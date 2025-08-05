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Олег Артюков

Многомиллиардный СПГ-проект на Аляске не заинтересовал союзников США

3:09
Экономика

Попытки администрации Дональда Трампа продвинуть крупномасштабный СПГ-проект на Аляске стоимостью 60 миллиардов долларов не нашли должного отклика среди стран Азии, несмотря на дипломатическое давление со стороны США.

СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
СПГ

Ни одна из целевых стран, включая Японию и Южную Корею — крупнейших потребителей СПГ после Китая, не проявила реального интереса к участию в этом проекте, говорится в материале Financial Times.

Проект предусматривает строительство масштабной инфраструктуры, включая трубопровод длиной 1300 километров, который должен соединить месторождения газа в глубине Аляски с побережьем Тихого океана, откуда планируется экспорт топлива на азиатские рынки.

Однако потенциальные инвесторы из Азии сохраняют сдержанную позицию: ни одной инвестиции в акционерный капитал проекта не поступило, а также отсутствуют даже предварительные соглашения о намерениях по закупке газа.

Одним из ключевых факторов, сдерживающих интерес со стороны азиатских партнеров, является неясность экономической эффективности проекта. Многочисленные эксперты и представители энергетической отрасли выражают сомнения в его рентабельности.

В частности, консалтинговая компания Rapidan Energy Group в июне охарактеризовала проект как преимущественно политическую инициативу, в которой экономическая целесообразность отступает на второй план.

США пытались использовать переговоры по торговым тарифам в качестве инструмента давления, увязывая участие Японии и Южной Кореи в СПГ-проекте с более широкой повесткой торговых отношений.

Однако несмотря на такое давление и достигнутые в прошлом соглашения с Токио и Сеулом, стороны не продвинулись к конкретным контрактным обязательствам. Это подчеркивает ограниченность инструментов экономической дипломатии США в условиях, когда проект не соответствует рыночным ожиданиям.

Анализ ситуации позволяет сделать вывод, что инициатива по строительству СПГ-инфраструктуры на Аляске, несмотря на амбициозность, столкнулась с рядом структурных и рыночных проблем.

Во-первых, высокая стоимость проекта и сложные логистические условия делают его менее конкурентоспособным по сравнению с другими поставщиками СПГ, такими как Катар или Австралия.

Во-вторых, энергетический рынок Азии всё активнее диверсифицируется и ориентируется на более гибкие контракты и поставки с минимальными политическими рисками.

И наконец, вмешательство геополитики в проекты, требующие долгосрочной инвестиционной стабильности, вызывает у потенциальных партнёров настороженность.

Неудача попыток США заинтересовать Азию в этом проекте можно рассматривать как проявление более широкой тенденции — постепенного ограничения возможности продвигать энергетические инициативы через политическое давление, особенно в условиях, когда они не отвечают экономическим реалиям глобального энергетического рынка.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы спг азия аляска инвестиции
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