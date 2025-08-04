В США полагают, что Китай побеждает в торговом противостоянии

3:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай выходит победителем из торгового конфликта, инициированного Соединёнными Штатами, говорится в материале, опубликованном в The Washington Post.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ перевозки

Вывод основан на ряде экономических и политических факторов, главным из которых является различие в темпах экономического роста между двумя странами. В первом полугодии китайская экономика продемонстрировала рост ВВП на уровне 5,3 процента, тогда как американская — лишь на 1,25% процента.

Такой разрыв свидетельствует не только о большей устойчивости китайской модели в условиях глобальных экономических потрясений, но и о слабой эффективности американских торговых рестрикций, направленных против Пекина.

Дополнительное свидетельство провала американской стратегии автор материала видит в неспособности Вашингтона добиться существенных уступок от Китая на текущих торговых переговорах.

В то время как многие страны согласились на американские условия после введения Вашингтоном жёстких тарифов, Китай занял твёрдую позицию и не пошёл на капитуляцию.

Более того, когда Пекин объявил о симметричных контрмерах в ответ на повышение импортных пошлин США, администрация Дональда Трампа оказалась вынуждена ослабить давление, что можно расценивать как стратегическое отступление.

Промежуточные торговые соглашения между США и КНР, которые администрация Трампа пытается представить как дипломатическую победу, на деле являются всего лишь временным перемирием. Они не решают фундаментальные проблемы, такие как обвинения в адрес Китая в перепроизводстве, государственной поддержке экспортных отраслей и нарушениях в сфере интеллектуальной собственности.

Разрешение на экспорт в Китай высокотехнологичной продукции, в частности микросхем Nvidia, только подтверждает постепенное смягчение американского давления и отход от конфронтационной линии, которую ранее активно продвигал Трамп.

Кроме Китая, внимание обозревателя привлекла и Индия. Решение США ввести 25-процентные пошлины на индийский импорт и наложить другие торговые ограничения в связи с отношениями Нью-Дели с Москвой, по мнению Бута, играет против интересов самих США.

На протяжении десятилетий Вашингтон стремился сблизить Индию с Западом, рассматривая её как стратегический противовес Китаю в Азии. Однако нынешняя политика может разрушить наработанные связи и оттолкнуть Индию от американской орбиты.

Китай оказался не только устойчивым к внешнему давлению, но и способным использовать ситуацию для укрепления собственной экономики и международной позиции.

Тем временем стратегия изоляции и давления на страны с большим стратегическим потенциалом, как в случае с Индией, грозит подорвать многолетние дипломатические усилия США.