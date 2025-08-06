Власти ЮАР против особого доступа США к ресурсам страны

2:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Южноафриканские власти недовольны инициативой, выдвинутой крупнейшей горнодобывающей компанией страны Sibanye Stillwater.

Фото: flickr.com by John Fowler from Placitas, NM, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горные породы

Ранее представители компании предложили предоставить США особый доступ к стратегически важным южноафриканским минералам.

Министр минеральных и нефтяных ресурсов ЮАР Гведе Манташе заявил, что правительство не было проинформировано о деталях этого плана и не принимало участия в его разработке.

По информации агентства Bloomberg, инициатива разрабатывалась генеральным директором Sibanye Stillwater Нилом Форманом совместно с членом совета директоров компании Риком Менеллом. План предполагалось представить перед встречей президента ЮАР Сирила Рамафосы с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, намеченной на 21 мая.

Манташе подчеркнул, что министерство не было привлечено к обсуждению проекта, что вызывает обеспокоенность с точки зрения соблюдения национального суверенитета в области управления природными ресурсами.

По его словам, решение о доступе к минеральным ресурсам должно приниматься в рамках широкой государственной стратегии и с учётом интересов всех участников отрасли, а не продвигаться в интересах одной страны, даже если речь идёт о таком стратегическом партнёре как США.

Министр также напомнил, что ранее выступал за приостановку поставок минеральных ресурсов в США в ответ на прекращение американской помощи ЮАР.

Такое заявление указывает на нарастающее напряжение в двусторонних отношениях и подчеркивает стремление южноафриканских властей к более сбалансированной и самостоятельной внешнеэкономической политике.

Конфликт вокруг инициативы Sibanye Stillwater отражает более глубокие проблемы в управлении стратегическими ресурсами в ЮАР. Вопросы контроля над критически важными минералами, в том числе платиной, палладием, хромом и марганцем, становятся ключевыми в контексте глобальной технологической и энергетической трансформации.

Многие страны, включая США, стремятся обеспечить себе стабильный доступ к этим ресурсам, что усиливает геополитическую значимость стран с богатыми недрами, таких как ЮАР.

Однако подобные инициативы со стороны частных корпораций без участия государства могут поставить под угрозу национальные интересы. Они подрывают целостность ресурсной политики и создают риски для суверенитета, особенно в условиях, когда минералы используются как элемент геоэкономического давления.

Противодействие властей ЮАР подобным инициативам можно рассматривать как стремление укрепить государственный контроль над стратегическими ресурсами и избежать их использования в рамках узконаправленных внешнеполитических альянсов.