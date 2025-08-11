Космические программы Европы оказались под угрозой из-за США

Европейское космическое агентство (ЕКА) должно срочно снизить зависимость от технологий и исследовательских программ Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), если Европа хочет сохранить и укрепить свои позиции в сфере исследования космоса.

Об этом в интервью Financial Times заявил генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер.

По его словам, недавние потрясения, вызванные предложением США резко сократить финансирование NASA, стали тревожным сигналом для ЕС. Подобные решения способны напрямую отразиться на европейских проектах: около половины бюджета ЕКА на пилотируемые и роботизированные исследования в 2025 году зависит от текущих планов расходов американского агентства.

Хотя основная часть годового бюджета ЕКА, составляющего почти 7,7 млрд долларов, формируется независимо от решений в Вашингтоне, ситуация с исследованиями выглядит иначе: из 600 млн евро, запланированных на пилотируемые и роботизированные миссии, почти 50 процентов связаны с американскими программами.

Особую обеспокоенность вызывает судьба ключевых международных проектов, таких как Lunar Gateway — окололунная орбитальная станция, и элементы программы Artemis, направленной на возвращение человека на Луну.

Белый дом в начале мая предложил конгрессу сократить бюджет NASA в 2026 финансовом году до 18,8 млрд долларов — на 24,3 процента меньше по сравнению с 24,8 млрд долларов в 2025 году. Эти сокращения затронут именно те направления, которые являются стратегически важными для ЕКА, особенно в контексте совместных миссий и обмена технологиями.

Ашбахер подчеркнул, что NASA останется ключевым партнёром Европы, однако традиционная модель взаимодействия, построенная на глубокой интеграции европейских проектов в американские программы, может оказаться неустойчивой.

В этой связи государства — члены ЕКА уже обсуждают новые финансовые механизмы и расширение международного сотрудничества. Среди перспективных направлений — партнерство с Индией, которая планирует в 2040 году отправить своего космонавта на Луну, а также развитие кооперации с Японией, Южной Кореей и странами Ближнего Востока.

Сложившаяся ситуация выявляет системный риск: ориентация на одного партнера делает европейскую космическую программу уязвимой перед политическими решениями в США. Любые изменения бюджета NASA способны замедлить или заморозить ключевые проекты Европы.

В условиях усиления Китая, активизации Индии и роста роли частных компаний технологическая автономия становится не просто вопросом престижа, а условием сохранения конкурентоспособности в освоении космоса.

Сокращение американских инвестиций может замедлить внедрение технологий, которые Европа получает через совместные миссии, — от систем жизнеобеспечения и стыковки до автоматических посадочных платформ. Это ослабляет позиции европейских компаний в мировой цепочке поставок космических технологий.

В итоге перед ЕКА стоит выбор: продолжать двигаться в фарватере американских программ, рискуя оказаться заложником политической конъюнктуры США, либо ускорить формирование независимой и диверсифицированной системы партнёрств, что потребует значительных ресурсов, но обеспечит Европе долгосрочную устойчивость в космической гонке XXI века.