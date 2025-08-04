Тайная миссия Уиткоффа: Трамп ищет выход из украинского тупика в Москве

Ультиматум Трампа истекает: Уиткофф ищет компромисс в Москве

4:03 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры Бизнес

Трамп готовит себе отступление, признав, что Россия научилась хорошо обходить санкции. Игры против Путина у него нет, поэтому в Москву едет Уиткофф.

Фото: Kremlin.Ru by Pravda.Ru Владимир Путин и Стивен Уиткофф

Уиткофф должен привезти из Москвы новые предложения

Первоначальные 50 дней ультиматума России от президента США Дональда Трампа превратились в десять дней при условии, что перемирие на Украине не будет достигнуто. Срок истекает 8 августа. При сохранении президентом РФ Владимиром Путиным прежних позиций по целям СВО достигнуто оно не будет. Это Дональд Трамп хорошо понимает, поэтому он посылает в Москву своего представителя Стива Уиткоффа 6-7 августа с целью найти новые козыри в игре против Кремля. Пока вариантов её продолжения два.

Либо вводить обещанные 100%-ные санкции (Трамп признал, что РФ их "хорошо обходит"), либо не вводить или вводить с ограничениями.

Для отмены и предпринят манёвр с Уиткоффом. Он должен привезти из Москвы "новые предложения", которые отложат санкции. Ограничения, например, Китай будет выведен из-под вторичных санкций на российскую нефть, будут ещё большим провалом, чем их введение, так как сразу покажут несостоятельность ключевой установки "мир через силу". Это покажет электорату MAGA, что их кумир постепенно скатывается к политике Байдена — продолжаем вести войны, а не думать об американцах.

Москва научилась варить лягушку на медленном огне

В Кремле визит Стива Уиткоффа не исключают, пресс-атташе Дмитрий Песков заявил, что Москва ему "всегда рада", назвав его визиты "важными, значимыми и очень полезными".

Песков также "высоко" оценил усилия администрации Трампа по содействию мирному процессу между Россией и Украиной, повторив, что диалог с Киевом продолжается, а подготовка к возможной встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским "ещё не завершена". Налицо затягивание времени, что не даёт шанс государствам Глобального Юга обвинить РФ в игнорировании мирных переговоров, а Трампу позволяет поддерживать реноме миротворца или лузера (на выбор). А тем временем "мы забираем своё". На самом деле, как говорят на Западе, Россия научилась "варить лягушку на медленном огне".

Как подчеркнул Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко, основная цель России в реализации СВО — искоренение причин кризиса и обеспечение своей безопасности на условиях, озвученных ранее. Путин сказал, имея в виду Трампа, что разочарование наблюдается от завышенных ожиданий, а также намекнул, что переговоры по Украине будут долгими и должны идти непублично.

Козырей у США в прокси-войне с Россией нет

Заместитель спикера госдепа США Миньон Хьюстон заявила вчера, 3 августа, что США "продолжат стоять плечом к плечу с Украиной, потому что Киев призывает к полному прекращению огня". Но если США так хотят перемирия, являясь стороной конфликта, то надо этому тоже способствовать — перестать поставлять Киеву оружие или снять санкции с РФ. Эти меры предлагались российской стороной, но не нашли понимания.

Новых козырей, кроме мифического продвижения АПЛ к берегам РФ, у Трампа нет. Россия открыто защищает свой торговый танкерный флот. 14 мая эстонский пограничный катер попытался проверить принадлежность судна под флагом Габона к санкционному списку, но российский истребитель обнулил эти притязания. Второй возможный козырь: убедить Индию и Китай отказаться от закупок российской нефти, — тоже не на руках. БРИКС оказался гораздо более сильной организацией, чем представлял Трамп.

Уточнения

Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф (англ. Steven Charles "Steve" Witkoff; род. 15 марта 1957, Бронкс, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке.



До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

