Поставки российской нефти в Индию стабильны, несмотря на пошлины США

Поставки российской нефти в Индию стабильны, несмотря на объявленные Вашингтоном дополнительные пошлины.
И хотя в течение трёх недель подряд фиксируется снижение объёмов поставок российской нефти, однако масштабы этого сокращения остаются в пределах диапазона, характерного для 2025 года.
По данным Bloomberg, среднесуточный экспорт за четыре недели, завершившиеся 10 августа, составил 3,11 млн баррелей, что на три процента меньше по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, когда показатель был 3,21 млн баррелей. Несмотря на общее снижение, недельная динамика указывает на частичное восстановление поставок.
Ситуация развивается на фоне ожиданий встречи президентов США и России, а также обсуждения возможности введения дополнительных американских тарифов на российскую нефть. Пока эти меры не оказывают существенного давления на экспортные объёмы.
Однако в индийском направлении уже заметны первые признаки адаптации: часть нефтеперерабатывающих предприятий начала закупать сырьё у альтернативных поставщиков в ответ на объявленный США 25-процентный тариф. Влияние этих изменений на общий экспортный баланс России станет очевидным лишь в ближайшие недели.
Некоторые компании рассматривают отказ от спотовых закупок российской нефти с поставкой в октябре, но пока ждут официальных разъяснений от регулирующих органов. Формально тарифы должны вступить в силу 27 августа, однако их отмена или перенос остаются возможными. Рынок, тем не менее, не прогнозирует серьёзных перебоев в экспорте.
Ценовая ситуация отражает усиление конкурентной борьбы за покупателей. Нефть марки Urals для индийских компаний предлагается с заметной скидкой — более чем на пять долларов ниже стоимости Brent (около 67 долларов за баррель по состоянию на 7 августа).
Текущая динамика свидетельствует о двух параллельных процессах. С одной стороны, сокращение объёмов поставок может быть связано с колебаниями спроса и логистическими факторами, а также с адаптацией к новым торговым ограничениям.
С другой стороны, агрессивная ценовая политика (скидки на Urals) демонстрирует стратегию удержания ключевых покупателей, прежде всего в Азии.
Потенциальные тарифы со стороны США и смена закупочной политики Индии создают неопределённость, которая в перспективе может привести к более глубокой перестройке маршрутов и ценовой структуры российского нефтяного экспорта.
