Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Индия отказалась идти на уступки США в сельском хозяйстве

3:22
Экономика

Власти Индии намерены твёрдо защищать интересы сельскохозяйственного сектора, исключая возможность принятия решений, способных нанести ущерб аграриям. Об этом заявил премьер-министр Нарендра Моди, выступая с речью по случаю Дня независимости Индии.

Индия
Фото: pixabay.com by ParagKini, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Индия

Он подчеркнул, что при разработке внутренней и внешней экономической политики правительство будет исходить из необходимости сохранения и укрепления положения фермеров, рыбаков и скотоводов.

В основе этой позиции лежит важность аграрного сектора для национальной экономики. Сельское хозяйство обеспечивает значительную часть занятости в стране, а также играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности.

Для Индии, где значительная доля населения проживает в сельской местности и зависит от доходов от земли и животноводства, любое ослабление защиты внутреннего рынка может иметь прямые социальные и политические последствия.

Одним из наиболее острых вопросов на текущих переговорах между Индией и США о заключении двустороннего торгового соглашения является доступ на индийский рынок сельскохозяйственной и молочной продукции.

Соединённые Штаты настаивают на расширении экспорта, включая поставки говядины, молочной продукции и генетически модифицированных сельхозкультур.

Для Индии это вызывает особую чувствительность: религиозные и культурные факторы делают импорт говядины крайне спорным, а распространение ГМО встречает значительное сопротивление как со стороны фермеров, так и широкой общественности.

Переговоры по торговому соглашению стартовали в феврале, вскоре после визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон. Оба государства стремятся увеличить объём двусторонней торговли до 500 миллиардов долларов к 2030 году, и подписание соглашения запланировано на осень.

Индийская делегация уже несколько раз посещала США для консультаций, а шестой раунд переговоров с участием американской стороны намечен на 24 августа в Нью-Дели.

Однако процесс осложняется торговыми трениями. Вашингтон ранее ввёл 25-процентную пошлину на ряд индийских товаров, а недавно добавил ещё 25 процентов в связи с покупкой Индией российской нефти, что в совокупности подняло тариф до 50 процентов.

Эти меры индийский МИД расценил как несправедливые и необоснованные, заявив о готовности предпринимать необходимые шаги для защиты национальных интересов.

Таким образом, предстоящие торговые переговоры проходят в условиях нарастающей конфронтации. Для Индии ключевой задачей остаётся баланс между расширением экономического сотрудничества с США и сохранением контроля над внутренним аграрным рынком.

Для США же соглашение является возможностью усилить своё присутствие на одном из крупнейших потребительских рынков мира, что делает конфликт интересов практически неизбежным.

Итог переговоров, вероятно, станет важным маркером того, насколько обе стороны готовы идти на компромиссы ради долгосрочных экономических выгод.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы индия торговля экономика переговоры
Новости Все >
Летний лайфхак: пейте молоко вместо воды, чтобы забыть о жажде надолго
63% россиян утверждают о высокой финансовой грамотности — опрос от Русского стандарта
Эксперты напомнили, как часто нужно менять колёса местами для продления срока службы шин
Обувь вместо игрушки: кинолог Владимир Голубев объясняет, что собака пытается донести
Ядерный интеллект: ИИ произвел революцию в термоядерном синтезе
Мытьё картофеля перед хранением повышает риск гнилей — предупреждение специалистов
В 2025 году россияне совершили 41,4 млн поездок по стране — Правительство РФ
Суперфуд от The Guardian: этот продукт должен быть в рационе каждого
Невеста Тимати заступилась за будущую свекровь, разрезавшую ей пуповину
Учёные: почти половина людей не выполняют планы по тренировкам
Сейчас читают
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L
Авто
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Новый объект в Солнечной системе, движущийся с Нептуном, обнаружен учеными
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
Обувь вместо игрушки: кинолог Владимир Голубев объясняет, что собака пытается донести
Ядерный интеллект: ИИ произвел революцию в термоядерном синтезе
В 2025 году россияне совершили 41,4 млн поездок по стране — Правительство РФ
Мытьё картофеля перед хранением повышает риск гнилей — предупреждение специалистов
Суперфуд от The Guardian: этот продукт должен быть в рационе каждого
Невеста Тимати заступилась за будущую свекровь, разрезавшую ей пуповину
Учёные: почти половина людей не выполняют планы по тренировкам
Эксперты по питанию советуют готовить сырники в духовке вместо жарки
Неделя без мытья головы: последствия для кожи и волос по данным дерматологов
Простой способ сделать вентилятор охлаждающим устройством
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.