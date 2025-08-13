Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

От новичка до ведущего разработчика международной компании: история успеха российского IT-специалиста Карена Саркисяна

Экономика

Личная стратегия карьерного роста в IT без профильного образования от эксперта в сфере высоких технологий, ведущего разработчика международной компании EPAM и старшего члена международной ассоциации IT-специалистов IAIP Карена Саркисяна.

Фото: Фото из личного архива Карена Саркисяна
Российский IT-сектор в 2025 году преодолел знаковую отметку. По данным Минцифры РФ, в отрасли зарегистрированы более миллиона специалистов. Однако, как отмечают аналитики, за этой цифрой скрывается проблема: нехватка опытных разработчиков — порядка 100 тысяч человек. Причина — массовый приток начинающих специалистов с неполной или поверхностной подготовкой. Результат — профессиональный разрыв: новичков много, а востребованных специалистов — нет. Как преодолеть этот разрыв и построить карьеру, если ты не выпускник профильного вуза?

Ответ — история Карена Саркисяна. Без академических дипломов и "традиционного" старта в профессии за пять лет он сумел самостоятельно освоить программирование, создать популярную в Рунете платформу о здоровом питании и получить приглашение на позицию ведущего разработчика в крупной международной компании в области цифровой трансформации — EPAM. Сейчас его проекты используются в научной и фармацевтической среде по всему миру, а он сам признан разработчиком года по версии международной премии BrainTech Awards и оценивает проекты лидеров цифровой трансформации со всего мира на конкурсе Globee Awards.

От хобби к профессии

Карен Саркисян, выпускник авиационного вуза, впервые столкнулся с кодом на занятиях по Fortran. Но настоящий интерес к программированию проснулся позже — когда в 2017 году он, обычный офисный сотрудник, начал изучать биохимию питания. Желание решить личную проблему и стало точкой входа в цифровую профессию.

"У меня тогда была стабильная офисная работа, и я заметил, что из-за малоподвижного образа жизни физически чувствую себя хуже и хуже. Начал разбираться, изучал лекции учёных-биохимиков о принципах здорового питания, экспериментировал с рационом, отслеживал результаты, а когда увидел на себе результат, захотел поделиться опытом с другими", — вспоминает Карен Саркисян.

Он создал образовательную онлайн-платформу о здоровом питании, на тот момент одну из первых на просторах рунета. Чтобы сделать её удобной и функциональной, он самостоятельно освоил HTML, CSS, JavaScript, разобрался, что такое SEO-оптимизация, создал чат-бота. Проект за несколько месяцев стал популярным: без рекламы сайт привлекал до 20 тысяч уникальных посетителей в месяц. А вскоре Карен создал свой первый цифровой продукт — платный онлайн-курс.

Он разработал образовательную онлайн-платформу о здоровом образе жизни.

"Упорство, интерес и желание решить реальную проблему — главный двигатель успеха. Именно они помогли мне освоить и развить навыки программирования", — делится Карен Саркисян.

Проект стал для него не только личным успехом, но и первым опытом создания масштабируемого цифрового проекта с реальной аудиторией и бизнес-логикой.

"Видеть за строчками логику бизнеса"

Новые навыки стали основой дальнейшего развития Карена Саркисяна в IТ. Уже в 2018 году он совмещал веб-разработку и маркетинг в Yclients — компании по автоматизации и управлению бизнесом, где он запустил первый корпоративный блог. Его статьи набирали миллионы показов в поисковиках и приносили компании тысячи потенциальных клиентов, которые выражали готовность пользоваться продуктом компании, оставив свои контактные данные. Так Карен Саркисян сформулировал ещё один элемент формулы успеха востребованного разработчика — важно видеть связи между технической реализацией и бизнесом.

"Программирование — это не просто написание кода, — говорит эксперт. — Это умение видеть за строчками логику бизнеса, понимать потребности конечного пользователя и находить технические пути их реализации. Именно такой подход позволяет выйти на новый уровень профессионализма".

