Анна Мастыкина: ИИ в сфере инвестиций — это новая реальность

Основатель и CEO Taskinfinity.com превратила свои знания и опыт в уникальный ИИ-агент, помогающий начинающим стартапам и венчурным инвесторам в сотни раз быстрее находить друг друга.

Фото: Фото из личного архива Анны Мастыкиной Основатель и CEO Taskinfinity.com Анна Мастыкина

Искусственный интеллект (ИИ) все более неотвратимо становится частью нашей жизни. 3 года назад всего 33% россиян что-то слышали про ИИ, а сейчас его используют 63% россиян. Всё больше специалистов отмечают потенциал подобных систем в медицине, образовании, логистике и безопасности. К слову, ИИ-агенты уже добрались до сферы инвестиций, ранее считавшейся консервативной.

По мнению Анны Мастыкиной, основателя и CEO компании Taskinfinity, создателя уникального ИИ-агента, помогающего фаундерам стартапов автоматизировать процесс поиска и привлечения инвесторов и сэкономить на этом около 160 часов, лида клуба ангельских инвесторов и фондов ранней стадии Investclub и эксперта в области привлечения инвестиций, в ситуации с ИИ мы все еще находимся в самом начале пути. Чем дальше, тем больше решения на основе ИИ будут заменять человека в работе над рутинными задачами. Pravda.Ru расспросила Анну о секретах, помогающих работать на острие прогресса.

— Анна, системы ИИ стали неотъемлемой частью сферы развлечений и досуга, а теперь активно разрабатываются специалистами для упрощения и автоматизации рабочих и бизнес-процессов. Как вы думаете, сколько это займёт времени?

— Думаю, что в ближайшие 5-10 лет рынок труда, бизнес и инвестиции могут сильно измениться к лучшему благодаря искусственному интеллекту. В инвестициях это упростит сбор и анализ данных, поможет быстрее находить интересные проекты и принимать более разумные решения, что сделает процесс эффективнее и безопаснее.

— Вы разработали инновационный ИИ продукт для фаундеров стартапов, которые с его помощью собирают базу инвесторов за 5 минут, на что раньше тратилось более 160 часов. Ваше решение помогает найти релевантных инвесторов для аутрича, благодаря чему фаундеры привлекли $25 млн на свои проекты. Как вам это удалось?

— Наверное, в первую очередь, потому, что я очень люблю венчурную деятельность, и мне нравится менять мир. Любой стартап — это потенциально прорывная идея, которая может существенно улучшить и упростить жизнь людей. Вы даже не представляете, сколько отличных стартапов гибнет без финансирования, сколько талантливых людей после 1-2 неудач опускают руки и больше никогда не пробуют воплотить в реальность свои смелые мечты. Меня такое положение вещей, сложившееся в венчурной деятельности, категорически не устраивало, и я долго думала над тем, как добиться идеального метча между фаундерами и инвесторами, как выстроить правильный аутрич и, в итоге, как ускорить процедуру получения финансирования на pre-seed и seed стадиях развития стартапа. Результатом моих устремлений в итоге стала разработка ИИ-агента Taskinfinity.

Конечно же, мне очень помогли люди, которые были рядом: наставники, коллеги, инвесторы и фаундеры. И, разумеется, большую роль сыграл накопленный мной опыт. Начиная с университета и до сегодняшнего дня, я беспрерывно занимаюсь темой стартапов и венчурных инвестиций.

— Во время учёбы в университете вы совершили практически невозможное: организовали хакатон, в котором приняли участие 7 команд, с нуля и без бюджета. Вы действительно верили, что все получится?

— Сколько себя помню, всегда была активной и не боялась сложных задач. Организация хакатона без бюджета стала для меня вызовом. Сейчас понимаю, что действовала с долей авантюризма — на одном энтузиазме далеко не уедешь. Если бы не поддержка Парка высоких технологий и Gurtam, который помог с наставниками и призами, ничего бы не вышло. Но всё получилось — и я тогда впервые прочувствовала, через что проходят фаундеры стартапов в начале пути.

— Не только фаундеры нуждаются в поддержке, но инвесторы, для которых оценить перспективные проекты задача не из простых. Вы были лидом Investclub — инвестиционного клуба для ангельских инвесторов, в который за первый год его существования вступило более 140 членов из США, Европы, Китая, Индии, России и Казахстана, скажите, с каким проблемами сталкиваются инвесторы и как пришла идея проекта?

