обрела популярность… без твоего участия. Результат твоего труда: идеи, дизайн, детали, — просто украден.

— Получается, у дизайнеров нет защиты?

— Формально она есть. Индустрия моды построена на идеях, но система их защиты по факту не работает. Это связано и с цикличностью трендов: бренды зачастую сознательно или подспудно используют известные модели прошлых лет, называя это "референсами", "оммажами" или "ремастерами". Но бывает и откровенное копирование — всего образа, деталей, кроя. Это касается всех — от fast fashion до люкса.

— Были ли громкие примеры на мировом уровне?

— Конечно. Например, Prada выпустили сандалии Padam, очень похожие на индийскую традиционную обувь Kolhapuri chappals. Их обвинили в культурной апроприации, вопрос дошёл до властей Индии. Prada признала заимствование и пообещала поддерживать местных производителей. Но это редкий случай. Обычно всё замалчивается.

— Какие ещё случаи вы считаете знаковыми?

— Недавно независимый японский бренд Kinoko увидел свои фирменные каблуки и плетение у Gucci. Сходство в деталях и стилистике было очевидным, но Gucci объяснили это "вдохновением природой". А в мире fast fashion таких историй вообще море. Zara, например, запускает "версии" люксовых вещей всего за две-три недели после подиума. И это касается Balenciaga, Chanel, Celine, Valentino — у всех были случаи.

— Ситуация в России отличается?

— Нет. У нас всё так же. Скорость и коммерция побеждают оригинальность. Многие локальные бренды вдохновляются зарубежными — Sela, Gloria Jeans, Lime. В соцсетях Lime даже уличали в копировании H&M, Zara и даже Dior. Платья с цветочным принтом? Очень похожи на Zimmerman.

Недавно в Lime мы увидели платье из их коллекции 2025 года с контрастными бретелями — оно почти дословно повторяло модель LOUVE из 2024 года. Это был болезненный момент. Люди не понимают, какой путь проходит изделие — от замысла до воплощения. Каждая строчка, каждый крой, ткань, оттенок — это творчество, время, энергия. Особенно если ты работаешь не на фабрике в Азии, а в мастерской в Москве.

— Есть ли защита в рамках закона?

— В Гражданском кодексе РФ действительно есть презумпция авторства: любая работа охраняется с момента создания. Но даже минимальное изменение: цвет, форма вытачки, — формально считается "новой работой". А запатентовать целиком образ почти невозможно. Это и есть ахиллесова пята моды.

— Как вы лично реагируете на подобные случаи?

— Как и многие, чувствую боль и несправедливость. Но если крупный бренд копирует дизайн у маленького — это, как ни странно, признание. Признание твоего уровня, твоего вкуса. Однако системный плагиат убивает креатив. Он несправедлив. Пока не изменится законодательство, наша единственная защита — это внимание покупателей.

— Что вы хотите сказать тем, кто читает это интервью?

— Поддерживайте оригинальные бренды. Обращайте внимание на детали. Покупайте у тех, кто действительно создаёт, а не тиражирует. Мода заслуживает большего, чем бесконечное копирование. Мы все: дизайнеры, клиенты, медиа, — можем изменить эту систему, если будем внимательны и честны.

