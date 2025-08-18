Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Китай активно наращивает стратегические запасы нефти

3:42
Экономика

В июле 2025 года Китай продолжил формировать значительные запасы нефти, несмотря на высокий уровень переработки внутри страны.

НПЗ
Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
НПЗ

По расчётам агентства Reuters, излишек сырья составил около 530 тысяч баррелей в сутки. Эта величина отражает разницу между суммарным объёмом доступной нефти (импорт и внутренняя добыча) и фактическими объёмами переработки. Таким образом, часть сырья, вероятно, была направлена в стратегические и коммерческие хранилища.

Импорт нефти в июле достиг 11,11 млн баррелей в сутки, а собственная добыча — 4,27 млн баррелей. В то же время переработка составила 14,85 млн баррелей в сутки, что на два процента ниже июньского уровня. Совокупный ресурсный баланс составил 15,38 млн баррелей в сутки, что и обусловило появление избыточных объемов.

Хотя часть этого излишка могла быть переработана предприятиями, не отраженными в официальной статистике, общая тенденция на накопление сырья остается очевидной.

С марта 2025 года Китай систематически импортирует нефти больше, чем необходимо для текущего производства топлива. По итогам семи месяцев года совокупный излишек достиг 980 тысяч баррелей в сутки, причем наибольшая часть накоплений пришлась на весенне-летний период. Подобная стратегия имеет несколько объяснений.

Во-первых, значимым фактором выступает ценовая конъюнктура. Китай использует возможность закупать нефть по выгодным ценам, что позволяет формировать резервы с минимальными затратами.

Во-вторых, энергетическая политика Пекина отражает стремление минимизировать риски, связанные с возможными внешнеполитическими ограничениями. На фоне обсуждений в США новых мер против стран, продолжающих закупать российскую нефть, Китай демонстрирует заинтересованность в укреплении собственной энергетической безопасности.

Таким образом, действия КНР свидетельствуют о долгосрочной стратегии: страна не ограничивается оперативным балансированием спроса и предложения, а стремится к формированию значительных страховых резервов.

Это позволяет не только снизить зависимость от колебаний мировых цен, но и повысить устойчивость экономики в условиях геополитической неопределённости. Что для такой крупной экономики, как китайская, чрезвычайно важно.

Если эта тенденция сохранится, к концу 2025 года Китай может увеличить совокупный объём накопленных резервов до рекордных значений. Для мирового рынка это будет означать устойчивый спрос, поддерживающий цены на нефть, даже в случае временного снижения потребления.

При этом, когда внутренние хранилища будут достаточно заполнены, Китай способен резко сократить импорт, что может вызвать ценовую волатильность и давление на экспортёров. Впрочем, пока это только один из вариантов возможного развития событий.

А если говорить о стратегической перспективе, то накапливаемые запасы нефти дадут Пекину дополнительный инструмент влияния: страна сможет гибко регулировать уровень закупок, ослабляя или усиливая давление на мировые котировки.

Это превращает Китай не только в крупнейшего потребителя, но и в одного из ключевых "балансировщиков" глобального нефтяного рынка.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы нефть китай
Новости Все >
Медленная заправка на АЗС снижает испарение бензина и увеличивает объём в баке
Отец Шарлота подтвердил перевод сына в колонию общего режима за нарушения
Тренер Динамо Карпин разобрал ошибки в игре с ЦСКА, приведшие к поражению
RTA объявило о 16 проектах: Дубай готовится к транспортным переменам
Возлюбленная Тимати Валентина Иванова показала трансформацию тела после родов
При формировании арбуза оставляют 2–3 плети и прищипывают побеги
Салат с крабовыми палочками, рисом и овощами без кукурузы
Гуаш-Ферре: замена маргарина на оливковое масло снижает риск смерти до 34%
Глицерин назван натуральной альтернативой химическим средствам для мытья стёкол
Эколог Лакустова: нарушение правил на ООПТ ведёт к штрафам
Сейчас читают
При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит
Авто
При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит Аудио 
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Военные новости
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ Аудио 
Украинский Фламинго: ракета с огромной дальностью и скоростью улитки
Военные новости
Украинский Фламинго: ракета с огромной дальностью и скоростью улитки Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
При формировании арбуза оставляют 2–3 плети и прищипывают побеги
Возлюбленная Тимати Валентина Иванова показала трансформацию тела после родов
Салат с крабовыми палочками, рисом и овощами без кукурузы
Гуаш-Ферре: замена маргарина на оливковое масло снижает риск смерти до 34%
Глицерин назван натуральной альтернативой химическим средствам для мытья стёкол
Эколог Лакустова: нарушение правил на ООПТ ведёт к штрафам
Словацкий оператор Transpetrol сообщил о прекращении поставок нефти по Дружбе
Микроботокс вытесняет классические инъекции: новое слово в омоложении
Звёздный хирург Короткий похвалил Баскова за омоложение на 20 лет
19 августа: Преображение Господне, Белка и Стрелка и День тельняшки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.