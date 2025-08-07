Стало известно, как Индия может ответить на пошлины США

Санкционная политика США в отношении Индии, выразившаяся в резком ужесточении торговых ограничений, может привести к значительному пересмотру внешнеэкономического курса Нью-Дели, говорится в материале издания The New York Times.

Введённые США 25-процентные таможенные пошлины на импорт индийских товаров обусловлены официальными претензиями Вашингтона к Индии по нескольким направлениям: высокие тарифы со стороны Нью-Дели, наличие торговых барьеров и продолжающееся сотрудничество с Россией.

Дополнительные меры были предприняты также в ответ на закупки Индией российской нефти, что стало предметом новой серии санкций, вступающих в силу 27 августа. Эти действия стали кульминацией растущего напряжения в американо-индийских отношениях.

Решение администрации США создаёт серьёзные вызовы для индийского правительства, возглавляемого премьер-министром Нарендрой Моди. Прежде всего, под удар попадает энергетическая безопасность Индии: на Россию приходится около 45 процентов всего импорта нефти в страну.

Потенциальный отказ от российских поставок в пользу альтернативных источников, возможно, соответствующих американским интересам, может привести к росту внутренних цен и дестабилизации экономической ситуации. Это грозит значительными политическими издержками для действующего правительства, особенно в преддверии национальных выборов.

С другой стороны, игнорирование американских требований может обернуться ещё более серьёзными последствиями. Индия рискует потерять значительную долю экспортного рынка, поскольку Соединённые Штаты являются её крупнейшим торговым партнёром.

По оценкам индийской исследовательской группы Global Trade Research Initiative, повышение тарифов может сократить объёмы индийского экспорта в США более чем вдвое, что означает потери свыше 86 миллиардов долларов.

Принимая во внимание, что экспорт составляет около 20 процентов экономики страны, такой удар может иметь долгосрочные макроэкономические последствия.

В этом контексте аналитики считают, что новые торговые ограничения со стороны США могут ускорить переориентацию Индии на стратегическое сближение с альтернативными центрами силы — прежде всего Россией и Китаем.

Такое развитие событий будет не только ответной мерой на американский экономический нажим, но и элементом более широкой внешнеполитической доктрины, основанной на многополярности и диверсификации внешнеэкономических связей.

Ранее Индия и США демонстрировали стремление укреплять торгово-экономическое партнёрство. В феврале 2025 года по итогам визита Моди в Вашингтон была поставлена цель удвоить двусторонний товарооборот до 500 миллиардов долларов к 2030 году по сравнению с текущими 191 миллиардом.

Однако прогресс в этом направлении оказался под угрозой из-за принципиальных разногласий по ряду вопросов, особенно в сфере доступа американской сельхозпродукции, включая генетически модифицированные культуры, на индийский рынок.

Индийская сторона настаивает, что такое требование может нанести вред местным фермерам и поставить под угрозу продовольственную безопасность страны.

Несмотря на несколько раундов переговоров, стороны не смогли преодолеть ключевые противоречия. Ранее в Нью-Дели полагали, что спор по тарифам можно будет урегулировать в рамках будущего торгового соглашения. Однако введение санкций фактически подрывает доверие между партнёрами и делает заключение всеобъемлющего соглашения крайне маловероятным в краткосрочной перспективе.

Таким образом, нынешние меры США, вместо того чтобы подтолкнуть Индию к уступкам, могут иметь обратный эффект. Они укрепляют аргументы сторонников многовекторной внешней политики в индийском истеблишменте и создают почву для укрепления связей с теми странами, которые предлагают альтернативу западноцентричной модели глобализации.

Это, в частности, может означать более тесное экономическое сотрудничество с участниками БРИКС, активизацию отношений с Евразийским экономическим союзом и расширение сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества.