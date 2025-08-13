Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В Словакии сочли недостижимыми планы ЕС по закупке нефти и газа у США

Экономика

Евросоюз поставил перед собой задачу закупить у США энергоносители на сумму 750 млрд долларов, однако эта цель вызывает серьёзные сомнения с точки зрения её реалистичности.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

По оценке главы Словацкого союза газа и нефти Рихарда Квасньовского, подобный объём поставок значительно превышает текущую ёмкость европейского рынка природного газа, что делает выполнение планов крайне затруднительным, сообщает РИА "Новости".

Одним из ключевых ограничивающих факторов является логистика — для доставки столь значительных объёмов сжиженного природного газа из США в Европу потребуется значительно больше специализированных судов, чем имеется в распоряжении сейчас. Это создаёт риск не только технических задержек, но и удорожания транспортировки.

С точки зрения энергетической стратегии, чрезмерная ориентация на американские поставки может негативно сказаться на энергетической безопасности ЕС.

Уже сейчас США занимают лидирующее положение среди поставщиков СПГ в Европу, однако резкое увеличение зависимости от одного источника поставок способно привести к снижению гибкости в управлении рисками.

Диверсификация, предполагающая распределение импорта между разными странами, является более устойчивым подходом, позволяющим реагировать на ценовые колебания, геополитические кризисы или перебои в поставках.

Экономический контекст сделки также примечателен. В июле руководство Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп достигли договорённости о смягчении американских пошлин на европейские товары — с предполагаемых 30 процентов на весь импорт до 15 процентов на 75 процентов продукции.

В ответ ЕС обязался закупить у США нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на 750 млрд долларов, а также вложить 600 млрд в американскую экономику.

Таким образом, соглашение носит не только энергетический, но и политико-экономический характер: оно призвано смягчить торговые разногласия и укрепить трансатлантическое сотрудничество.

Однако его энергетическая составляющая выглядит уязвимой из-за физических ограничений рынка, инфраструктурных барьеров и стратегических рисков, связанных с избыточной зависимостью от одного поставщика.

И насчёт инвестиций есть большие сомнения. Ибо непонятно, откуда Еврокомиссия собирается взять эти самые 600 миллиардов.

Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
газ экспорт евросоюз энергетика
