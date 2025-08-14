Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Россия и Индия берут под контроль рынок дизеля в Западной Африке

2:37
Экономика

В августе основными поставщиками дизельного топлива и газойля в государства Западной Африки становятся Россия и Индия, в то время как оставшиеся объёмы будут поступать из государств Ближнего Востока, Нигерии и Европы.

Перевозка нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

По данным S&P Global Commodities at Sea, общий импорт этих видов топлива в регионе составит около 1,1 млн тонн, что на восемь процентов меньше, чем в июле, когда показатель достигал 1,21 млн тонн.

Россия планирует поставить в Западную Африку порядка 306 тысяч тонн дизеля и газойля, что на 40,37 процентов превышает июльский объём.

Рост сопровождается увеличением отгрузок из черноморского бассейна на 18 процентов в месячном выражении, отмечает издание "Нефть и капитал".

Индия также наращивает своё присутствие, и её экспорт в регион в августе оценивается в 240 тысяч тонн.

Ситуация демонстрирует успешную переориентацию нефтепродуктового экспорта России и Индии на новые рынки сбыта. Для России это особенно значимо на фоне ограничений, введённых западными странами после начала геополитической конфронтации.

Переориентация логистических потоков позволяет частично компенсировать потери от сокращения экспорта в Европу и укрепляет торговые связи с развивающимися странами.

Кроме того, активизация поставок в Западную Африку отражает стратегическую конкуренцию на мировом рынке топлива. Регион остаётся зависимым от импорта из-за недостаточных перерабатывающих мощностей, а потому становится привлекательным направлением для стран, ищущих альтернативные рынки.

В этом контексте рост экспорта из России и Индии можно рассматривать как элемент более широкой тенденции смещения торговых маршрутов в сторону глобального Юга.

Стоит также отметить, что Нигерия заключила партнёрство с S&P Global Commodity Insights для создания собственного индекса цен на нефтепродукты. Это направлено на повышение прозрачности, привлечение инвестиций и укрепление энергетической безопасности Западной Африки.

Компания Dangote Refinery (добыча 650 000 баррелей в день) уже обеспечивает около 31 процента регионального рынка переработанных продуктов и продолжает расширять влияние.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы нефть экспорт топливо западная африка
