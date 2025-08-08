В ЦБ напомнили, почему невозможен запрет на снятие наличных

Кредитно-финансовая система России не предусматривает возможности запрета на снятие наличных средств с депозитов.

Подобная мера привела бы к масштабным негативным последствиям для экономики и подрыву доверия к банковской системе, подчеркнул заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в Telegram-канале регулятора.

Согласно официальной позиции Банка России, такие шаги рассматривались бы как грубое нарушение прав граждан и организаций на распоряжение собственными средствами, а также как угроза финансовой стабильности страны.

Информационные вбросы о предполагаемой "заморозке вкладов" начали циркулировать в Telegram-каналах в конце 2024 года. Регулятор неоднократно опровергал эти слухи, подчеркивая их необоснованность и несостоятельность.

По оценке Центробанка, введение подобных ограничений разрушило бы базовые принципы функционирования банковской системы, которая основана на доверии вкладчиков и свободном доступе к средствам.

Механизм работы коммерческих банков предполагает, что привлеченные депозиты физических и юридических лиц используются для кредитования бизнеса и населения.

Любое ограничение на снятие средств нарушило бы этот баланс, вызвало бы массовый отток вкладчиков, рост панических настроений и, как следствие, кризис ликвидности.

Такой сценарий способен привести к цепной реакции: сокращению кредитования, снижению деловой активности и усугублению экономического спада.

Экономисты отмечают, что подобные запреты исторически ассоциируются с кризисными ситуациями в государствах, где банковская система испытывала острую нехватку ликвидности.

Однако в российской практике Банк России придерживается политики недопущения подобных мер, так как они подрывают инвестиционный климат и провоцируют долгосрочное снижение доверия к финансовым институтам.

В условиях глобальной экономики это особенно опасно, поскольку доверие к банковскому сектору напрямую влияет на приток капитала и устойчивость национальной валюты.

Таким образом, позиция Банка России заключается в том, что сохранение свободы распоряжения депозитами является не только правовой обязанностью, но и необходимым условием поддержания устойчивости финансового сектора.

Слухи о возможной заморозке вкладов регулятор рассматривает как дестабилизирующий фактор, способный подорвать доверие к банковской системе и вызвать социально-экономические риски.

Более того, подобные вбросы могут использоваться в информационной войне, цель которой — посеять недоверие к финансовым институтам страны и дестабилизировать экономическую ситуацию.