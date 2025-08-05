Times of India: угрозы Трампа не разрушат партнёрство Индии и России

3:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Повышенные пошлины на импорт индийских товаров, которые были анонсированы президентом Дональдом Трампом, едва ли окажут существенное влияние на стратегическое партнёрство между Нью-Дели и Москвой, говорится в материале издания Times of India.

Фото: pixabay.com by ParagKini, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Индия

Причиной для новых ограничительных мер, согласно заявлению Трампа, стали высокие тарифы, которые вводит Индия в отношении американских товаров, а также её экономическое сотрудничество с Россией, в том числе в энергетической сфере.

Индия также может столкнуться с неопределённым "штрафом" за сотрудничество с нашей страной, о котором упоминал президент США. Новые пошлины вступают в силу в ближайший четверг.

Несмотря на внешнеполитическое давление, в индийском правительстве подчёркивают, что будут руководствоваться исключительно экономическими интересами страны и её населения.

В условиях глобальной энергетической нестабильности российская нефть остаётся для Индии более доступным и экономически выгодным источником, по сравнению с альтернативами из стран Ближнего Востока или США.

Такая политика способствует стабилизации внутренних цен на топливо, что важно для индийской экономики, особенно в преддверии осеннего сезона повышенного спроса.

Кроме того, благодаря дешёвому импорту российской нефти, Индия может сохранять конкурентоспособность на внешних рынках, экспортируя переработанные нефтепродукты, включая дизель и авиатопливо, в Европу.

Это даёт дополнительную выгоду как самой Индии, так и странам ЕС, которые, несмотря на собственные санкции против России, по-прежнему зависят от таких поставок.

На фоне новых экономических вызовов Индия предпринимает активные дипломатические шаги для укрепления двусторонних отношений с Москвой. Советник по национальной безопасности премьер-министра Индии Аджит Довал намерен посетить Россию с официальным визитом, где планируется обсуждение текущих и перспективных направлений сотрудничества.

В рамках поездки особое внимание, по данным СМИ, будет уделено энергетическому сотрудничеству, оборонной промышленности и вопросам региональной безопасности.

Также ожидается, что в ближайшие недели Москву посетит министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Серия визитов на высоком уровне свидетельствует о стремлении Нью-Дели сохранить и развить стратегические связи с Россией, несмотря на растущее давление со стороны западных стран, в первую очередь США.

Следует отметить, что отношения между Индией и Россией традиционно носят устойчивый и многоуровневый характер. Обе страны тесно сотрудничают в сферах обороны, энергетики, науки и технологий.

Россия остаётся одним из основных поставщиков вооружений для индийских вооружённых сил, а также активно участвует в проектах в сфере атомной энергетики.

С момента начала конфликта на Украине, Индия заняла нейтральную позицию, продолжив закупки российских энергоносителей, что позволило ей укрепить энергетическую безопасность.

В общем, несмотря на жёсткую риторику Вашингтона и угрозу санкций, Индия демонстрирует намерение отстаивать собственные экономические и стратегические интересы, опираясь на прагматичный подход к международным отношениям.