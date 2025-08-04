Индии грозят огромные убытки в случае отказа от российской нефти

Индия может понести значительные финансовые потери, если пойдет на уступки и сократит или полностью откажется от импорта российской нефти.

Фото: forbesindia.com by Reliance Industries, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Индийский НПЗ

Как отмечает индийское издание The Economic Times, которое ссылается на данные аналитического центра Kpler, возможный отказ от российской нефти приведет к росту расходов на импорт энергоресурсов на миллиарды долларов ежегодно.

Эксперты Kpler проанализировали текущие объемы поставок российской нефти в Индию, которые составляют около 1,8 миллиона баррелей в сутки. С учетом предоставляемой Россией скидки в размере пять долларов США за баррель, отказ от такого источника поставок может увеличить затраты Индии на 9-11 миллиардов долларов в год.

При этом аналитики отмечают, что в условиях глобального роста цен на нефть, вызванного сокращением поставок из России, реальные издержки для Индии могут оказаться ещё выше.

Сейчас российская нефть занимает важное место в структуре энергетического импорта Индии: по оценкам, она покрывает от 32 до 40 процентов от общего объёма закупаемых нефти и нефтепродуктов. Это позволяет стране сохранять относительную ценовую стабильность на внутреннем топливном рынке, а также эффективно контролировать инфляцию, связанную с энергоресурсами.

Однако текущая геополитическая ситуация ставит Индию перед серьезной дилеммой. С одной стороны — тесное партнёрство с США и Евросоюзом, которые пытаются усилить санкционное давление на Россию и требуют от партнёров отказаться от закупок российских энергоносителей.

С другой стороны — экономическая целесообразность и стремление сохранить устойчивость индийской экономики, где энергоносители играют ключевую роль.

Ситуация, в которой оказалась Индия, иллюстрирует более широкий конфликт между экономическими интересами развивающихся стран и политическим давлением западных государств.

Для Индии, третьего по величине импортёра нефти в мире, отказ от выгодных поставок означает не только прямые финансовые потери, но и возможное ухудшение торгового баланса, усиление инфляции и рост стоимости жизни населения.

С учётом долгосрочных задач страны по устойчивому экономическому развитию и энергетической безопасности, отказ от российской нефти может оказаться нерациональным.

К тому же, это создаёт пространство для усиления конкуренции за альтернативные поставки, особенно на фоне глобальной нестабильности и рисков, связанных с Ближним Востоком, где также происходит усиление геополитической напряжённости.