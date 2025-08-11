Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В Германии заговорили о махинациях с закупками газа

2:43
Экономика

Федеральное сетевое агентство Германии начало расследование, связанное с возможными нарушениями при закупках газа в стране.

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Arivumathi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
газ

Основанием для проверки стали сведения о манипуляциях на газовом рынке, которые, по предварительным оценкам, привели к финансовым потерям порядка 60 миллионов евро у компании Trading Hub Europe — организации, координирующей работу газотранспортных сетей по всей Германии.

По информации источников, подозрительные действия поставщиков газа фиксировались в период с середины мая по середину июля. Необычность ситуации заключалась в изменении структуры поставок: на рынок поступали значительные объемы L-газа (топлива с низкой теплотворной способностью), после чего объёмы резко сокращались. Это вынуждало оператора закупать более дорогой H-газ, обладающий высокой теплотворной способностью, что увеличивало издержки.

Исторически северные и западные регионы Германии снабжались L-газом преимущественно из Нидерландов, тогда как центральные и южные регионы использовали H-газ, поступавший из России и Норвегии.

После снижения поставок из Нидерландов возникает необходимость переработки H-газа для использования в сетях, рассчитанных на L-газ. Такой процесс требует дополнительного оборудования и финансовых затрат, что может отражаться на конечной цене для потребителей.

В настоящее время Федеральное сетевое агентство проводит проверку поставщиков в тесном сотрудничестве с региональными регулирующими органами в других странах, а также с Европейским агентством по сотрудничеству в области регулирования энергетики.

Ведомство рассматривает вероятность того, что выявленные схемы были направлены на получение необоснованной прибыли за счет искусственного влияния на структуру поставок и цен.

По мнению экспертов, подобные манипуляции способны привести к росту тарифов на газ, поскольку государству придется компенсировать дополнительные расходы, связанные с переработкой и балансировкой газового потока.

Дополнительно отмечается, что L-газ и H-газ различаются не только по теплотворной способности, но и по химическому составу. L-газ содержит больше азота и меньше метана, что делает его дешевле, но менее энергоэффективным.

Переход на H-газ требует перенастройки или модернизации газового оборудования, что в долгосрочной перспективе становится частью масштабной программы Германии по унификации газовой инфраструктуры, запланированной до 2030 года.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы газ германия энергетика
