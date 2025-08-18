Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов

Российские и китайские компании смогли выстроить устойчивые механизмы взаиморасчётов в условиях санкций.

Фото: Openverse by Japanexperterna.se, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Юани

Корпоративный сектор нашёл разнообразные пути проведения трансграничных платежей, что позволило сохранить торговые потоки между странами.

В результате проблемы с расчётами, которые остро стояли в начале санкционного давления, сегодня во многом утратили актуальность, отметил в интервью РИА "Новости" директор департамента операций на финансовых рынках Альфа-банка Никита Мельниченко.

По его словам, на первый план выходит другой вызов — колебания курсов валют. Ослабление рубля по отношению к юаню повышает себестоимость импортируемых товаров, снижает рентабельность компаний и ухудшает их конкурентные позиции.

В этих условиях, по словам Мельниченко, резко возрастает значение инструментов хеджирования валютных рисков, что подтверждает растущий спрос на такие банковские услуги.

Ситуация демонстрирует важный структурный сдвиг в российско-китайских экономических отношениях. Если ранее ключевой проблемой считалась техническая возможность осуществления платежей, то теперь главным фактором неопределённости становится макроэкономическая и валютная динамика.

Таким образом, фокус рисков сместился с инфраструктурных ограничений к фундаментальным экономическим условиям.

Дополнительно стоит отметить, что усиление роли юаня в российской экономике является не только следствием санкций, но и частью более широкого глобального тренда дедолларизации.

По данным Банка России, уже более 70 процентов торговых операций между Россией и Китаем осуществляется в рублях и юанях, тогда как ещё в 2021 году доля национальных валют не превышала 20-25 процентов. Это позволило сохранить торговые потоки: по итогам 2024 года достиг рекордных 244,81 миллиардов долларов.

А по данным международной системы расчётов SWIFT, в 2024 году юань занял уже более четырёх процентов мировых расчётов, поднявшись на пятое место среди всех валют. Для России его доля значительно выше: юань стал основным средством внешнеэкономических расчетов, обогнав не только доллар, но и евро.

Переход к расчётам в национальных валютах снижает зависимость от западных финансовых институтов, но при этом переносит валютные риски на участников торговли. Это означает, что компании вынуждены глубже интегрировать финансовые инструменты управления рисками в свою деятельность.

С геополитической точки зрения происходящее укрепляет взаимозависимость России и Китая. Устойчивость расчетов формирует предпосылки для дальнейшего роста двусторонней торговли, однако экономический баланс всё больше зависит от положения китайской валюты и политики Народного банка Китая.

Фактически курс юаня начинает играть роль ключевого ориентира для значительной части российского внешнеэкономического сектора.

В долгосрочной перспективе именно управление валютными рисками и развитие собственных финансовых инструментов станет критическим фактором для устойчивости российско-китайского экономического сотрудничества.

Одновременно это открывает окно возможностей для развития российского финансового рынка: создание ликвидных инструментов хеджирования в юанях и укрепление роли национальных бирж способны повысить автономность и конкурентоспособность отечественной экономики.