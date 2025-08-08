Индия отказалась от закупок вооружений в США после пошлин Трампа

Индия остановила закупку вооружений и военной авиации у США, а также отменила визит министра обороны в Вашингтон. Эти меры стали реакцией на введённые Соединёнными Штатами дополнительные торговые пошлины на индийский экспорт.

Фото: commons.wikimedia.org by Пит Соуза, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ One P-8I aircraft flanked by two MiG-29 Ks at the 2015 Republic Day Parade in New Delhi

Повышение тарифов связано с обвинениями американской администрации в том, что Нью-Дели продолжает активно закупать российскую нефть. Тем самым, по мнению Вашингтона, косвенно поддерживая Москву.

Шестого августа президент США Дональд Трамп подписал указ в рамках политики "Противодействия угрозам Соединённым Штатам со стороны правительства Российской Федерации". Документ установил дополнительные 25-процентные тарифы на индийские товары, которые начнут действовать спустя 21 день после подписания.

В результате суммарная ставка пошлин на индийский экспорт достигнет 50 процентов — одного из наивысших показателей среди всех торговых партнёров США. Новые ограничения будут применяться по адвалорной системе, то есть рассчитываться в процентах от стоимости товаров.

По данным источников агентства Reuters, решение Индии об отказе от военных сделок с США является не только тактическим шагом в ответ на экономическое давление, но и сигналом о готовности пересмотреть приоритеты в военно-техническом сотрудничестве.

Нью-Дели продолжает дипломатические консультации с Вашингтоном, однако перспективы возобновления переговоров о поставках вооружений остаются неопределёнными.

Наблюдатели отмечают, что, даже если диалог будет восстановлен, процесс может затянуться, так как Индия, вероятно, будет добиваться смягчения тарифных мер и более предсказуемой политики со стороны США.

Ситуация отражает более широкую геополитическую динамику: Нью-Дели стремится сохранить стратегическую автономию, балансируя между партнёрством с Западом и сотрудничеством с Москвой.

Повышение пошлин со стороны США в данном контексте может подтолкнуть Индию к диверсификации источников военной техники и углублению связей с альтернативными поставщиками, включая Россию, Францию и Израиль.

Эксперты считают, что нынешний инцидент способен осложнить не только оборонное сотрудничество, но и общую архитектуру экономических отношений между двумя странами.