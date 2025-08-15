Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В Китае потребовали от западных компаний не создавать запасы редкоземельных металлов

3:37
Экономика

Власти Китая предупредили иностранные компании о риске усугубления дефицита редкоземельных металлов в случае попыток накопления значительных запасов.

Редкоземельный металл
Фото: Skutterudite (vein in a fault system in the Bou Azzer-El Graara Ophiolite; Tamdrost Mine, Bou Azzer Mining District, Morocco) 2 by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Редкоземельный металл

Китай обеспечивает около 90 процентов мировой переработки редкоземельных металлов и производит примерно 94 процента постоянных магнитов, необходимых для электродвигателей, электроники, систем наведения и других ключевых технологий, сообщает Financial Times.

Жёсткий контроль над добычей и переработкой позволяет Пекину влиять на цепочки поставок товаров высокой добавленной стоимости — от электромобилей до военной техники. В прошлом такие ресурсы уже использовались в качестве инструмента торгового давления, в частности во время конфликта с администрацией Дональда Трампа.

Весной Пекин усилил экспортный контроль на семь редкоземельных элементов — самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. Этот шаг стал ответом на введённые США торговые пошлины и привёл к перебоям в поставках для автомобильной и других отраслей, несмотря на временные договорённости между сторонами.

Экспорт ограничивается через систему квот на добычу и переработку, при этом разрешения в 2024 году были выданы лишь двум государственным корпорациям.

После жалоб западных компаний поставки частично возобновились, однако статистика показывает, что в июне экспорт постоянных магнитов из Китая снизился на 38 процентов по сравнению с прошлым годом, составив 3188 тонн.

По данным Американо-китайского делового совета, оформление импортных заявок стало занимать больше времени, а крупные партии подвергаются более тщательной проверке регуляторов.

В условиях ужесточения правил американская компания Regal Rexnord Corp., производитель электродвигателей, была вынуждена перенести часть своего производства в Китай, чтобы обеспечить доступ к сырью.

Согласно данным Геологической службы США, в 2020–2023 годах зависимость США от поставок иттрия из Китая составляла 93 процента, а от редкоземельных металлов и их соединений в целом — 56 процентов. Часть потребностей США также покрывается за счёт импорта из Малайзии, Японии и Эстонии, однако эти страны в основном перерабатывают концентраты и полуфабрикаты китайского происхождения.

Действия Китая отражают стратегический подход к использованию редкоземельных металлов как геоэкономического рычага. Ограничение экспорта позволяет Пекину одновременно усиливать свои переговорные позиции в торговых спорах, стимулировать перенос высокотехнологичного производства на собственную территорию, контролировать мировые цены на редкоземельные элементы и защищать национальную промышленность от внешней конкуренции.

Для западных компаний такая ситуация создаёт двустороннее давление: с одной стороны, растут издержки и риски перебоев в поставках, с другой — усиливается зависимость от китайской производственной инфраструктуры.

Это также затрудняет диверсификацию источников поставок, так как альтернативные производители либо используют китайское сырьё, либо не способны в краткосрочной перспективе заместить значительные объёмы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай экспорт торговля
Новости Все >
Летний лайфхак: пейте молоко вместо воды, чтобы забыть о жажде надолго
63% россиян утверждают о высокой финансовой грамотности — опрос от Русского стандарта
Эксперты напомнили, как часто нужно менять колёса местами для продления срока службы шин
Обувь вместо игрушки: кинолог Владимир Голубев объясняет, что собака пытается донести
Ядерный интеллект: ИИ произвел революцию в термоядерном синтезе
Мытьё картофеля перед хранением повышает риск гнилей — предупреждение специалистов
В 2025 году россияне совершили 41,4 млн поездок по стране — Правительство РФ
Суперфуд от The Guardian: этот продукт должен быть в рационе каждого
Невеста Тимати заступилась за будущую свекровь, разрезавшую ей пуповину
Учёные: почти половина людей не выполняют планы по тренировкам
Сейчас читают
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L
Авто
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Новый объект в Солнечной системе, движущийся с Нептуном, обнаружен учеными
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
Обувь вместо игрушки: кинолог Владимир Голубев объясняет, что собака пытается донести
Ядерный интеллект: ИИ произвел революцию в термоядерном синтезе
В 2025 году россияне совершили 41,4 млн поездок по стране — Правительство РФ
Мытьё картофеля перед хранением повышает риск гнилей — предупреждение специалистов
Суперфуд от The Guardian: этот продукт должен быть в рационе каждого
Невеста Тимати заступилась за будущую свекровь, разрезавшую ей пуповину
Учёные: почти половина людей не выполняют планы по тренировкам
Эксперты по питанию советуют готовить сырники в духовке вместо жарки
Неделя без мытья головы: последствия для кожи и волос по данным дерматологов
Простой способ сделать вентилятор охлаждающим устройством
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.