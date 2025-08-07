Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

WP: за тарифы Трампа заплатят американцы

Экономика

Тарифная политика президента США Дональда Трампа вызывает серьёзные опасения у экономистов, поскольку она способна не только дестабилизировать экономическую ситуацию внутри страны, но и нарушить сложившиеся международные торговые связи американского бизнеса.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аналитики предупреждают о потенциальной угрозе рецессии, обусловленной изменениями в структуре внешней торговли, говорится в материале The Washington Post.

Экономисты подчёркивают, что введение новых торговых барьеров может нанести ущерб американским производителям, чья бизнес-модель основана на использовании дешёвых компонентов, поставляемых из-за рубежа.

Усиление протекционизма в виде тарифов фактически разрушает логистические и производственные цепочки, формировавшиеся десятилетиями в условиях глобализированной экономики.

По словам ведущего специалиста из Центра экономических и политических исследований Дина Бейкера, вероятен рост инфляции в результате тарифной политики, поскольку издержки, возникающие из-за увеличения стоимости импорта, с большой долей вероятности будут переложены на конечных потребителей.

Исторический опыт подтверждает этот сценарий — потребитель чаще всего становится основным источником компенсации для бизнеса в подобных ситуациях. Однако Бейкер также отметил, что последствия пока не являются однозначными: курс, избранный Трампом, не имеет прецедентов в современной американской экономике, а значит, динамика развития событий остаётся неопределённой.

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом сопровождалось резкой активизацией протекционистской риторики. 2 апреля он анонсировал введение базовой десятипроцентной ставки на весь импорт и дифференцированных повышенных тарифов для ряда стран, назвав этот день "Днём освобождения".

Однако уже спустя неделю данная инициатива была приостановлена, а американская сторона приступила к торговым переговорам с основными международными партнёрами. Этот шаг продемонстрировал определённую гибкость Белого дома, вероятно обусловленную реакцией финансовых рынков и бизнес-сообщества.

Тем не менее, 1 августа президент подписал новый исполнительный указ, предусматривающий введение пошлин в размере от 10% до 41% против 69 торговых партнёров США.

Эти меры должны вступили в силу 7 августа. И они свидетельствуют о том, что администрация Трампа настроена серьёзно трансформировать торговую архитектуру страны в сторону более изолированной и контролируемой модели.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
