Китай нарастил экспорт, несмотря на американские пошлины

В июле 2025 года китайский экспорт показал неожиданно высокие темпы роста, достигнув максимального прироста с апреля.

По данным таможенной статистики, опубликованным в четверг, объем поставок за рубеж вырос на 7,2 процента в годовом выражении и составил 322 млрд долларов.

Это значительно превысило прогнозы большинства аналитиков, которые ожидали замедления роста после пересмотренных июньских данных (+5,9%). Ускорение отчасти объясняется эффектом низкой базы прошлого года, когда экспортные показатели были слабыми на фоне глобальной экономической нестабильности.

Ключевым фактором роста стало увеличение поставок в Евросоюз, Юго-Восточную Азию, Австралию, Гонконг и ряд других направлений.

Эти рынки смогли компенсировать продолжающееся сокращение экспорта в США, где объем закупок китайских товаров снизился уже четвертый месяц подряд двузначными темпами — в июле падение составило 22 процента в годовом выражении.

В то же время экспорт в ЕС вырос на 9,3 процента, а в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — почти на 17 процентов, что отражает смещение китайских торговых приоритетов и постепенную диверсификацию рынков сбыта.

Несмотря на высокие американские тарифы и сохраняющуюся напряжённость в торговых отношениях между Пекином и Вашингтоном, внешняя торговля Китая демонстрирует устойчивость.

Это свидетельствует о том, что глобальный спрос на китайские товары остается высоким, а экспорт по-прежнему играет ключевую роль в поддержании национальной экономики, особенно в условиях слабого внутреннего потребления.

В товарной структуре экспорта наблюдались разнонаправленные тенденции. Продажи судов впервые за пять месяцев снизились, тогда как поставки автомобилей продолжили расти — в июле их экспорт увеличился почти на 19 процентов в стоимостном выражении. Также зафиксирован рост продаж машин и высокотехнологичной продукции.

При этом экспорт редкоземельных металлов, стратегически важного сырья, снижался шестой месяц подряд, что может отражать как внутренние ограничения, так и изменения на мировом рынке.

Общий торговый профицит Китая в июле составил 98,2 млрд долларов, что ниже июньского значения, но значительно превышает средние показатели за предыдущие годы.

Если текущие тенденции сохранятся, по прогнозу Bloomberg, годовой профицит в 2025 году может превысить триллион долларов, обеспечив дополнительную поддержку экономике страны. Это особенно важно, учитывая сохраняющийся вялый рост внутреннего спроса и необходимость внешней торговли как компенсирующего фактора.

На фоне этих данных сохраняется неопределенность в торговых отношениях с США. До 12 августа Пекин и Вашингтон должны принять решение о продлении 90-дневного перемирия в торговой войне.

Китайские официальные лица после переговоров в Швеции заявили о достижении договоренности по этому вопросу, однако американская сторона подчеркнула, что окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом.

От исхода этих переговоров во многом будет зависеть динамика экспортно-импортных потоков между двумя крупнейшими экономиками мира в ближайшие месяцы.