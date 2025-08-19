Китай значительно увеличил закупки российской нефти

В августе китайские нефтеперерабатывающие предприятия заметно увеличили закупки российской нефти марки Urals.

Нефтяной танкер Павел Черныш

По данным аналитической компании Kpler, объем поставок в Китай составил около 75 тысяч баррелей в сутки, что почти вдвое выше среднего уровня с начала года (около 40 тысяч баррелей).

Этот рост совпал с сокращением импорта Urals в Индию, куда поставки снизились до 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прежним средним показателем в 1,18 млн баррелей.

Снижение индийского спроса связано с ужесточением торговой политики США. В начале августа Вашингтон повысил пошлины на индийские товары, поставляемые на американский рынок, доведя их до 50 процентов.

Формально такие меры обосновывались тем, что Нью-Дели, продолжая импортировать российскую нефть, якобы косвенно финансирует военные действия России на Украине. Индийские власти отвергли эти обвинения, указывая на двойные стандарты западных стран, которые сами продолжают закупать российское сырье и продукцию.

На Китай аналогичные санкционные меры не распространились. Более того, между Пекином и Вашингтоном сохраняется формат торгового диалога. Американская администрация во главе с Дональдом Трампом публично заявила, что откажется от новых тарифов на китайские товары, ссылаясь на "прогресс" в переговорах и контакты с российской стороной.

Таким образом, Китай оказался в более выгодном положении по сравнению с Индией: отсутствие ограничений со стороны США позволило китайским НПЗ активнее закупать российскую нефть на фоне снижения конкуренции со стороны индийских покупателей.

Аналитики отмечают, что сорт Urals, экспортируемый через балтийские и черноморские порты, представляет собой реальную альтернативу ближневосточным маркам нефти. Для Китая это означает диверсификацию импорта и возможность покупать сырье на более выгодных условиях.

Так, в августе 2025 года китайским компаниям предлагались партии Urals со скидкой около полутора долларов за баррель к котировкам Brent, которые на тот момент составляли 66,2 долларов за баррель.

Согласно данным Kpler и Energy Aspects, китайские переработчики уже забронировали от 10 до 15 партий Urals с поставкой в октябре-ноябре, что превышает обычные объёмы закупок. Это подтверждает тенденцию постепенного смещения потоков российской нефти с индийского на китайский рынок.

Рост импорта Urals в Китай отражает более широкую стратегическую линию Пекина, направленную на укрепление энергетической безопасности. Китай является крупнейшим мировым импортером нефти: в 2024 году страна закупала в среднем свыше 11 млн баррелей в сутки. Основными поставщиками традиционно выступают Саудовская Аравия, Россия и Ирак.

Однако текущая ситуация показывает, что Китай активно использует возможности для манёвра, возникающие из-за геополитических противоречий. Для Пекина российская нефть выгодна не только ценовыми параметрами, но и политической составляющей: она позволяет снизить зависимость от ближневосточного региона, где сохраняется высокая нестабильность, связанная с конфликтами и конкуренцией крупных игроков.

Для России наращивание поставок в Китай становится элементом компенсаторной стратегии. После введения санкций Евросоюзом и странами G7 именно азиатское направление стало приоритетным. Первоначально основным драйвером выступала Индия, которая на фоне скидок резко увеличила импорт Urals в 2022–2023 годах. Однако теперь часть этого объёма перераспределяется в сторону Китая, что снижает зависимость России от одного крупного покупателя.

Еще один важный аспект — развитие расчётов в национальных валютах. В последние месяцы российские и китайские компании активно переходят на юань и рубль при заключении контрактов на поставку энергоносителей. Это снижает риски, связанные с использованием доллара, и укрепляет финансовую автономию обеих стран. В перспективе подобная практика может изменить баланс на мировом рынке нефти, где доллар традиционно сохранял доминирующую роль.

Для Индии текущее перераспределение потоков означает не только рост издержек, но и ослабление энергетической безопасности. При значительном объеме импорта (свыше 85 процентов от потребности страны) Нью-Дели вынужден искать новые альтернативы, включая увеличение закупок на Ближнем Востоке и в Африке. Однако эти направления зачастую дороже и менее стабильны с точки зрения логистики и политических рисков.

В более широком контексте складывающаяся ситуация отражает трансформацию мировой энергетической геополитики. Санкционная политика США постепенно переформатирует глобальные цепочки поставок нефти, но эффект этих мер оказывается неоднозначным.

С одной стороны, Вашингтон ограничивает возможности России на традиционных рынках, таких как Европа и Индия.

С другой стороны, эти же действия усиливают энергетическое сотрудничество Москвы и Пекина, формируя долгосрочный альянс, который способен изменить баланс сил в мировой экономике.