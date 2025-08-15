В Китае потребовали от западных компаний не создавать запасы редкоземельных металлов

Власти Китая предупредили иностранные компании о риске усугубления дефицита редкоземельных металлов в случае попыток накопления значительных запасов.
Китай обеспечивает около 90 процентов мировой переработки редкоземельных металлов и производит примерно 94 процента постоянных магнитов, необходимых для электродвигателей, электроники, систем наведения и других ключевых технологий, сообщает Financial Times.
Жёсткий контроль над добычей и переработкой позволяет Пекину влиять на цепочки поставок товаров высокой добавленной стоимости — от электромобилей до военной техники. В прошлом такие ресурсы уже использовались в качестве инструмента торгового давления, в частности во время конфликта с администрацией Дональда Трампа.
Весной Пекин усилил экспортный контроль на семь редкоземельных элементов — самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. Этот шаг стал ответом на введённые США торговые пошлины и привёл к перебоям в поставках для автомобильной и других отраслей, несмотря на временные договорённости между сторонами.
Экспорт ограничивается через систему квот на добычу и переработку, при этом разрешения в 2024 году были выданы лишь двум государственным корпорациям.
После жалоб западных компаний поставки частично возобновились, однако статистика показывает, что в июне экспорт постоянных магнитов из Китая снизился на 38 процентов по сравнению с прошлым годом, составив 3188 тонн.
По данным Американо-китайского делового совета, оформление импортных заявок стало занимать больше времени, а крупные партии подвергаются более тщательной проверке регуляторов.
В условиях ужесточения правил американская компания Regal Rexnord Corp., производитель электродвигателей, была вынуждена перенести часть своего производства в Китай, чтобы обеспечить доступ к сырью.
Согласно данным Геологической службы США, в 2020–2023 годах зависимость США от поставок иттрия из Китая составляла 93 процента, а от редкоземельных металлов и их соединений в целом — 56 процентов. Часть потребностей США также покрывается за счёт импорта из Малайзии, Японии и Эстонии, однако эти страны в основном перерабатывают концентраты и полуфабрикаты китайского происхождения.
Действия Китая отражают стратегический подход к использованию редкоземельных металлов как геоэкономического рычага. Ограничение экспорта позволяет Пекину одновременно усиливать свои переговорные позиции в торговых спорах, стимулировать перенос высокотехнологичного производства на собственную территорию, контролировать мировые цены на редкоземельные элементы и защищать национальную промышленность от внешней конкуренции.
Для западных компаний такая ситуация создаёт двустороннее давление: с одной стороны, растут издержки и риски перебоев в поставках, с другой — усиливается зависимость от китайской производственной инфраструктуры.
Это также затрудняет диверсификацию источников поставок, так как альтернативные производители либо используют китайское сырьё, либо не способны в краткосрочной перспективе заместить значительные объёмы.
