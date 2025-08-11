Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний

2:41
Экономика

В Индии усилились антиамериканские настроения, что создаёт потенциальную угрозу для доходов транснациональных корпораций США, работающих на индийском рынке.

McDonald's
Фото: Flickr by Mike Mozart, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
McDonald's

По данным агентства Reuters, в стране нарастает движение за бойкот продукции таких брендов, как McDonald's, Coca-Cola, Amazon, Apple и других. Основная причина — недовольство мерами Вашингтона, в частности введением американскими властями 50-процентных пошлин на товары из Индии.

Для США Индия является стратегическим рынком: страна не только самая густонаселенная в мире, но и демонстрирует устойчивый рост числа платёжеспособных потребителей. Это делает ее крайне привлекательной для западных компаний, особенно в сегментах общественного питания, технологий и розничной торговли.

Американские бренды активно укрепляют свои позиции: сеть Domino's имеет в Индии больше ресторанов, чем любая другая сеть, напитки Pepsi и Coca-Cola прочно закрепились в розничных точках, а открытие новых магазинов Apple или акционные предложения Starbucks традиционно привлекают большое внимание.

На данный момент заметного падения продаж американской продукции не фиксируется. Однако в социальных сетях набирает популярность идея поддержки национальных производителей и отказа от товаров из США.

Это указывает на возможное формирование устойчивого потребительского тренда, который в перспективе может перерасти в значимые экономические последствия для американских корпораций.

Ситуация развивается на фоне усиливающейся торговой напряжённости между двумя странами. По прогнозам агентства Moody's, резкое увеличение импортных пошлин со стороны США способно замедлить рост индийской экономики примерно на 0,3 процентного пункта.

Это может оказать мультипликативный эффект: с одной стороны, ограничить экспортные возможности Индии, с другой — повлиять на объёмы продаж иностранных компаний на её территории.

Таким образом, антиамериканские настроения в Индии можно рассматривать не только как эмоциональную реакцию общества на внешнеэкономические решения США, но и как фактор, способный изменить конкурентную среду внутри страны.

В случае закрепления этого тренда американским компаниям, вероятно, придётся адаптировать маркетинговые стратегии, увеличивать локализацию производства и укреплять связи с местными партнерами, чтобы сохранить долю на одном из самых перспективных мировых рынков.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
индия экономика
