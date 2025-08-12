В Китае закрывают литиевые рудники: уже говорят о дефиците

Закрытие литиевых рудников в китайском городе Ичунь, расположенном в восточной провинции Цзянси, может оказать заметное влияние на мировой рынок этого металла.

По оценкам аналитиков китайского инвестиционного банка CITIC Securities, прекращение работы ряда месторождений способно спровоцировать глобальный дефицит лития.

В настоящее время часть рудников в регионе сталкивается с рисками несоответствия операционным требованиям. Их совокупная годовая мощность оценивается в 185 тысяч тонн хлорида лития, что составляет примерно 12,5 процентов мирового предложения.

Потенциальная полная остановка этих производственных мощностей приведёт к существенному сокращению доступного объёма металла на рынке.

Ситуация обострилась после того, как китайская компания CATL приостановила работу одного из ключевых рудников в Ичуне. Планируется, что простой продлится не менее трёх месяцев, что означает сокращение внутреннего предложения лития в Китае на 8,3 тысячи тонн ежемесячно — примерно на восемь процентов от общего объёма.

По оценкам специалистов CITIC Securities, это создаст дисбаланс между спросом и предложением и станет драйвером значительного роста цен на металл.

Причиной приостановки работы рудника CATL стало истечение срока действия лицензии на добычу 9 августа. Компания, являющаяся мировым лидером по производству литий-ионных аккумуляторов для электромобилей и систем хранения энергии, удерживает эту позицию восемь лет подряд. В 2024 году её доля на мировом рынке составила 37,9 процентов, сообщает ТАСС.

Литий является стратегическим ресурсом для производства аккумуляторов, используемых в электромобилях, бытовой электронике и системах накопления энергии. Сокращение поставок из Китая — крупнейшего мирового производителя и переработчика лития — способно оказать мультипликативный эффект на глобальную цепочку поставок.

Это может привести не только к росту цен на сырьё, но и к удорожанию конечной продукции — от электромобилей до портативных гаджетов.

В условиях стремительного роста мирового спроса на электромобили любая нестабильность в поставках лития усиливает конкуренцию между странами и компаниями за доступ к сырьевым ресурсам.

Ситуация в Ичуне демонстрирует уязвимость глобального рынка аккумуляторных технологий, где зависимость от ограниченного числа ключевых производителей остаётся высокой.

Если простой рудников затянется, производители аккумуляторов могут столкнуться с необходимостью срочного поиска альтернативных поставщиков или расширения переработки вторичного лития, что, однако, требует времени и инвестиций.