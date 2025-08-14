За последние девять лет годовые убытки государственной железнодорожной компании Eesti Raudtee выросли более чем в шесть раз — с пяти млн евро в 2016 году до 30,7 млн евро в 2024-м.
По данным Министерства климата Эстонии, в 2025 году ожидается дальнейшее увеличение убытков до 35 млн евро, в 2026-м — до 38 млн, а в 2027-м — до 39 млн. Прогнозы правительства указывают на то, что к концу десятилетия годовые потери компании могут превысить 50 млн евро.
Ключевым фактором ухудшения финансового положения стала резкая деградация грузопотока. В прошлом значительная часть доходов Eesti Raudtee формировалась за счет транзита российских грузов, прежде всего нефти и нефтепродуктов.
В "золотые годы" объем перевозок достигал 40 млн тонн в год, что обеспечивало рентабельность компании. Однако ситуация изменилась: пандемия COVID-19 привела к снижению объёмов перевозок, а последующие санкции против России практически лишили эстонскую железнодорожную сеть транзитных потоков из РФ.
В результате объём перевозок сократился до трёх млн тонн в год — уровня, при котором компания объективно не способна покрывать свои расходы.
По расчётам Министерства климата, для выхода на безубыточность Eesti Raudtee необходимо ежегодно транспортировать 20-25 млн тонн грузов. В нынешних геополитических и экономических условиях этот показатель считается недостижимым.
Потеря нефтетранзита из России лишила компанию стратегического источника дохода, а замещение выпавших объёмов другими видами грузов не представляется возможным в достаточном масштабе.
Таким образом, финансовые проблемы Eesti Raudtee носят не столько управленческий, сколько структурный характер. Модель работы компании исторически была ориентирована на транзит, а в условиях резкого сокращения внешних грузопотоков у нее отсутствует устойчивый внутренний спрос, способный компенсировать потери.
При этом правительство Эстонии последовательно выступает за ужесточение антироссийских санкций. Впрочем, рубить сук, на котором сидят, обычная практика для властей прибалтийских государств.
