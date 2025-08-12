Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Власти Китая просят компании страны избегать чипов Nvidia и AMD

3:27
Экономика

Китайские власти распространили среди компаний страны рекомендации воздерживаться от использования процессоров Nvidia H20, особенно в проектах, которые имеют отношение к государственным учреждениям.

Nvidia
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Nvidia

Речь идёт о мерах, направленных на минимизацию потенциальных рисков для национальной безопасности, связанных с иностранными чипами в стратегически важных сферах, говорится в материале Bloomberg.

Вопрос о безопасности H20 возник после того, как Пекин выразил обеспокоенность возможными "скрытыми функциями" в этих устройствах.

В июле Nvidia официально заявила, что её оборудование не содержит механизмов удалённого доступа или скрытого контроля, которые могли бы быть использованы для кибершпионажа или саботажа. Несмотря на это, опасения китайской стороны не исчезли, и новые рекомендации фактически ограничивают использование H20 в государственных проектах.

На фоне этих событий президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность разрешить продажу в Китай урезанной версии нового графического чипа следующего поколения Blackwell. Такое решение рассматривается, несмотря на озабоченность американских властей тем, что передовые ИИ-технологии могут быть применены Пекином в военной сфере.

В настоящее время H20, построенный на более старой архитектуре Hopper, остаётся самым производительным чипом Nvidia, доступным для китайского рынка. Разрешение на его экспорт в Китай администрация Трампа выдала всего месяц назад.

Более того, США и крупные производители микропроцессоров, включая Nvidia и AMD, недавно заключили беспрецедентное соглашение: правительство США будет получать 15 процентов дохода от продаж некоторых передовых чипов в Китай.

Bloomberg также сообщает, что китайские рекомендации касаются не только продукции Nvidia, но и ускорителей искусственного интеллекта от Advanced Micro Devices. При этом остаётся неясным, упоминаются ли конкретные модели, включая MI308.

Ситуация отражает углубляющееся технологическое противостояние между США и Китаем, в центре которого находятся разработки в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

Ограничения на использование американских чипов в Китае служат двоякой цели: с одной стороны, они направлены на снижение зависимости от зарубежных поставщиков, с другой — стимулируют развитие собственных решений.

Для Nvidia и AMD такие меры означают потенциальную потерю значительной части рынка, учитывая масштаб китайского спроса на ИИ-ускорители.

Для США ситуация — инструмент экономического давления и контроля над экспортом критически важных технологий, что позволяет ограничивать рост военного и технологического потенциала конкурента.

В перспективе можно ожидать дальнейшего усиления технологической изоляции, роста инвестиций Китая в собственные полупроводниковые разработки и усиления мер экспортного контроля со стороны США. Эта тенденция, вероятно, приведёт к ускорению фрагментации глобальной технологической экосистемы на конкурирующие блоки.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай технологии
