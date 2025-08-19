PR-агентству Consigliere исполняется 5 лет: интервью с основателем Дмитрием Скрипниченко

В возрасте 23 лет Дмитрий Скрипниченко открыл PR-агентство, которое за пять лет пережило три международных кризиса, вышло в топ рынка и завоевало доверие клиентов по всему миру. Сегодня его команда работает в 19 странах, реализует масштабные проекты для брендов и личных брендов, а сам Дмитрий делится опытом построения команды, стратегии качества и этики в отрасли, раскрывая секреты успеха, которые делают Consigliere одним из ярких участников рынка PR.

Фото: Пресс-служба Consigliere Основатель PR-агентства Consigliere Дмитрий Скрипниченко

— Дмитрий, вы открыли PR-агентство в 23 года. Расскажите, как это произошло?

— Все началось еще в университете. Я окончил магистратуру по направлению "Реклама и связи с общественностью" в Московском государственном университете печати им. Ивана Федорова. К моменту защиты магистерской диссертации, в которой я подробно описал процессы и структуру PR-агентства, у меня за плечами уже было более пяти лет опыта работы в сфере PR — как топ-менеджера в компании, так и на фрилансе. Этот опыт и четкое понимание того, каким должно быть агентство, стали основой для создания собственного бизнеса. И 19 августа 2020 года я открыл Consigliere.

— На тот момент пандемия была еще в самом разгаре. Насколько реалии и ограничения могли повлиять на старт?

— Да, старт был в экстремальных условиях. Пандемия COVID-19 стала первым кризисом, но мы уже все привыкли к этим реалиям, знали "правила игры". И переход людей в онлайн фактически помог нам, ведь востребованность диджитал-проектов повысилась. Второй кризис пришел 24 февраля 2022 года. Многие компании временно заморозили бюджеты на маркетинг, и нам пришлось расставаться с частью сотрудников, упразднять должности. Третий кризис, мобилизация, заставил перевести процессы на удаленный формат.

В итоге мы выстояли и даже расширили экспертизу и инструментарий, который можем предложить нашему клиенту. И за пять лет существования Consigliere нам доверились 344 клиента. И это не данные, выдуманные из головы. Это точная цифра на момент выхода интервью. При подсчетах мы ориентировались на количество контрактов, которые были заключены с агентством.

— Дмитрий, а как родилось название "Consigliere" и логотип с совой?

— На тот момент я был вдохновлен фильмом "Крестный отец" и итальянской мафиозной культурой, зародившейся на берегах Сицилии, в южных районах Италии, которая позже перекочевала в США. Контекст преступлений, правонарушений и насилия мы убираем за скобки, оставляя то самое, что нас привлекает в этой культуре — понятие чести, достоинства, верности, братства, стиль, чтение традиций и негласного морального кодекса. Название "Consigliere" означает "советник", а сова символизирует мудрость. Черно-белые цвета логотипа — связь с печатной прессой, а линии горчичного цвета — дорожная карта для клиентов. Этот брендинг создавался совместно с первокурсниками-дизайнерами, и мы им гордимся по сей день.

— Сколько сотрудников у вас сейчас? Расскажите о вашей команде.

— Сейчас в команде около 30 человек: PR-менеджеры, райтеры, дизайнеры, аккаунт-менеджеры, SMM-специалисты. У нас есть райтеры старше 40 лет и PR-менеджеры, которым около 25. У каждого разный подход к работе, опыт, характер и темперамент: кто-то спокойный и размеренный, кто-то импульсивный и решительный, кто-то гибкий, кто-то настойчивый. Эти качества должны проявляться в нужное время и в нужном месте.

Эта "разность" применяется в работе, ведь некоторые клиенты предпочитают самостоятельный детализированный контроль всех процессов, другие проявляют абсолютное доверие команде. Кто-то придерживается официального стиля общения, другие — дружеского. Я думаю, что именно эта "разность" является нашей сильной стороной. Ведь мы подстраиваемся под запросы клиентов, при этом сохраняя собственные стандарты, не изменяя своим принципам и интересам. Такой подход делает нас устойчивыми и в кризисные периоды, и в работе с нестандартными проектами.

— Чем Consigliere отличается от других агентств?

— Пожалуй, одно из главных наших отличий — продуманная программа обучения и отбора сотрудников. В большинстве PR-агентств стажеров сразу назначают на реальные проекты, где действует принцип "естественного отбора". Иначе говоря, выживает только тот, кто моментально справляется с нагрузкой. Я считаю, что это большая проблема для отрасли. Даже талантливый специалист в таких экстремальных условиях может не сразу раскрыть свой потенциал, ведь теоретической базы почти нет, все строится на эмпирическом опыте.

В Consigliere мы выстроили обратную систему. Юные PR-менеджеры сначала проходят теоретическую подготовку, затем — стажировку с четкими этапами и наставничеством старших сотрудников. Уже после этого они начинают работать с реальными клиентами, постепенно беря на себя ответственность за проекты. Такой подход позволяет нам формировать профессионалов, которые понимают стандарты отрасли, приобретают нужные навыки и умеют применять их на практике. Я лично участвую в корректировке процессов и контролирую детали развития проектов, чтобы команда всегда держала высокую планку. Каждый проект мы "обтачиваем, как скульптуру", доводя его до совершенства, ведь главная цель PR — сильное позиционирование, узнаваемость, формирование имиджа и репутации, благодаря чему рождается лояльность аудитории, происходит развитие и масштабирование. Это должно быть не просто творчеством, а искусством.

