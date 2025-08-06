The Guardian: ЕС испугался Трампа, заключив торговую сделку

4:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз заключил торговое соглашение с США, содержание которого, по мнению ряда экспертов и аналитиков, идёт вразрез с экономическими и стратегическими интересами самого ЕС.

Фото: wikimedia.org by Romaine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Еврокомиссия

Причиной такого решения стала обеспокоенность Брюсселя действиями и непредсказуемостью президента США Дональда Трампа, чья агрессивная торговая политика ранее уже спровоцировала обострение в отношениях с рядом союзников, говорится в материале The Guardian.

В рамках соглашения, подписанного 27 июля председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Дональдом Трампом, Евросоюз обязался применять пошлины в размере 15 процентов ко всем своим поставкам в США.

В то же время соглашение предполагает, что страны ЕС будут закупать у США сжиженный природный газ, ядерное топливо и вооружения на сотни миллиардов долларов.

Особенно примечательно, что соглашение не включает отмену уже действующих 50-процентных пошлин на европейскую сталь и алюминий, введённых США ранее. Возможность их пересмотра оставлена на будущее и увязана с дальнейшими переговорами, сообщает The New York Times со ссылкой на американские источники.

Этот шаг вызвал критику как со стороны политических обозревателей, так и экспертов в области международной торговли.

В публикации The Guardian подчёркивается, что Евросоюз, стремясь избежать конфликта с Трампом, пошёл на значительные уступки, которые могут поставить под угрозу ключевые направления его собственной политики.

В частности, вместо продвижения стратегической автономии, ЕС усиливает свою зависимость от США в вопросах обороны и энергетики.

В контексте климатической повестки это решение также выглядит как откат: на фоне заявленных целей по декарбонизации европейская экономика оказывается вынужденной закупать американский СПГ, добыча и транспортировка которого сопровождаются высокими выбросами парниковых газов.

Соглашение также рассматривается как удар по европейским экспортёрам. Введение новых тарифов усугубляет их положение на американском рынке, ограничивая возможности конкуренции.

Таким образом, ЕС, вместо достижения взаимного снижения торговых барьеров, принял на себя односторонние обязательства, которые могут негативно отразиться на его экономике в средне- и долгосрочной перспективе.

С политической точки зрения уступки Вашингтону рассматриваются как проявление слабости Брюсселя. Аналитики отмечают, что такой прецедент может лишь усилить давление со стороны США: Дональд Трамп, добившись уступок один раз, вероятно, потребует от ЕС ещё больше в будущем.

Особенно это актуально на фоне его неоднократной критики европейских стран за недостаточные расходы на оборону. Он требует увеличения этих расходов до пяти процентов от ВВП, значительно превышающих нынешние обязательства НАТО, в рамках которых минимальный уровень затрат составляет два процента.

Отдельно стоит отметить, что, несмотря на риторику Белого дома, Пентагон, по словам главы ведомства Пита Хегсета, не планирует в ближайшее время сокращать военное присутствие США в Европе. Это, в свою очередь, укрепляет роль Америки как главного гаранта европейской безопасности, но также и подчёркивает зависимость ЕС от внешнего военного партнёра.

Сделка между ЕС и США представляет собой компромисс, заключённый под давлением и сопровождающийся серьёзными уступками со стороны Евросоюза.

Она ставит под сомнение независимость европейской внешней и экономической политики и вызывает вопросы относительно способности ЕС отстаивать собственные интересы в диалоге с США.