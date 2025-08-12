Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В Китае закрывают литиевые рудники: уже говорят о дефиците

3:02
Экономика

Закрытие литиевых рудников в китайском городе Ичунь, расположенном в восточной провинции Цзянси, может оказать заметное влияние на мировой рынок этого металла.

Литий
Фото: commons.wikimedia.org by Dnn87, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Литий

По оценкам аналитиков китайского инвестиционного банка CITIC Securities, прекращение работы ряда месторождений способно спровоцировать глобальный дефицит лития.

В настоящее время часть рудников в регионе сталкивается с рисками несоответствия операционным требованиям. Их совокупная годовая мощность оценивается в 185 тысяч тонн хлорида лития, что составляет примерно 12,5 процентов мирового предложения.

Потенциальная полная остановка этих производственных мощностей приведёт к существенному сокращению доступного объёма металла на рынке.

Ситуация обострилась после того, как китайская компания CATL приостановила работу одного из ключевых рудников в Ичуне. Планируется, что простой продлится не менее трёх месяцев, что означает сокращение внутреннего предложения лития в Китае на 8,3 тысячи тонн ежемесячно — примерно на восемь процентов от общего объёма.

По оценкам специалистов CITIC Securities, это создаст дисбаланс между спросом и предложением и станет драйвером значительного роста цен на металл.

Причиной приостановки работы рудника CATL стало истечение срока действия лицензии на добычу 9 августа. Компания, являющаяся мировым лидером по производству литий-ионных аккумуляторов для электромобилей и систем хранения энергии, удерживает эту позицию восемь лет подряд. В 2024 году её доля на мировом рынке составила 37,9 процентов, сообщает ТАСС.

Литий является стратегическим ресурсом для производства аккумуляторов, используемых в электромобилях, бытовой электронике и системах накопления энергии. Сокращение поставок из Китая — крупнейшего мирового производителя и переработчика лития — способно оказать мультипликативный эффект на глобальную цепочку поставок.

Это может привести не только к росту цен на сырьё, но и к удорожанию конечной продукции — от электромобилей до портативных гаджетов.

В условиях стремительного роста мирового спроса на электромобили любая нестабильность в поставках лития усиливает конкуренцию между странами и компаниями за доступ к сырьевым ресурсам.

Ситуация в Ичуне демонстрирует уязвимость глобального рынка аккумуляторных технологий, где зависимость от ограниченного числа ключевых производителей остаётся высокой.

Если простой рудников затянется, производители аккумуляторов могут столкнуться с необходимостью срочного поиска альтернативных поставщиков или расширения переработки вторичного лития, что, однако, требует времени и инвестиций.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
Новости Все >
Омега-3, антиоксиданты и вода: тройка союзников упругой кожи
Жареные лисички с чесноком и укропом: пошаговый рецепт
Пробки в крупных городах повышают износ сцепления — предупреждение специалистов
Евгений Авсеенко избран новым атаманом Вологодского казачьего общества
Исследование 2024 года: отказ от газировки в пользу воды даёт стабильное снижение веса
Китай сократил экспорт редкоземельных элементов на 23%
Хороший сон помогает сжигать калории так же, как тренировка — данные Welltech
Дочь Глюкозы Рэй: звёздная мама стала для меня проблемой – откровенное признание
Язык тела и мимика помогают собаке понимать человека без слов
Строители: монолитное основание и антисептик продлят срок службы сарая
Сейчас читают
Лютоволк обитал в Америке от плейстоцена до голоцена около 10 тысяч лет назад
Домашние животные
Лютоволк обитал в Америке от плейстоцена до голоцена около 10 тысяч лет назад Аудио 
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Археологи нашли фрагмент древнегреческого декрета в Акре на востоке Крыма
Наука и техника
Археологи нашли фрагмент древнегреческого декрета в Акре на востоке Крыма Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Последние материалы
В Китае закрывают литиевые рудники: уже говорят о дефиците
Светлана Пермякова показала фигуру после похудения на 22 килограмма
Раннее возвращение к спорту после родов помогает мамам быстрее восстановиться
Куриное филе с грибами в сливочно-винном соусе
Масляные пятна на бумаге у выхлопа — признак износа цилиндропоршневой группы
Катю Лель заподозрили в желании переехать в Турцию
Масло, глина и ещё раз масло: формула идеальной чистки кожи
Сомнолог Сэмми Марго рекомендует тёмный шоколад с орехами для стабилизации сахара и крепкого сна
Трамп заявил о возможности нормализации торговли между США и Россией
Как определить готовность картофеля к уборке по состоянию ботвы?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.