— В тот период я много работала в стартап-акселераторах, где курировала программу обучения фаундеров и команд стартапов. Мне было очень важно, чтобы люди научились четкому видению проблемы, которую они хотят решить своим продуктом, разработали план достижения цели и поняли, как презентовать себя и свою идею перед инвесторами. В процессе работы я обнаружила проблему, на которую не обращали внимания. Суть в том, что можно научить стартаперов великолепно делать свои проекты и продвигать себя, но все благие цели иногда разбиваются об неопытных инвесторов, не знающих, какие критерии следует использовать при выборе стартапа для финансирования.

Углубившись в проблему, я обнаружила, что некоторые инвесторы руководствуются при выборе не анализом и проверкой параметров стартапа, например, оценкой идеи на здравый смысл или оценкой потенциального объёма рынка для инновационного продукта, а эмоциями в надежде получить х5-х10 прибыль. В результате они зачастую просто сливают свои деньги, не понимая, что вложились в заведомо провальный проект. Будучи лидом в Investclub, я помогала инвесторам улучшить результаты инвестиционной деятельности, для чего разработала подробные параметры оценки стартапов.

— Анна, ваш инновационный ИИ-агент Taskinfinity используют конкуренты, чтобы помогать своим клиентам с фандрайзингом. Вы не опасаетесь, что ваши конкуренты скопируют вашу разработку?

— Не вижу для себя никакой проблемы. Для того, чтобы полностью повторить моё решение, нужно быть мной. Поясню, что я имею в виду. Мой продукт Taskinfinity — это сплав моего опыта и насмотренности. У других людей не будет опыта, абсолютно схожего с моим. К примеру, люди даже тексты пишут в разном стиле. Я это давно заметила на примере писем для аутрича. Понятно, что рано или поздно похожие продукты будут созданы. Это неизбежно. Но я не планирую сидеть на месте, а буду дальше развивать Taskinfinity, добавлять в него новые фичи. Также я планирую не останавливаться на достигнутом и выпустить новые ИИ-продукты. Абсолютно ясно, что ИИ в сфере инвестиций — это новая реальность, которую необходимо принять, а не сопротивляться ей.

— В последние годы много говорят о влиянии ИИ на рынок инвестиций, и технологии сделали большой шаг вперед. Вы, как эксперт, оценивали проекты на конкурсах Online Unicorn Pitches Kazakhstan 2021, Burning Heroes Startup Awards Global 2022 и Nextgen Hackathon 2025. Как вы видите развитие ИИ в этой области спустя три года?

— Участие в качестве жюри в таких конкурсах, как Online Unicorn Pitches Kazakhstan 2021, Burning Heroes Startup Awards Global 2022 и Nextgen Hackathon 2025, дало мне возможность увидеть, как быстро меняется рынок и как стартапы все больше используют ИИ для решения сложных задач. За последние три года возможности ИИ в инвестициях сильно выросли. Если раньше ИИ использовали только для рутинных задач и сбора данных, то теперь он стал настоящим инструментом для анализа, прогнозов и управления рисками. Технологии стали более точными и гибкими: они помогают инвесторам быстрее находить интересные проекты, разрабатывать стратегии и принимать обоснованные решения.

— Анна, вы работали 2,5 года в роли associate в AltaIR Capital и проанализировали свыше 5000 стартапов. AltaIR Capital — это фонд, под управлением которого находится $700 млн и который инвестировал в компании-единороги, такие, как Miro, Pandadoc, Deel, Turing. Как профессионал в сфере венчурных инвестиций, какие советы вы бы дали начинающим фаундерам и инвесторам?

— Прежде всего, примите как факт, что сфера ИИ только начинает свой путь. Она, образно выражаясь, находится в младенческом возрасте. ИИ сейчас, как Интернет 20-30 лет назад, — это Клондайк, где решительные и деятельные могут отыскать свой золотой прииск. Исходите из того, что все больше и больше сфер и отраслей человеческой жизни будет подвержено влиянию ИИ, все больше и больше задач будет передаваться ИИ.

Обязательно верьте в себя, накапливайте полезный опыт и учитесь новому. Знания в наше время быстро устаревают, в инновационных отраслях — иногда за 2-3 года. Именно поэтому нет смысла много часов уделять теории. Как только получили первоначальные знания, немедленно переходите к практике. Затем, если в процессе работы возникнут проблемы, спросите о способах решения опытных людей, которые помогут вам советом.