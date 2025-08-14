Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

На Западе требуют от Китая укрепления юаня

Экономика

В последние недели всё больше экономистов и бывших высокопоставленных чиновников из США и Европы выступают с рекомендациями Пекину укрепить курс юаня.

Юани
Фото: Openverse by Japanexperterna.se, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Юани

По их мнению, длительная недооцененность китайской валюты способна усилить торговые противоречия с другими странами и закрепить дисбалансы в экономической модели Китая, основанной на экспорте.

Как минимум три эксперта за последний месяц опубликовали аналитические материалы, в которых акцентируется внимание на том, что реальная стоимость юаня занижена, говорится в материале агентства Bloomberg.

Авторы считают, что именно это обстоятельство поддерживает конкурентоспособность китайских производителей на мировых рынках, но одновременно формирует зависимость страны от внешнего спроса.

Ситуация развивается на фоне продолжающихся переговоров между США и Китаем по тарифным вопросам, и существует вероятность, что обсуждение валютного курса также станет частью диалога.

Параллельно в Китае активизировались внутренние дискуссии о необходимости стимулирования потребления и сокращения зависимости от экспорта, что может повлиять на будущую валютную политику. Результаты этих процессов будут иметь значение и для решения Минфина США о возможном признании Китая валютным манипулятором в ближайшие месяцы.

По словам бывшего сотрудника министерства финансов США Марка Собела, заниженный курс юаня долгие годы являлся ключевым элементом китайской экспортно-ориентированной модели.

Мнения о степени заниженности курса китайской валюты на Западе раазные: Международный валютный фонд оценивает её в 8,5 процентов, тогда как исследования американского института Брукингса указывают на превышение отметки в 20 процентов.

Аналогичные выводы делает Юрген Маттес из Немецкого экономического института, подчеркивая, что недооценка особенно заметна по отношению к евро и является одной из причин значительного дефицита торгового баланса Европы с Китаем.

В его исследовании отмечается, что Пекин, стремясь снизить зависимость от американского рынка, всё активнее переориентирует экспорт на другие регионы, что, в условиях сохранения слабого юаня, может усугубить торговые трения с ЕС.

В свою очередь Народный банк Китая на протяжении последних лет заявляет о намерении поддерживать стабильность курса национальной валюты. Представители Центробанка ранее подчеркивали, что девальвация не рассматривается в качестве инструмента получения односторонних преимуществ в торговле.

С одной стороны, курс юаня помогает удерживать экспорт на высоком уровне, тем самым поддерживая производство и занятость.

С другой стороны, его якобы длительная недооценка вызывает претензии со стороны торговых партнёров, что может стать предлогом к ответным мерам, включая тарифные ограничения и усиление политического давления.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы юань запад китай
