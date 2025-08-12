Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Азербайджан и Румыния готовятся обвинить Россию в диверсии. Зачем это им надо

Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте
4:08
Экономика » Сырье » Нефть

Проблемы в отношениях с Азербайджаном становятся всё более актуальными для России. Румыния даёт пас Баку, обвинив РФ в диверсии на нефтепроводе "Баку — Тбилиси — Джейхан" (БТД).

Нефтепровод
Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Нефтепровод

Румыния обвинила Россию в загрязнении азербайджанской нефти

Уже больше недели идут сообщения о прекращении закупок азербайджанской нефти по БТД рядом европейских стран в связи с загрязнением её органическими соединениями хлора. В Чехии, как и в Италии, сообщают, что ведётся расследование и, скорее всего, самые большие потери по возмещению убытков понесут британская добывающая компания BP, а также Азербайджан и Турция, куда пришла нефть и где было обнаружено загрязнение.

Но в Румынии (понятно, что не самостоятельно) решили, что надо помочь Азербайджану раскрутить спираль атаки на Россию. Издание G4Media сообщило, что румынские власти начали расследование возможной диверсии российских спецслужб "по загрязнению большого объёма азербайджанской нефти". По версии румын, диверсанты якобы незаметно подогнали несколько "цистерн" хлора и закачали его в трубопровод. В результате чего "92 тысячи тонн азербайджанской нефти были обнаружены загрязнёнными органическими хлоридами при погрузке в турецком порту Джейхан, в связи с чем румынская компания OMV Petrom отказалась принять груз".

Пас Дана Алиеву. Примет ли Баку?

Издание не уточняет, какими возможностями располагает Россия для осуществления подобной "диверсии" и где на протяжении 1700-километрового нефтепровода могли действовать российские спецслужбы, чтобы закачать в него цистерны (!) с хлором. Ответа на эти вопросы нет, даже эмпирического. Агент влияния Запада глобалист Никушор Дан, одержавший подозрительную победу на президентских выборах в Румынии, не стал раздумывать и запустил абсолютный фейк. Но Баку может воспользоваться пасом и обвинить Москву "в подрыве энергетической безопасности Европы". Цель очевидна, в преддверие саммита на Аляске можно повлиять на президента США Дональда Трампа для ввода эмбарго на торговлю российской нефтью.

Не исключено, что президент Азербайджана Ильхам Алиев ждёт результатов "расследования" и для себя лично. Представляется, что в основе всего развязанного Баку конфликта с Россией лежит его желание привести страну в НАТО с приглашением военной базы. Это якобы обезопасит главные альтернативные российским поставки нефти в Европу. О таком желании заявил 6 июля бывший глава администрации президента Азербайджана Елдар Намазов.

Азербайджан готовят к войне с Россией

Очевидно, что азербайджанскую армию перевооружают (а теперь и США сняли запрет на поставки оружия) и оснащают именно для захватнических действий и не только против Армении, но и с прицелом на Северный Кавказ, а также для перерезания российских и иранских логистических маршрутов на Каспии.

Россия сейчас проводит СВО на Украине, и ей недосуг открывать второй фронт против Азербайджана, чем и пользуется Алиев. Но это не значит, что военную базу НАТО в Москве ему простят, как "простили" его демонстративные заигрывания с Зеленским, взятие айтишников в заложники и даже поставки оружия и топлива ВСУ.

Пока же коридор "Север — Юг" уйдёт из Азербайджана, он пойдёт морем через Каспий или по восточной ветке через Казахстан, Узбекистан и Афганистан. Будут отказы от поставок азербайджанских продуктов и уничтожены точки входа азербайджанского топлива на Украину. Россия уже ударила по нефтебазам SOCAR в Одесской области и газокомпрессору на украинской части Трансбалканского газопровода, по которому Украина начала получать азербайджанский газ.

Уточнения

Нефтепрово́д Баку — Тбилиси — Джейхан (сокращённо БТД) — трубопровод, предназначенный для транспортировки каспийской нефти к турецкому порту Джейхан, расположенному на берегу Средиземного моря. он проходит по территории трёх стран — Азербайджана (443 км), Грузии (249 км) и Турции (1076 км). Пропускная способность составляет 1,2 млн баррелей нефти в сутки.
 

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы нато нефть румыния украина диверсия азербайджан ильхам алиев