Эти идеи ещё через год — в 2019 году — Карен Саркисян уже как наставник передавал новому поколению разработчиков: образовательная площадка "Яндекс. Практикум", наняла его преподавателем программирования для своих студентов.

Проекты с глобальной пользой

Чтобы развиваться как специалист, по мнению Карена Саркисяна, важно не столько думать о карьерном росте, сколько понимать, чего именно ты хочешь от профессии. Сам он поставил для себя задачу создавать технологические решения, которые не просто работают, а реально помогают людям — бизнесу, науке и обществу. Это стремление в 2021 году привело его в крупную международную компанию, попасть в штат которой было непросто: высокая конкуренция, многоэтапный отбор, включающий серию интервью и практических заданий, — однако Карен сумел получить позицию разработчика в международной команде.

"Эта компания известна своими инновационными разработками в области e-commerce, Life Sciences и блокчейн-технологий. Там нет "проходных” задач. Все проекты с реальным влиянием, — объясняет разработчик. — Меня вдохновляло, что тут можно делать то, что будет использовать в науке и медицине и других важных областях".

Одним из первых его значимых проектов в компании стал Ketcher — веб-редактор химических структур, который используют в исследованиях фармацевтические и научные организации по всему миру. Так, Карен, например, реализовал функцию программного выделения атомов и связей цветом, что позволило сохранять эти данные для последующего анализа. Эта разработка стала важной частью корпоративной версии инструмента для известной фармацевтической компании, и стала частью решения, которое на международном уровне помогает учёным ускорять свои исследования. За этот вклад Карен получил награду премии BrainTech Awards в номинации "Лучший программист года".

"Работа над сложными проектами требует не только технических знаний, но и понимания контекста, в котором работает клиент, — говорит Карен. — Только так можно создать решение, которое будет не просто красивым кодом, а настоящим инструментом для развития науки и бизнеса".

Так хобби, начавшееся с создания сайта о питании, привело Карена Саркисяна в команду, работающую над глобальными задачами.

Профессиональная оценка на международном уровне

Успехи в разработке и умение видеть за строчками кода способ решать глобальные задачи привели и к другим важным событиям в карьере: в 2024 году Карена Саркисяна приняли в International Association of IT Professionals (IAITP). Эта международной профессиональное сообщество объединяет IT-экспертов, которые уже внесли значительный вклад в развитие цифровых технологий.

"Для меня это не просто статус. Это возможность влиять на формирование отраслевых норм и обмениваться опытом с коллегами со всего мира. И что важно — это доказательство того, что путь от человека без диплома в профессии до специалиста, способного менять мир, вполне реалистичен, — говорит Карен Саркисян. — Надеюсь, он вдохновит других начинающих разработчиков".

В этом году Карен стал членом жюри международной награды в сфере технологий — Globee Awards. Этот форум объединяет стартапы, крупные IT-компании и лидеров цифровой трансформации со всего мира, отмечая реальные достижения в разработке, внедрении и масштабировании инновационных решений.

Сейчас Карен Саркисян продолжает развиваться — изучает блокчейн-технологии и исследует их пересечение с искусственным интеллектом. В этих технологиях он видит основу для будущих инноваций и большие возможности для цифровой трансформации.

"Технологии — это не про код ради кода, — говорит Карен. — Это про решение реальных задач, которые влияют на науку, бизнес и даже повседневную жизнь людей. И если ты создаешь что-то, что работает не только внутри компании, но и выходит за её пределы, значит, ты на правильном пути".

История Карена Саркисяна — пример не просто карьерного роста. Это подтверждение того, что IT-индустрия сегодня открыта для тех, кто готов учиться, решать практические задачи общества и брать на себя ответственность. И подтверждение того, что у нынешних новичков без дипломов профильных вузов есть возможность уже в ближайшее время войти в число тех ста тысяч опытных специалистов, которые нужны экономике страны.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
