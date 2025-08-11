Румыния обвиняет Россию в загрязнении хлором азербайджанской нефти

В Бухаресте усиливается склонность возлагать ответственность на Москву за загрязнение хлором партии азербайджанской нефти, поставляемой в Турцию по нефтепроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан", сообщает румынское издание G4Media. Доказательств не приводится, как обычно.

Речь идёт о партии объёмом 184 тысячи тонн, поступившей в румынский порт Констанца. Нефтеперерабатывающие предприятия Румынии отказались принимать это сырьё, что спровоцировало дефицит на ключевом для страны НПЗ Petrobrazi.

Ранее о проблеме сообщал оператор нефтепровода дочерняя компания британской BP, управляющая магистралью.

Власти Румынии рассматривают версию о якобы целенаправленной диверсии: дескать, в один из участков протяжённого на 1700 километров трубопровода могли быть закачаны несколько цистерн хлора, что и привело к масштабному загрязнению транспортируемого сырья.

Хлор в сырой нефти является серьёзной технологической проблемой. При переработке он образует хлористые соединения, которые в условиях высоких температур вызывают коррозию оборудования, повреждают теплообменники и трубопроводы на заводах, а также могут снижать качество готовой продукции.

Восстановление партии нефти после такого загрязнения требует сложной и дорогостоящей очистки, а в некоторых случаях — полностью исключает возможность её переработки на стандартных НПЗ.

Отказ заводов принять нефть в Констанце уже отразился на обеспеченности сырьём румынских предприятий. Petrobrazi, принадлежащий компании OMV Petrom, играет ключевую роль в снабжении внутреннего рынка нефтепродуктами, и любое сокращение поставок способно вызвать перебои или рост цен на топливо.

Кроме того, простой оборудования в условиях высокой загрузки отрасли влечёт прямые убытки.

Бездоказательные обвинения в инциденте выходит за рамки чисто технического расследования. Обвинение России позволяет избежать прямого конфликта между Баку и покупателями, а также избежать выплаты компенсаций со стороны азербайджанских производителей.

Если же вина будет признана за Азербайджаном, это приведёт не только к финансовым штрафам, но и к падению доверия к надёжности поставок по маршруту БТД, что может ослабить позиции Баку в переговорах с западными партнёрами.

Напомним, румынские власти обвиняли Россию во вмешательстве в прошедшие в этом году президентские выборы. Результаты которых, напомним, были со скандалом отменены, после чего состоялись повторные выборы.

Каких-либо доказательств так называемого российского вмешательства приведено не было. Зато было очевидное вмешательство со стороны Франции, о чём в Бухаресте предпочли помалкивать.

В истории с загрязнённой нефть очевиден тот же сценарий. Проще солгать, чем вести объективное расследование, которое может привести к неудобным результатам.