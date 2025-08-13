Китай начал отвечать на санкции ЕС против России

Китайские власти объявили в среду о введении ответных санкций против двух финансовых учреждений Евросоюза. Это решение было опубликовано Министерством коммерции КНР на официальном сайте ведомства.

Фото: Openverse by Japanexperterna.se, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Юани

Поводом для таких мер стало одобрение Евросоюзом 18-го пакета санкций против России, в который были включены ограничения, затрагивающие два китайских банка.

С 13 августа санкционные меры КНР распространяются на литовские финансовые организации UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas. В рамках контрмер юридическим и физическим лицам на территории Китая запрещено проводить операции с указанными банками и поддерживать с ними деловые отношения.

В июле министр коммерции КНР Ван Вэньтао выражал протест еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу по поводу включения китайских финансовых учреждений в европейские санкционные списки.

Представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркивал, что обычное экономическое взаимодействие российских и китайских компаний не должно подвергаться внешнему давлению, и призывал ЕС отказаться от действий, которые, по мнению Пекина, нарушают законные интересы китайских предприятий.

Китайская сторона неоднократно заявляла о готовности предпринимать необходимые шаги для защиты своих компаний.

Российские власти также не раз заявляли о способности страны адаптироваться к санкционному давлению, которое, по их оценке, не достигает заявленных целей. В Москве подчеркивают, что западным странам не хватает политической воли признать провал санкционной стратегии.

В ряде государств Запада звучали мнения о низкой эффективности антироссийских ограничительных мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкции стали частью долгосрочной политики сдерживания, при этом они нанесли ущерб не только России, но и мировой экономике, ухудшив положение миллионов людей.

Действия Китая можно рассматривать как демонстрацию готовности защищать свои экономические интересы в условиях роста геополитической конфронтации. Фактически Пекин сигнализирует, что не намерен оставлять без ответа меры, которые считает несправедливыми и политически мотивированными.

Применение зеркальных санкций против европейских банков, пусть и относительно небольших по масштабам, носит скорее политико-символический характер. Оно показывает, что Китай стремится удерживать пространство для равноправного сотрудничества с Россией и не намерен поддаваться на внешнее давление.

Для Евросоюза это создает дополнительную дилемму: расширяя антироссийские меры, он рискует осложнить отношения с Пекином — одним из крупнейших мировых торговых партнеров.

В условиях, когда мировая экономика сталкивается с замедлением роста и разрывом цепочек поставок, взаимные санкции между крупными экономическими центрами могут усиливать глобальную нестабильность.