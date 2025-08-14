В Госдуме объяснили, почему России не нужна система SWIFT

2:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что международная межбанковская система передачи информации SWIFT технологически устарела и утратила необходимость для России.

Фото: commons.wikimedia by Swapnil1101, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Логотип системы SWIFT

По мнению депутата, её функциональные возможности и уровень технологичности уже не соответствуют современным требованиям, а сохранение популярности этой системы связано главным образом с инерцией пользователей, а не с реальными преимуществами, сообщает РИА "Новости".

Он считает, что SWIFT требует глубокой модернизации, а управление системой должно быть устроено так, чтобы исключалось политическое давление.

Аксаков подчеркнул, что Россия уже активно использует альтернативные платёжные сервисы, а во взаиморасчётах с рядом стран переходит на использование национальных валют. В результате потребность в SWIFT для России практически исчезла.

Кроме того, по его словам, многие государства также постепенно сокращают зависимость от этой системы, как по политическим, так и по технологическим причинам.

Схожую позицию ранее высказывал глава ВТБ Андрей Костин, который призывал полностью отказаться от SWIFT, называя её источником утечки информации к недружественным странам. Он утверждал, что у России и других государств уже есть современные системы расчётов, которые способны заменить SWIFT и которые следует активно развивать.

Ещё несколько лет назад SWIFT занимала доминирующее положение на мировом рынке межбанковских расчетов, обеспечивая обработку подавляющего большинства транзакций между финансовыми учреждениями.

Однако после угрозы отключения России в 2014 году, многие страны, опасаясь политической зависимости, начали создавать собственные платежные инфраструктуры. В России таким ответом стала Система передачи финансовых сообщений (СПФС), обеспечивающая обмен финансовыми данными внутри страны и с иностранными партнерами, подключенными к ней.

Ситуация вокруг SWIFT отражает более широкую тенденцию к фрагментации глобальной финансовой системы. Изначально SWIFT создавалась как нейтральная и универсальная платформа для передачи платёжных данных между банками в разных странах.

Однако с усилением геополитических конфликтов система всё чаще используется как инструмент политического давления. Угроза отключения отдельных стран подрывает доверие к её нейтральности и стимулирует создание альтернативных инфраструктур.