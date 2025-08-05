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Олег Артюков

Times of India: угрозы Трампа не разрушат партнёрство Индии и России

3:32
Экономика

Повышенные пошлины на импорт индийских товаров, которые были анонсированы президентом Дональдом Трампом, едва ли окажут существенное влияние на стратегическое партнёрство между Нью-Дели и Москвой, говорится в материале издания Times of India.

Индия
Фото: pixabay.com by ParagKini, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Индия

Причиной для новых ограничительных мер, согласно заявлению Трампа, стали высокие тарифы, которые вводит Индия в отношении американских товаров, а также её экономическое сотрудничество с Россией, в том числе в энергетической сфере.

Индия также может столкнуться с неопределённым "штрафом" за сотрудничество с нашей страной, о котором упоминал президент США. Новые пошлины вступают в силу в ближайший четверг.

Несмотря на внешнеполитическое давление, в индийском правительстве подчёркивают, что будут руководствоваться исключительно экономическими интересами страны и её населения.

В условиях глобальной энергетической нестабильности российская нефть остаётся для Индии более доступным и экономически выгодным источником, по сравнению с альтернативами из стран Ближнего Востока или США.

Такая политика способствует стабилизации внутренних цен на топливо, что важно для индийской экономики, особенно в преддверии осеннего сезона повышенного спроса.

Кроме того, благодаря дешёвому импорту российской нефти, Индия может сохранять конкурентоспособность на внешних рынках, экспортируя переработанные нефтепродукты, включая дизель и авиатопливо, в Европу.

Это даёт дополнительную выгоду как самой Индии, так и странам ЕС, которые, несмотря на собственные санкции против России, по-прежнему зависят от таких поставок.

На фоне новых экономических вызовов Индия предпринимает активные дипломатические шаги для укрепления двусторонних отношений с Москвой. Советник по национальной безопасности премьер-министра Индии Аджит Довал намерен посетить Россию с официальным визитом, где планируется обсуждение текущих и перспективных направлений сотрудничества.

В рамках поездки особое внимание, по данным СМИ, будет уделено энергетическому сотрудничеству, оборонной промышленности и вопросам региональной безопасности.

Также ожидается, что в ближайшие недели Москву посетит министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Серия визитов на высоком уровне свидетельствует о стремлении Нью-Дели сохранить и развить стратегические связи с Россией, несмотря на растущее давление со стороны западных стран, в первую очередь США.

Следует отметить, что отношения между Индией и Россией традиционно носят устойчивый и многоуровневый характер. Обе страны тесно сотрудничают в сферах обороны, энергетики, науки и технологий.

Россия остаётся одним из основных поставщиков вооружений для индийских вооружённых сил, а также активно участвует в проектах в сфере атомной энергетики.

С момента начала конфликта на Украине, Индия заняла нейтральную позицию, продолжив закупки российских энергоносителей, что позволило ей укрепить энергетическую безопасность.

В общем, несмотря на жёсткую риторику Вашингтона и угрозу санкций, Индия демонстрирует намерение отстаивать собственные экономические и стратегические интересы, опираясь на прагматичный подход к международным отношениям.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы индия россия санкции экономика энергетика дипломатия
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