Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В Госдуме объяснили, почему России не нужна система SWIFT

2:41
Экономика

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что международная межбанковская система передачи информации SWIFT технологически устарела и утратила необходимость для России.

Логотип системы SWIFT
Фото: commons.wikimedia by Swapnil1101, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Логотип системы SWIFT

По мнению депутата, её функциональные возможности и уровень технологичности уже не соответствуют современным требованиям, а сохранение популярности этой системы связано главным образом с инерцией пользователей, а не с реальными преимуществами, сообщает РИА "Новости".

Он считает, что SWIFT требует глубокой модернизации, а управление системой должно быть устроено так, чтобы исключалось политическое давление.

Аксаков подчеркнул, что Россия уже активно использует альтернативные платёжные сервисы, а во взаиморасчётах с рядом стран переходит на использование национальных валют. В результате потребность в SWIFT для России практически исчезла.

Кроме того, по его словам, многие государства также постепенно сокращают зависимость от этой системы, как по политическим, так и по технологическим причинам.

Схожую позицию ранее высказывал глава ВТБ Андрей Костин, который призывал полностью отказаться от SWIFT, называя её источником утечки информации к недружественным странам. Он утверждал, что у России и других государств уже есть современные системы расчётов, которые способны заменить SWIFT и которые следует активно развивать.

Ещё несколько лет назад SWIFT занимала доминирующее положение на мировом рынке межбанковских расчетов, обеспечивая обработку подавляющего большинства транзакций между финансовыми учреждениями.

Однако после угрозы отключения России в 2014 году, многие страны, опасаясь политической зависимости, начали создавать собственные платежные инфраструктуры. В России таким ответом стала Система передачи финансовых сообщений (СПФС), обеспечивающая обмен финансовыми данными внутри страны и с иностранными партнерами, подключенными к ней.

Ситуация вокруг SWIFT отражает более широкую тенденцию к фрагментации глобальной финансовой системы. Изначально SWIFT создавалась как нейтральная и универсальная платформа для передачи платёжных данных между банками в разных странах.

Однако с усилением геополитических конфликтов система всё чаще используется как инструмент политического давления. Угроза отключения отдельных стран подрывает доверие к её нейтральности и стимулирует создание альтернативных инфраструктур.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы swift финансы
Новости Все >
Летний лайфхак: пейте молоко вместо воды, чтобы забыть о жажде надолго
63% россиян утверждают о высокой финансовой грамотности — опрос от Русского стандарта
Эксперты напомнили, как часто нужно менять колёса местами для продления срока службы шин
Обувь вместо игрушки: кинолог Владимир Голубев объясняет, что собака пытается донести
Ядерный интеллект: ИИ произвел революцию в термоядерном синтезе
Мытьё картофеля перед хранением повышает риск гнилей — предупреждение специалистов
В 2025 году россияне совершили 41,4 млн поездок по стране — Правительство РФ
Суперфуд от The Guardian: этот продукт должен быть в рационе каждого
Невеста Тимати заступилась за будущую свекровь, разрезавшую ей пуповину
Учёные: почти половина людей не выполняют планы по тренировкам
Сейчас читают
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L
Авто
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Новый объект в Солнечной системе, движущийся с Нептуном, обнаружен учеными
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
Обувь вместо игрушки: кинолог Владимир Голубев объясняет, что собака пытается донести
Ядерный интеллект: ИИ произвел революцию в термоядерном синтезе
В 2025 году россияне совершили 41,4 млн поездок по стране — Правительство РФ
Мытьё картофеля перед хранением повышает риск гнилей — предупреждение специалистов
Суперфуд от The Guardian: этот продукт должен быть в рационе каждого
Невеста Тимати заступилась за будущую свекровь, разрезавшую ей пуповину
Учёные: почти половина людей не выполняют планы по тренировкам
Эксперты по питанию советуют готовить сырники в духовке вместо жарки
Неделя без мытья головы: последствия для кожи и волос по данным дерматологов
Простой способ сделать вентилятор охлаждающим устройством
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.