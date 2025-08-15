Индия отказалась идти на уступки США в сельском хозяйстве

Власти Индии намерены твёрдо защищать интересы сельскохозяйственного сектора, исключая возможность принятия решений, способных нанести ущерб аграриям. Об этом заявил премьер-министр Нарендра Моди, выступая с речью по случаю Дня независимости Индии.

Он подчеркнул, что при разработке внутренней и внешней экономической политики правительство будет исходить из необходимости сохранения и укрепления положения фермеров, рыбаков и скотоводов.

В основе этой позиции лежит важность аграрного сектора для национальной экономики. Сельское хозяйство обеспечивает значительную часть занятости в стране, а также играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности.

Для Индии, где значительная доля населения проживает в сельской местности и зависит от доходов от земли и животноводства, любое ослабление защиты внутреннего рынка может иметь прямые социальные и политические последствия.

Одним из наиболее острых вопросов на текущих переговорах между Индией и США о заключении двустороннего торгового соглашения является доступ на индийский рынок сельскохозяйственной и молочной продукции.

Соединённые Штаты настаивают на расширении экспорта, включая поставки говядины, молочной продукции и генетически модифицированных сельхозкультур.

Для Индии это вызывает особую чувствительность: религиозные и культурные факторы делают импорт говядины крайне спорным, а распространение ГМО встречает значительное сопротивление как со стороны фермеров, так и широкой общественности.

Переговоры по торговому соглашению стартовали в феврале, вскоре после визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон. Оба государства стремятся увеличить объём двусторонней торговли до 500 миллиардов долларов к 2030 году, и подписание соглашения запланировано на осень.

Индийская делегация уже несколько раз посещала США для консультаций, а шестой раунд переговоров с участием американской стороны намечен на 24 августа в Нью-Дели.

Однако процесс осложняется торговыми трениями. Вашингтон ранее ввёл 25-процентную пошлину на ряд индийских товаров, а недавно добавил ещё 25 процентов в связи с покупкой Индией российской нефти, что в совокупности подняло тариф до 50 процентов.

Эти меры индийский МИД расценил как несправедливые и необоснованные, заявив о готовности предпринимать необходимые шаги для защиты национальных интересов.

Таким образом, предстоящие торговые переговоры проходят в условиях нарастающей конфронтации. Для Индии ключевой задачей остаётся баланс между расширением экономического сотрудничества с США и сохранением контроля над внутренним аграрным рынком.

Для США же соглашение является возможностью усилить своё присутствие на одном из крупнейших потребительских рынков мира, что делает конфликт интересов практически неизбежным.

Итог переговоров, вероятно, станет важным маркером того, насколько обе стороны готовы идти на компромиссы ради долгосрочных экономических выгод.