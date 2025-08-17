Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В Германии резко упало потребление пива. Говорят, из-за молодёжи

4:13
Экономика

За последние 25 лет потребление пива в Германии снизилось почти на треть. Если в начале 2000-х годов средний житель страны выпивал около 126 литров пива в год, то сегодня этот показатель упал до 88 литров.

Вернигероде
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wernigerode_Stadtblick.JPG by Lutz Hartmann
Вернигероде

Главная причина такого тренда заключается в изменении потребительских привычек молодёжи. Поколение Z, родившееся с конца 1990-х по 2010-е годы, все реже рассматривает пиво как часть повседневного досуга, отмечает издание Handelsblatt.

Для многих молодых немцев этот напиток перестал быть культурным символом и стал восприниматься скорее как редкое угощение, часто в безалкогольной версии.

Растущая популярность здорового образа жизни, спортивных активностей и внимательное отношение к рискам, связанным с алкоголем, формируют устойчивый отказ молодёжи от традиционного пива. Этот культурный сдвиг отражается в ассортименте: в Германии уже представлено более 800 сортов безалкогольного пива.

Тем не менее, расширение такого сегмента не компенсирует общий спад. С 2023 по 2024 годы в стране прекратили работу 52 пивоварни — крупнейшее сокращение отрасли за последние три десятилетия.

Особенно заметно кризис ударил по небольшим семейным производствам, многие из которых имеют многовековую историю. Например, баварская пивоварня Ланг-Брой, основанная более 170 лет назад, летом 2024 года была вынуждена закрыться.

Помимо снижения спроса, серьёзным фактором давления на производителей стали инфляция и рост издержек, что ограничивает возможности для долгосрочного планирования.

По данным отраслевой статистики, в первом полугодии 2025 года объем продаж пива в Германии впервые за более чем 30 лет наблюдений упал до 3,9 миллиарда литров. Для сравнения, еще в первой половине 2020 года этот показатель составлял около 4,3 миллиарда литров.

При этом сегмент пивных смесей с безалкогольными добавками продемонстрировал рост примерно на восемь процентов, однако его доля в структуре продаж остается незначительной — около 5,6 процентов.

Важно отметить, что падение интереса к пиву не является исключительно немецким феноменом. Схожие тенденции наблюдаются и в других странах Европы.

В Чехии, традиционно лидирующей по уровню потребления пива на душу населения, спрос также постепенно сокращается: молодое поколение отдает предпочтение коктейлям, винам или безалкогольным напиткам.

В Великобритании снижение потребления пива связано не только с изменением стиля жизни, но и с растущими ценами в пабах, а также усилением налогового давления на алкогольную продукцию.

В скандинавских странах (например, в Швеции и Норвегии) потребление пива и вовсе ограничивается жёсткой политикой государства, что стимулирует интерес к безалкогольным и низкокалорийным вариантам.

Таким образом, немецкий рынок пива оказывается частью общеевропейского процесса трансформации алкогольной культуры.

Однако специфика Германии в том, что здесь пивоварение исторически является не просто отраслью экономики, а значимой частью национальной идентичности и культурного наследия. Поэтому сокращение потребления воспринимается не только как экономическая угроза, но и как символические перемены в обществе.

Если тенденции сохранятся, Германию ждет масштабная перестройка пивоваренной индустрии: одни компании будут вынуждены закрыться, другие — переориентируются на новые продукты, а традиционный образ "пивной нации" постепенно уступит место модели более разнообразных и здоровых потребительских привычек.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы молодежь культура германия здоровый образ жизни
