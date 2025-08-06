Дружба закончилась: Индия готовится дать отпор США, вспоминая Индиру Ганди

Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами

Уж как ни обнимал, ни нахваливал Моди Трампа, как ни участвовал в антикитайских блоках и ни покупал американское оружие, а всё равно оказался ненужным Америке.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп и Нареандра Моди

Трамп разрушил 25-летние усилия своей страны по приручению Индии

Индия была 6 августа наказана Трампом 25% тарифами на импорт в США плюс к уже действующим 25% за то, что отказалась следовать указанию — не покупать российскую нефть.

Экспорт Индии в США составил в 2024 году почти 87 миллиардов долларов. Введённые пошлины негативно скажутся на таких секторах, как текстиль, лекарства, обувь, драгоценные камни и ювелирные изделия. Первоначальные пошлины вступают в силу 7 августа, а новые будут введены через 21 день. То есть окно Вашингтоном для переговоров оставлено.

Тем не менее политический урон не просто партнёрским, а "братским" отношениям нанесён непоправимый. 25 лет США делали из Индии противовес своему главному сопернику — Китаю, и Индия шла навстречу, закупая на миллиарды долларов американское оружие и участвуя в антикитайском блоке QUAD. Но президент США Дональд Трамп уничтожил усилия своей страны за неделю и этим толкнул Индию в объятия Китая. Индийские СМИ сообщают, что премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые за 7 лет посетит Китай 31 августа для участия в саммите ШОС с целью "нормализации отношений".

Справедливости в отношениях с США искать не следует

МИД Индии ответил на дополнительный "бонус" в 25%, что "закупки Индии основаны на рыночных условиях и направлены на обеспечение энергетической безопасности 1,4 миллиарда человек". Индия считает действия США "несправедливыми", и двумя днями ранее было сказано почему:

1. США перенаправили свой экспорт нефти в ЕС, поэтому были найдены другие поставщики.

2. США сами поощряли импорт нефти из РФ для стабилизации мировых рынков.

3. США и ЕС сами продолжают торговать с Россией, а объём торговли ЕС с РФ в 67,5 млрд евро в 2024 году "значительно превышает общий объём торговли Индии с Россией".

МИД Индии указал, что правительство предпримет все необходимые меры для защиты национальных интересов страны.

Например, ослаблением рупии, что выгодно экспортерам, так как они могут продать свой товар на внешнем рынке по более низкой цене, что увеличивает спрос. Индийские товары, несомненно, найдут другие рынки, а может быть и в США, так как, например, с лекарствами там плохо. Правительство Индии также рассматривает такие меры помощи как субсидирование процентных ставок и гарантии по кредитам. По словам эксперта из HDFC Bank Сакши Гупты, резкое падение поставок в США может привести к тому, что рост ВВП Индии в этом году составит менее 6%, тогда как прогноз был 6,5%. То есть — это не трагедия.

Оппозиция призвала Моди поучиться у Индиры Ганди

Лидер оппозиционной партии "Конгресс" Джайрам Рамеш раскритиковал Моди за его "объятия" с Трампом и заявил, что внешняя политика Индии нуждается в перезагрузке и образец — в противостоянии США Индиры Ганди в 70-х годах.

"Индия противостояла запугиваниям со стороны США в 1970-х годах, особенно при премьер-министре госпоже Индире Ганди. Вместо того, чтобы клеветать, искажать и принижать её, господину Моди следует избавиться от своего эго — если это вообще возможно — и черпать вдохновение в том, как она противостояла США", — написал Рамеш в сети Х.

Сам Моди заявил, что страна находится на пути к тому, чтобы стать третьей по величине экономикой мира, и будет заботиться о своей экономической безопасности. Сигналом о том, что Индия не сдастся является подписанный сегодня протокол с Россией о расширении промышленного и технологического сотрудничества в области производства алюминия, удобрений и железнодорожного транспорта.

По данным Министерства торговли США, объём торговли товарами между США и Индией в 2024 году составил около 128,8 млрд долларов, а положительное сальдо торгового баланса Индии достигло 45,8 млрд долларов.