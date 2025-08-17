США приостановили торговые переговоры с Индией

Делегация США отменила поездку в Нью-Дели и приостановила торговые переговоры с Индией накануне шестого раунда обсуждений двустороннего соглашения о свободной торговле.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зал для совещаний

Решение объясняется ростом напряжённости между странами, связанной как с тарифной политикой, так и с энергетическим сотрудничеством Индии с Россией.

Первоначально визит американской делегации во главе с помощником торгового представителя США Бренданом Линчем планировался на 25 августа и должен был стать важной площадкой для попытки снизить градус торгового противостояния.

Однако обострение ситуации после резкого повышения тарифов со стороны Вашингтона фактически сорвало эти планы. В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на индийские товары, мотивируя это высокими барьерами на индийском рынке и нежеланием Нью-Дели идти навстречу американским предложениям.

С 7 августа тариф был удвоен до 50 процентов. Дополнительно США приняли решение ввести с 27 августа еще одну 25-процентную пошлину из-за закупок индийскими компаниями российской нефти.

Для Индии эти шаги стали неожиданными, поскольку ранее в Нью-Дели рассчитывали урегулировать спорные вопросы именно в рамках готовящегося соглашения о свободной торговле. Переговоры велись уже несколько лет, и стороны достигли прогресса по ряду направлений.

Тем не менее принципиальные разногласия сохраняются. Главным препятствием остается требование Вашингтона допустить на индийский рынок генетически модифицированные сельскохозяйственные культуры. Индийская сторона категорически возражает против этого, указывая на риски для фермеров, продовольственной безопасности и общественного здоровья.

Срыв очередного раунда переговоров демонстрирует, что компромисс между двумя крупнейшими экономиками пока маловероятен.

Более того, введение новых тарифов и санкционных мер в отношении импорта нефти из России придает конфликту геополитическое измерение: США пытаются ограничить сотрудничество Индии с Москвой, тогда как Нью-Дели стремится сохранить стратегическую автономию и диверсификацию поставок энергоресурсов.

Таким образом, приостановка переговоров отражает не только экономические разногласия, но и более широкое столкновение интересов в сфере внешней политики и глобальной торговли.

В ближайшей перспективе это может привести к дальнейшей эскалации торговой войны, которая осложнит не только двусторонние отношения, а также баланс сил в международной торговой системе.