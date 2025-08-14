Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В Эстонии пожаловались на многомиллионые убытки железной дороги из-за санкций против России

2:33
Экономика

За последние девять лет годовые убытки государственной железнодорожной компании Eesti Raudtee выросли более чем в шесть раз — с пяти млн евро в 2016 году до 30,7 млн евро в 2024-м.

Поезд
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поезд

По данным Министерства климата Эстонии, в 2025 году ожидается дальнейшее увеличение убытков до 35 млн евро, в 2026-м — до 38 млн, а в 2027-м — до 39 млн. Прогнозы правительства указывают на то, что к концу десятилетия годовые потери компании могут превысить 50 млн евро.

Ключевым фактором ухудшения финансового положения стала резкая деградация грузопотока. В прошлом значительная часть доходов Eesti Raudtee формировалась за счет транзита российских грузов, прежде всего нефти и нефтепродуктов.

В "золотые годы" объем перевозок достигал 40 млн тонн в год, что обеспечивало рентабельность компании. Однако ситуация изменилась: пандемия COVID-19 привела к снижению объёмов перевозок, а последующие санкции против России практически лишили эстонскую железнодорожную сеть транзитных потоков из РФ.

В результате объём перевозок сократился до трёх млн тонн в год — уровня, при котором компания объективно не способна покрывать свои расходы.

По расчётам Министерства климата, для выхода на безубыточность Eesti Raudtee необходимо ежегодно транспортировать 20-25 млн тонн грузов. В нынешних геополитических и экономических условиях этот показатель считается недостижимым.

Потеря нефтетранзита из России лишила компанию стратегического источника дохода, а замещение выпавших объёмов другими видами грузов не представляется возможным в достаточном масштабе.

Таким образом, финансовые проблемы Eesti Raudtee носят не столько управленческий, сколько структурный характер. Модель работы компании исторически была ориентирована на транзит, а в условиях резкого сокращения внешних грузопотоков у нее отсутствует устойчивый внутренний спрос, способный компенсировать потери.

При этом правительство Эстонии последовательно выступает за ужесточение антироссийских санкций. Впрочем, рубить сук, на котором сидят, обычная практика для властей прибалтийских государств.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
