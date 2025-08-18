Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Европе встревожены из-за американских пошлин на российскую нефть

Европейские государства насторожены в связи с обсуждением в США возможных вторичных санкций против стран, продолжающих закупку российской нефти. Такая позиция связана с потенциальными экономическими и геополитическими последствиями, которые могут оказаться гораздо шире ожидаемого эффекта давления на Москву.

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
По словам госсекретаря США Марко Рубио, представители правительств европейских страны на закрытых переговорах с Вашингтоном выражали обеспокоенность тем, что санкционные меры против покупателей российской нефти способны затронуть не только конкретные страны-импортёры, но и всю мировую систему торговли энергоресурсами.

Особое внимание уделяется Китаю, который перерабатывает значительные объёмы российской нефти и затем реализует нефтепродукты на глобальном рынке. В случае введения санкций под ограничения могут попасть десятки стран, покупающих уже переработанное сырьё, что неизбежно приведёт к росту цен и дополнительному давлению на мировую экономику.

Дополнительный источник напряжённости связан с инициативой в сенате США, предусматривающей введение стопроцентных пошлин на товары из Индии и Китая. Для Европы это создаёт риски двойного характера.

С одной стороны, резко возрастает вероятность торговых войн, что негативно скажется на глобальных цепочках поставок.

С другой стороны, европейские компании могут оказаться в положении вынужденного выбора между сотрудничеством с США или сохранением экономических связей с азиатскими партнёрами.

Таким образом, обеспокоенность европейских стран носит не только экономический, но и стратегический характер. Вашингтон фактически ставит союзников перед дилеммой: поддержать американскую политику санкций ценой собственных экономических издержек или искать способы смягчить последствия для своих рынков.

Подобная ситуация отражает более широкую проблему — санкционные механизмы, призванные быть инструментом давления, всё чаще становятся фактором нестабильности для мировой торговли и международных отношений.

В краткосрочной перспективе Европа может столкнуться с ростом цен на энергоносители и усложнением логистических схем. Ограничение доступа к российскому сырью и риск санкционного давления на страны, которые продолжают его закупать и перерабатывать, приведут к необходимости срочного поиска альтернативных поставщиков.

Это, в свою очередь, чревато увеличением расходов для европейских компаний, снижением конкурентоспособности продукции и ростом инфляции внутри ЕС. На фоне уже высокой нагрузки на энергетический сектор подобные факторы способны вызвать социальное недовольство и усилить давление на правительства.

В долгосрочной перспективе возможны более системные последствия. Если США продолжат политику жёсткого применения вторичных санкций, Европа окажется в положении, когда её экономическая политика будет в значительной степени зависеть от американских решений. Это может подорвать стратегическую автономию Евросоюза, о которой много говорится в последние годы.

В то же время, избыточная санкционная нагрузка на мировую торговлю способна подтолкнуть ряд стран, включая европейских партнёров США, к поиску новых финансовых и торговых механизмов, позволяющих обходить долларовые расчёты и снижать зависимость от американской юрисдикции.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
