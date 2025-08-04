Вашингтон чрезмерно полагается на свои экономические рычаги и считает, что способен в одиночку изменить правила международной торговли, используя тарифное давление как основное средство воздействия.
Однако доля США в мировом товарообороте составляет лишь около 17 процентов, что объективно ограничивает возможность навязывать свои условия остальному миру, говорится в редакционной статье издания China Daily.
Особое внимание в материале уделено угрозам со стороны Белого дома в адрес государств, продолжающих сотрудничество с Россией в энергетической сфере.
Одним из таких примеров названа Индия — страна, которая, несмотря на давление со стороны США, продолжает закупать российскую нефть.
Попытки американской администрации навязать Нью-Дели пересмотр этих отношений, по мнению китайских аналитиков, лишь усугубляют и без того сложные торговые консультации между двумя странами. Переговоры, как подчеркивается, уже фактически зашли в тупик.
Кроме того, в статье говорится о напряженности в отношениях США и других экономических центров, включая Евросоюз. Авторы утверждают, что Вашингтон склоняет Брюссель к принятию решений, которые несут риски как в экономическом, так и в геополитическом аспектах.
Несмотря на официальные заявления американской стороны о достигнутом прогрессе в переговорах, остается неясным, приведут ли эти инициативы к реальному открытию новых рынков для американской продукции или к выгодным условиям для внутреннего производителя.
В то же время, есть опасения, что подобные меры позволят США лишь избирательно повышать пошлины на импорт определенных товаров.
Привязка тарифных мер к геополитическим конфликтам, включая кризис вокруг Украины, по мнению издания, создает дополнительные сложности не только в двусторонних переговорах, но и в решении глобальных вызовов.
Это свидетельствует о том, что экономическая стратегия Белого дома приобретает всё более инструментальный характер, в ущерб устойчивому и взаимовыгодному развитию международной торговли.
Важным выводом является также то, что протекционизм в исполнении администрации Трампа не оправдывает себя и в плане внутренней экономики.
Повышение пошлин не обеспечивает значительного пополнения федерального бюджета и не оказывает стимулирующего влияния на занятость в стране. Это подтверждает наличие структурных ограничений для достижения желаемого экономического эффекта посредством административных торговых барьеров.
Стоит отметить, критика China Daily отражает куда более широкий глобальный скепсис в отношении одностороннего подхода США к формированию торговых правил и акцентирует необходимость многостороннего и прагматичного диалога для обеспечения стабильности мировой экономики.
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