— Как бы вы сформулировали цель и миссию агентства?

— Наша цель — обеспечивать качество работы на каждом проекте, без исключений. Мы стремимся на 100% выполнять взятые обязательства, не просто закрывая задачи, а выстраивая долгосрочные коммуникации, которые приносят клиенту измеримый результат и укрепляют его позиции на рынке.

А если говорить о миссии, то это повышение значимости и репутации всей PR-отрасли. Сегодня, к сожалению, пиар нередко воспринимают как "серый бизнес" с большим количеством посредников и подрядчиков без должного уровня компетенции. Многие клиенты, их маркетологи и партнеры до конца не понимают, как оценить эффективность PR, как его оцифровать, зачем он нужен бизнесу, а непрофессионалы подрывают доверие к сфере.

Мы хотим изменить эту ситуацию. В Consigliere мы задаем высокие стандарты сервиса, этики и прозрачности, показывая на практике, что PR — это не дополнительная опция, а стратегически важный инструмент развития. И мы всегда работаем на два фронта: для конкретного клиента, создавая ценность его бренда, и для отрасли в целом, формируя профессиональное сообщество и поднимая планку качества услуг.

— А что все-таки объединяет команду, как вы думаете?

— Моральный и профессиональный кодекс. Есть внешний — отраслевой, негласный, и внутренний — наш, документированный. Эти правила задают стандарты поведения, формируют доверие клиентов и защищают команду от "серых зон" в индустрии. Например, мы ни в коем случае не отправляем материалы в редакции без согласия клиента, не переманиваем чужих клиентов, если знаем, что с ними работают другие специалисты, и наоборот партнеримся с профессионалами из смежным областей, чтобы усиливать продукт. Соблюдаем этику в общении со СМИ и партнерами. Нас объединяет общая миссия: развивать отрасль, укреплять доверие к PR и повышать его значимость в России и за ее пределами.

— Дмитрий, какие самые яркие кейсы-истории вы можете вспомнить за 5 лет работы агентства?

— Запоминающихся эпизодов было действительно много. К примеру, мы организовывали пресс-подход на презентацию нового сверхзвукового самолета на авиасалоне "МАКС", освещали новость про мафию на Бали, проводили чемпионат грузинских бабушек, открывали памятник Графу Орлову. Был и судебный процесс с Netflix, и освещение в федеральных СМИ вирусного ролика с "Бентли" для автосалона JETCAR. И работа с холдингом "20х80", где мы выстраивали комплексный PR сразу для нескольких несвязанных между собой отраслей: общепит, лазерная эпиляция и химчистка обуви. Большое количество кейсов с личными брендами известных экспертов, предпринимателей и селебрити. А как-то раз по приезде в Казахстан мне предложили поработать в предвыборной кампании одного из кандидатов в президенты Республики. Каждая из этих историй по-своему уникальна и оставила заметный след в нашей практике, подарила нам бесценный опыт.

— Вы работаете и на международных проектах. Как это устроено?

— На мой взгляд, это громко сказано. Да, мы взаимодействуем с проектами в разных странах и на нескольких континентах, но сейчас большинство из них русскоязычные и направлены на аудиторию СНГ.

В будущем мы планируем развивать международный PR с учетом культурных особенностей каждого региона. Чтобы мы были готовы оказывать качественное сопровождение как личным брендам, так и корпоративным проектам в Европе, США, Азии, Африке и странах СНГ. Но главным и приоритетным рынком всегда будет Россия.

— Какие еще цели стоят перед вами на ближайшие годы?

— У нас есть еще спортивная цель — получить главную отраслевую награду России "Серебряный лучник". Но это только часть большой картины. Я хочу отметить, что на рынке PR сейчас критически не хватает профессиональных премий и рейтингов. Я думаю, что нам с коллегами и партнерами надо собраться и организовать премии разных форматов, в которых смогут принять участие большее количество представителей отрасли в различных номинациях. На мой взгляд, сейчас не хватает масштаба, шоу, узнаваемости. И чем больше будет таких знаковых событий, тем и значимость отрасли будет выше. Это пойдет на пользу всем игрокам, они будут чаще принимать в этом участие, конкурировать, предлагать еще больше креативных решений. Ну а если будет явный лидер во всех номинациях, премиях и рейтингах — он и заберет все награды и подтвердит свое лидерство. Это еще одна глобальная цель — организовать с коллегами и партнерами экосистему, которая расскажет о PR больше, чем мы можем рассказать своими работами, проектами, кейсами.

— Финальный вопрос. Оглядываясь на 5-летний путь компании, что бы еще вам хотелось отметить?

— Я благодарен своей команде за то, что мы вместе сохраняем главные принципы Consigliere: доверие, честность, прозрачность и внимание к результату. Наша цель, как и у любого успешного бизнеса, — расти, развиваться, масштабировать агентство, повышать стоимость бренда и бизнеса, оказывая качественный сервис и давая клиенту результат, к которому он будет возвращаться снова и снова, зная, что здесь он его всегда гарантированно получит. Мы расширяем связи и возможности, "заражая" всю отрасль PR и смежные направления грамотным подходом к делу. В будущем планируем коллаборацию с университетом и официальное открытие учебного направления PR и коммуникаций с гарантированной стажировкой и трудоустройством в компании. На мой взгляд, это станет большой возможностью и карьерным лифтом для молодых людей, которые захотят проявить себя в такой яркой и захватывающей сфере.

И, конечно, я хочу поздравить себя и свою команду с первой большой датой — 5-летием компании. Forza Consigliere!

