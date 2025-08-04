Управление проектами: практический опыт Вадима Грепана

9:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Руководитель проектов в финансовой сфере рассказал, от чего зависит выбор метода управления и как обеспечить согласованность работы всех участников проекта.

Фото: Фото из личного архива Вадима Грепана Руководитель проектов международного уровня, автор методического пособия по управлению проектами Вадим Грепан

В современном мире финансовая система вышла далеко за рамки традиционного банкинга — сегодня это целая индустрия с разнообразными сервисами, многомиллиардным оборотом и все более интегрированными продуктами и услугами. Некоторые банки становятся настоящими экосистемами, расширяя свою деятельность за пределы традиционных границ. Финансовые показатели других не так хороши. Так, по данным Центрального Банка России за май текущего года, 236 банков получили прибыль, 73 оказались убыточными. Одной из причин является неэффективная система управления проектами. Недостаточная зрелость процессов управления проектами создает потребность в профессионалах, способных трансформировать корпоративную культуру и обеспечить устойчивый рост эффективности при реализации проектов.

Решить эту задачу можно только комплексно: начать с тщательного аудита текущих процессов, затем разработать или адаптировать методологию с четко определенными ролями и адекватными метриками, обучить команду, и уже потом завершить все производственным внедрением нового подхода, говорит руководитель проектов международного уровня, автор методического пособия по управлению проектами Вадим Грепан. С экспертом побеседовали о роли информационных технологий в развитии банковской сферы и об особенностях взаимодействия с кросс-функциональными командами, работающими удаленно.

— Вадим, сегодня в финансовой сфере достаточно много цифровых инструментов, способных упрощать рабочие процессы, в том числе управление. Как они помогают проджект-менеджеру?

— Современные IT-инструменты, включая применение ИИ, в состоянии обрабатывать огромные массивы информации и автоматизировать рутинные процессы. Они значительно упрощают работу современного проектного менеджера в плане отслеживания выполняемых задач, оптимизации распределения ресурсов, формирования отчетности и многого другого. Однако они не способны, по крайней мере на текущем уровне развития технологий, заменить человека там, где требуется критическое мышление или адаптация к нестандартным ситуациям. Руководство проектами подразумевает их полный анализ, сопровождение, быструю реакцию на возникающие нюансы, включая человеческий фактор. Принятие стратегических решений в нестандартных ситуациях и управление командой по-прежнему остаются в зоне ответственности человека.

— Вы более 20 лет руководили проектами в крупных IT-компаниях. Так, в BPC — международном разработчике программ для банков — благодаря вашему опыту, управленческим талантам и умению вести несколько проектов параллельно, вы значительно расширили круг клиентов под своим управлением, а совокупный бюджет курируемых вами проектов вырос почти вдвое. Под вашим управлением находились десятки сотрудников. В чем особенность работы с кросс-функциональными командами?

— В таких командах собраны специалисты из разных отделов и даже стран. С одной стороны, это позволяет объединить их знания и навыки для решения комплексных задач. С другой, такая работа требует особого подхода для координации действий и управления коммуникацией. Когда большую часть своей профессиональной жизни связываешь с международными компаниями, то начинаешь лучше понимать и принимать различные культуры и стили поведения. Это критически важный момент, потому что без этого ты не сможешь построить высокоэффективную команду из десятков человек, работающих по всему миру — многих из которых ты никогда и не видел в реальной жизни. Когда таких команд становится несколько, и между ними тоже возможна коммуникация, задача управления усложняется в разы.

— Вы используете оригинальные методы в управлении проектами, благодаря чему компании достигают высоких показателей. Это, в свою очередь, влияет на финтех индустрию в целом. Поделитесь своим уникальным подходом в управлении командой проекта.

— Как руководитель проектов, я не сторонник микроменеджмента, сотрудники должны быть самостоятельными и ответственными. Моя задача — выстроить четкое и согласованное взаимодействие всех участников, координировать процессы, разумно распределять ресурсы, управлять рисками и коммуникациями. Я создаю условия, чтобы проекты завершались вовремя и в рамках бюджета. При управлении несколькими проектами важно учитывать их значимость и распределять ресурсы в контексте корпоративной стратегии. Иногда приходится принимать трудные решения, но даже в сложных решениях для меня высший приоритет — это объективность и уважение к каждому участнику.

— Ваш многолетний опыт, а также теоретические исследования легли в основу методического пособия "Современные методологии управления проектами". По нему прошли обучение уже более двух тысяч студентов по направлению "Управление IT-проектами". В чем его суть и есть ли уже практическое применение?

— Книга анализирует наиболее распространенные управленческие подходы от классического Waterfall до гибридных и Agile-фреймворков и содержит практические рекомендации для выбора оптимальной методологии, исходя из типа проекта, масштаба, бюджета, опыта предшествующих внедрений и многих других факторов. Большое внимание уделено значению soft skills и роли корпоративной культуры в управлении проектами. Я постарался отойти от академического стиля и изложить все максимально доступно. Все подходы и принципы, сформулированные в моем труде, использовались на практике. Принципы, изложенные в пособии, помогли нескольким крупным банкам и финтех-компаниям в России и СНГ. В частности, удалось снизить на 17% количество проектов с задержками по срокам внедрения и на 22% сократить число проектов с перерасходом бюджета.

— Как IT-эксперт, вы опубликовали несколько статей по актуальным вопросам ИТ и управления проектами в ведущих журналах - "Прогрессивная экономика", "Инновационная наука", а также рецензировали более двадцати работ в международном издании "Актуальные исследования". Почему для вас важна научная деятельность?

— Думаю, потому что это хорошая возможность внести вклад в развитие отрасли. Публикации в научных журналах позволяют систематизировать практический опыт, обобщить его, выделить общую рациональную идею, которая может быть интересна другим профессионалам в моей области. Они могут использовать ее в своей практике и даже найти ей новое применение, а значит улучшить качество управления проектами в финтех индустрии. А работа рецензентом в международном журнале позволяет оценивать научные работы других авторов, делиться обратной связью и помогать повышать качество исследований в целом. Каждая хорошо проработанная научная статья расширяет границы наших знаний, а значит, возможности всего человечества.

— Вы состоите в таких авторитетных профессиональных организациях, как Международная ассоциация инженеров IEEE, Российская ассоциация электронных коммуникаций и "Я — лидер". Как это помогает в управлении проектами?

— В такие профессиональные ассоциации входят ведущие в своих областях специалисты. Это сильно расширяет экспертный круг общения, где можно обсудить решение актуальных проблем в управлении проектами или смежных областях, поделиться своим опытом, разобрать общие тенденции развития IT-отрасли. Многие научные статьи, доклады на конференциях, участие в профильных семинарах, конгрессах доступны только для членов ассоциаций.

— На ваш взгляд, какие направления в банковских технологиях будут актуальны в ближайшее время? Какие проекты вам были бы интересны с профессиональной точки зрения?

— Направлений много, это и различные интеграции с ИИ-системами, и применение цифровых удостоверений при проведении платежей, платежи в мессенджерах, интеграции с блокчейном и криптокошельками. Вообще рынок электронных платежей развивается во многих направлениях, проекты в каждом из них могут быть интересными и амбициозными. Еще в планах расширение методического пособия, куда я намерен добавить несколько новых глав и практических примеров.

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