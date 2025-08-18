Китай активно наращивает стратегические запасы нефти

3:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июле 2025 года Китай продолжил формировать значительные запасы нефти, несмотря на высокий уровень переработки внутри страны.

Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ НПЗ

По расчётам агентства Reuters, излишек сырья составил около 530 тысяч баррелей в сутки. Эта величина отражает разницу между суммарным объёмом доступной нефти (импорт и внутренняя добыча) и фактическими объёмами переработки. Таким образом, часть сырья, вероятно, была направлена в стратегические и коммерческие хранилища.

Импорт нефти в июле достиг 11,11 млн баррелей в сутки, а собственная добыча — 4,27 млн баррелей. В то же время переработка составила 14,85 млн баррелей в сутки, что на два процента ниже июньского уровня. Совокупный ресурсный баланс составил 15,38 млн баррелей в сутки, что и обусловило появление избыточных объемов.

Хотя часть этого излишка могла быть переработана предприятиями, не отраженными в официальной статистике, общая тенденция на накопление сырья остается очевидной.

С марта 2025 года Китай систематически импортирует нефти больше, чем необходимо для текущего производства топлива. По итогам семи месяцев года совокупный излишек достиг 980 тысяч баррелей в сутки, причем наибольшая часть накоплений пришлась на весенне-летний период. Подобная стратегия имеет несколько объяснений.

Во-первых, значимым фактором выступает ценовая конъюнктура. Китай использует возможность закупать нефть по выгодным ценам, что позволяет формировать резервы с минимальными затратами.

Во-вторых, энергетическая политика Пекина отражает стремление минимизировать риски, связанные с возможными внешнеполитическими ограничениями. На фоне обсуждений в США новых мер против стран, продолжающих закупать российскую нефть, Китай демонстрирует заинтересованность в укреплении собственной энергетической безопасности.

Таким образом, действия КНР свидетельствуют о долгосрочной стратегии: страна не ограничивается оперативным балансированием спроса и предложения, а стремится к формированию значительных страховых резервов.

Это позволяет не только снизить зависимость от колебаний мировых цен, но и повысить устойчивость экономики в условиях геополитической неопределённости. Что для такой крупной экономики, как китайская, чрезвычайно важно.

Если эта тенденция сохранится, к концу 2025 года Китай может увеличить совокупный объём накопленных резервов до рекордных значений. Для мирового рынка это будет означать устойчивый спрос, поддерживающий цены на нефть, даже в случае временного снижения потребления.

При этом, когда внутренние хранилища будут достаточно заполнены, Китай способен резко сократить импорт, что может вызвать ценовую волатильность и давление на экспортёров. Впрочем, пока это только один из вариантов возможного развития событий.

А если говорить о стратегической перспективе, то накапливаемые запасы нефти дадут Пекину дополнительный инструмент влияния: страна сможет гибко регулировать уровень закупок, ослабляя или усиливая давление на мировые котировки.

Это превращает Китай не только в крупнейшего потребителя, но и в одного из ключевых "балансировщиков" глобального нефтяного рынка.