Любовь Степушова

ЧВК или российские пограничники: как США будут охранять маршрут Трампа в Армении?

США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана
Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

США получат контроль над транзитным коридором через Армению, названным "маршрутом Трампа". Москва и Тегеран категорически против, ушёл ли их поезд?

Никол Пашинян и Ильхам Алиев
Фото: https://armenpress by armenpress.am is licensed under https://armenpress.am/
Никол Пашинян и Ильхам Алиев

Алиев и Пашинян едут заключать сделку с Трампом

США получат от Армении "исключительные права на развитие ключевого транзитного коридора через Армению" в азербайджанский анклав Нахичевань, сообщает Reuters, отмечая, что коридор будет называться "Маршрутом Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). Ранее он назывался Сюникским (Армения) или Зангезурским коридором (Азербайджан).

Соглашение якобы будет заключено 8 августа на встрече президента США Дональда Трампа с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Маршрут, как сообщили американские источники, будет действовать в соответствии с законодательством Армении, а США "передадут землю в субаренду консорциуму, отвечающему за развитие и управление инфраструктурой", видимо, по схеме бывшего американского администрирования Панамским каналом.

Компромисс найден, но надолго ли?

В США считают, что "этот шаг посредством коммерческих механизмов откроет регион и предотвратит дальнейшую военную эскалацию". Так, возможно, считает и Пашинян, хотя турецкий аналитик Тимоти Эш полагает, что Азербайджан "ведёт игру, направленную на подрыв Пашиняна, в надежде, что националистическая оппозиция вернётся к власти на выборах в Армении в следующем году, что создаст предлог для новой военной кампании по захвату Зангезурского коридора силой".

Предполагается, что США не будут размещать войска, но возьмут на себя ответственность за безопасную эксплуатацию маршрута в рамках соглашений с "операторами высшего уровня", пишет Reuters. Подразумевается, что это будет ЧВК.

Таким образом, видимо, найден компромисс между требованием Баку — что азербайджанцы "не не должны видеть лица армянских пограничников", и Еревана, который настаивал на собственном пограничном контроле. Тем не менее Пашиняну будет сложно согласовать решение об американском управлении в парламенте конституционным большинством, а его слабая внутриполитическая позиция не позволяет ему продавить это решение. Более того, даже сама постановка этого вопроса стала подарком оппозиции.

Россия и Иран не имеют прямых рычагов влияния на Армению и Азербайджан

Официальный Тегеран заявил, что будет всячески препятствовать вхождению США в процесс управления коридором. Тегеран обеспокоен не только присутствием США у своих границ, но и ростом сепаратистских настроений среди азербайджанского меньшинства Ирана. Но как он это сможет сделать, если коридор проходит по территории Сюникской области Армении?

Также на этой границе с Ираном размещены российские пограничники, хотя с КПП они выведены. Не очень понятно, как они будут взаимодействовать с американской ЧВК. В интересах Армении россиян не отзывать, так как Азербайджан может использовать коридор в качестве рычага политического и военного давления, например, ограничить доступ Армении к экономически жизненно важным торговым путям в Иран.

Россия также не будет рада усилению присутствия США на Южном Кавказе, тем более, что через Азербайджан проходит западная ветка транспортного коридора "Север-Юг". Это значит, что за ним будут наблюдать американцы, а то и контролировать. Впрочем, отношения с Баку всё хуже.

Сегодня для России стоит задача просто остаться в Армении, как остались в Сирии вместе с военными базами, терпеливо надеясь на то, что обстановка потребует обращения Еревана за помощью. Какие-то сигналы Москва, несомненно, подала Армении и Азербайджану — тоже. По итогам переговоров в Вашингтоне станет ясно, возымели ли они действие.

Уточнения

«Зангезу́рский коридо́р» («Сюни́кский коридо́р» ) — продвигаемый Азербайджаном проект транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, рассматривающийся в качестве возможного средства для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой. 

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы армения азербайджан ильхам алиев дональд трамп никол пашинян армяно-азербайджанский конфликт
