Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Китай начал отвечать на санкции ЕС против России

3:10
Экономика

Китайские власти объявили в среду о введении ответных санкций против двух финансовых учреждений Евросоюза. Это решение было опубликовано Министерством коммерции КНР на официальном сайте ведомства.

Юани
Фото: Openverse by Japanexperterna.se, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Юани

Поводом для таких мер стало одобрение Евросоюзом 18-го пакета санкций против России, в который были включены ограничения, затрагивающие два китайских банка.

С 13 августа санкционные меры КНР распространяются на литовские финансовые организации UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas. В рамках контрмер юридическим и физическим лицам на территории Китая запрещено проводить операции с указанными банками и поддерживать с ними деловые отношения.

В июле министр коммерции КНР Ван Вэньтао выражал протест еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу по поводу включения китайских финансовых учреждений в европейские санкционные списки.

Представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркивал, что обычное экономическое взаимодействие российских и китайских компаний не должно подвергаться внешнему давлению, и призывал ЕС отказаться от действий, которые, по мнению Пекина, нарушают законные интересы китайских предприятий.

Китайская сторона неоднократно заявляла о готовности предпринимать необходимые шаги для защиты своих компаний.

Российские власти также не раз заявляли о способности страны адаптироваться к санкционному давлению, которое, по их оценке, не достигает заявленных целей. В Москве подчеркивают, что западным странам не хватает политической воли признать провал санкционной стратегии.

В ряде государств Запада звучали мнения о низкой эффективности антироссийских ограничительных мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкции стали частью долгосрочной политики сдерживания, при этом они нанесли ущерб не только России, но и мировой экономике, ухудшив положение миллионов людей.

Действия Китая можно рассматривать как демонстрацию готовности защищать свои экономические интересы в условиях роста геополитической конфронтации. Фактически Пекин сигнализирует, что не намерен оставлять без ответа меры, которые считает несправедливыми и политически мотивированными.

Применение зеркальных санкций против европейских банков, пусть и относительно небольших по масштабам, носит скорее политико-символический характер. Оно показывает, что Китай стремится удерживать пространство для равноправного сотрудничества с Россией и не намерен поддаваться на внешнее давление.

Для Евросоюза это создает дополнительную дилемму: расширяя антироссийские меры, он рискует осложнить отношения с Пекином — одним из крупнейших мировых торговых партнеров.

В условиях, когда мировая экономика сталкивается с замедлением роста и разрывом цепочек поставок, взаимные санкции между крупными экономическими центрами могут усиливать глобальную нестабильность.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай евросоюз
Новости Все >
Биолог Смирнов назвал причины гниения яблок на ветке и способы защиты сада
Политолог Ищенко объяснил возможность легитимации мирного договора с Россией
Семь цветов, которые лучше всего сажать в августе
Археологи Северного Йоркшира нашли клад викингов с серебром из Ирана и Ирака
Дизайнеры предложили заменить фурнитуру и освещение для обновления кухни
Дерматологи объяснили, какие привычки ускоряют старение кожи
Кардиолог Александр Емельянов: регулярные тренировки снижают уровень депрессии
Макароны нужно варить без масла и промывания для лучшего сцепления с соусом
Achates Power представила двухпоршневой двигатель с КПД 50%
Мягкий пилинг для чувствительной кожи: выбираем, применяем, радуемся результату
Сейчас читают
Порода мейн-кун нуждается в просторном помещении для комфортной жизни
Домашние животные
Порода мейн-кун нуждается в просторном помещении для комфортной жизни Аудио 
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом
Домашние животные
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом Аудио 
Кулинары назвали способ варки сочных пельменей без разрыва теста
Еда и рецепты
Кулинары назвали способ варки сочных пельменей без разрыва теста Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
Последние материалы
Биолог Смирнов назвал причины гниения яблок на ветке и способы защиты сада
Политолог Ищенко объяснил возможность легитимации мирного договора с Россией
Семь цветов, которые лучше всего сажать в августе
Археологи Северного Йоркшира нашли клад викингов с серебром из Ирана и Ирака
Дизайнеры предложили заменить фурнитуру и освещение для обновления кухни
Дерматологи объяснили, какие привычки ускоряют старение кожи
Кардиолог Александр Емельянов: регулярные тренировки снижают уровень депрессии
Макароны нужно варить без масла и промывания для лучшего сцепления с соусом
Achates Power представила двухпоршневой двигатель с КПД 50%
Мягкий пилинг для чувствительной кожи: выбираем, применяем, радуемся результату
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.