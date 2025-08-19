Россия почти вдвое увеличила долю на рынке удобрений ЕС

В июне текущего года Россия значительно укрепила свои позиции на европейском рынке минеральных удобрений. На фоне изменения торговой политики США, которые ужесточили тарифный режим для зарубежных поставщиков, включая Евросоюз, российский экспорт в ЕС достиг рекордного уровня почти за три с половиной года.

По данным Евростата, на которые ссылаются РИА "Новости", поставки удобрений из России в Европу в денежном выражении составили 331,7 миллиона евро. Это более чем в два с половиной раза выше майского показателя и почти сопоставимо с рекордным значением января 2022 года, когда сумма достигала 364,2 миллиона евро.

Рост экспорта позволил России увеличить свою долю на европейском рынке удобрений почти вдвое — с 24,5 процентов в мае до 47 процентов в июне. Таким образом, практически половина всех поставок удобрений в ЕС за этот период пришлась на российские компании.

Для сравнения, импорт удобрений из США оказался незначительным: в июне закупки составили лишь 3,7 миллиона евро, что почти вдвое меньше показателей предыдущего месяца.

Причины подобного перераспределения торговых потоков во многом кроются в новой американской тарифной политике. В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт, базовая ставка которых была определена в десять процентов.

Для 57 стран, где фиксировался значительный торговый дефицит с США, тарифы были повышены, чтобы сбалансировать внешнеторговые отношения. Однако уже спустя неделю стало ясно, что многие государства не готовы отвечать зеркальными мерами. Более 75 стран запросили переговоры, и для них на 90 дней, то есть до 9 июля, были сохранены базовые десять процентов вместо повышенных ставок.

Тем не менее, переговорный процесс не снял всех противоречий. В конце июля Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен достигла договорённостей с Вашингтоном о применении пошлинных ставок в размере 15 процентов на подавляющую часть европейского экспорта в США.

В то же время наиболее конфликтные позиции, связанные с пошлинами на металлургическую продукцию, включая сталь и алюминий, остались в силе: тарифы на уровне 50 процентов не были отменены и лишь теоретически могут быть снижены в будущем.

Ситуация вокруг тарифов оказала значительное влияние на глобальные товарные потоки. Евросоюз, оказавшийся в условиях повышения торговых барьеров со стороны Вашингтона, был вынужден искать более выгодные источники импорта, чтобы стабилизировать внутренние рынки.

Российские удобрения, благодаря сочетанию относительно низкой себестоимости производства, наличию устойчивых логистических маршрутов и гибкой ценовой политики поставщиков, стали привлекательным вариантом.

Увеличение поставок оказалось своевременным: сельскохозяйственный сектор Европы в условиях растущих цен на энергоносители и необходимость поддержания продовольственной безопасности требует надежных поставок удобрений.

Если рассматривать стратегический аспект, рост доли России в европейском импорте удобрений демонстрирует, насколько тесно связаны экономические процессы с политическими решениями крупных мировых игроков.

Политика протекционизма США, направленная на защиту собственного производства, фактически открыла дополнительные возможности для российских экспортёров. В условиях торговых конфликтов между Вашингтоном и Брюсселем Москва смогла воспользоваться моментом, усилив своё экономическое влияние в стратегически важной сфере агропромышленного комплекса ЕС.

Таким образом, июньские показатели отражают не столько ситуативное изменение объёмов торговли, сколько долгосрочную тенденцию перераспределения мировых рынков под воздействием тарифных и санкционных решений.

США, стремясь защитить внутреннюю экономику, фактически стимулировали укрепление позиций своих конкурентов. ЕС, в свою очередь, оказался перед необходимостью балансировать между экономической целесообразностью и политическими обязательствами.

Россия же, воспользовавшись этой ситуацией, закрепила статус крупнейшего поставщика удобрений в Европу, что подтверждает её значимую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.